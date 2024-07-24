Αντίστροφα μετρά η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.

Η «γαλανόλευκη» ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει Παρισιού με το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Σερβία και τη βαριά ήττα με 94-72 από τους «πλάβι».

Ένα αποτέλεσμα το οποίο και διαφοροποίησε τα power rankings της FIBA, καθώς, η «γαλανόλευκη» υποχώρησε δύο θέσεις στην κατάταξη, στον τελευταίο «έλεγχο» πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Συγκεκριμένα, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στην 8η θέση, με την Αυστραλία και την Ισπανία να μας προσπερνούν, την ώρα που το δίδυμο της κορυφής παρέμεινε... αναλλοίωτο, με τις ΗΠΑ και Γερμανία να βρίσκονται στην 1η και 2η θέση.

