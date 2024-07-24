Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Πτώση δύο θέσεων για την Εθνική στο power rankings της FIBA ενόψει Παρισιού

Το τελικό power ranking λίγο πριν το τζάμπολ στους Ολυμπιακούς Αγώνες παρουσίασε η FIBA, με την Εθνική μας ομάδα να γνωρίζει πτώση δύο θέσεων

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Αντίστροφα μετρά η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.

Η «γαλανόλευκη» ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει Παρισιού με το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Σερβία και τη βαριά ήττα με 94-72 από τους «πλάβι».

Ένα αποτέλεσμα το οποίο και διαφοροποίησε τα power rankings της FIBA, καθώς, η «γαλανόλευκη» υποχώρησε δύο θέσεις στην κατάταξη, στον τελευταίο «έλεγχο» πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Συγκεκριμένα, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στην 8η θέση, με την Αυστραλία και την Ισπανία να μας προσπερνούν, την ώρα που το δίδυμο της κορυφής παρέμεινε... αναλλοίωτο, με τις ΗΠΑ και Γερμανία να βρίσκονται στην 1η και 2η θέση.

