Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές του πλανήτη, που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο σχετικό αφιέρωμα το AFP, «νικητής του Ολυμπιακού Προκριματικού Τουρνουά με την Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει τους πρώτους του Αγώνες σε ηλικία 29 ετών και τους πρώτους για την ομάδα του από το 2008. Πρωταθλητής NBA του 2021 με τους Νιλγουόκι Μπακς, ο «Greek Freak» θα μπορούσε να συναντήσει στο γήπεδο τον Σέρβο, Νίκολα Γιόκιτς, όχι όμως και τον Σλοβένο, Λούκα Ντόντσιτς που αποκλείσθηκε στο προολυμπιακό τουρνουά».

Κορυφαίοι αθλητές – σταρ που θα δώσουν το «παρών»

Οσον αφορά στους υπόλοιπους «αστέρες» του παγκόσμιου αθλητισμού, οι οποίοι αναμένεται να συγκεντρώσουν τα βλέμματα στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση της υφηλίου, είναι -σύμφωνα με το AFP- ο τενίστας, Ραφαέλ Ναδάλ, ο επικοντιστής, Μόντο Ντουπλάντις και η ποδοσφαιρίστρια, Αϊτάνα Μπονμάτι.

Ο Μόντο Ντουπλάντις θα είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί στο άλμα επί κοντώ, όπου θα συμμετάσχει και ο Εμμανουήλ Καραλής, με σημαντκές πιθανότητες για μετάλλιο. Ο Σουηδός, Ολυμπιονίκης στο Τόκιο και πρόσφατος πρωταθλητής Ευρώπης, πηγαίνει στο Παρίσι σε εξαιρετική φόρμα, τρεις μήνες αφότου βελτίωσε το παγκόσμιο ρεκόρ για όγδοη φορά (6.24μ.).

Στο άλμα εις ύψος, η Ουκρανή, Γιαροσλάβα Μάχουτσικ, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ 37 ετών, στις αρχές Ιουλίου, υπερβαίνοντας τα 2,10μ. στο Παρίσι. Στα 22 της, θα βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως φαβορί όπως και ο Ιταλός, Τζιανμάρκο Ταμπέρι, πρόσφατος πρωταθλητής Ευρώπης στο ίδιο αγώνισμα, με την κορυφαία επίδοση της χρονιάς (2.37μ.).

Εχοντας γίνει στις αρχές Ιουλίου η δεύτερη αθλήτρια στην Ιστορία που έτρεξε 400 μέτρα με εμπόδια κάτω από 51 δευτερόλεπτα, η Ολλανδή παγκόσμια πρωταθλήτρια, Φέμκε Μπολ, θ' αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα, Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν, η οποία πρόσφατα βελτίωσε το παγκόσμιο ρεκόρ της στην απόσταση σε 50.65.

Επίσης, ο Νορβηγός Κάρστεν Γουόρχολμ, ο μοναδικός άνδρας μέχρι σήμερα, που έχει τρέξει κάτω από τα 46 δευτερόλεπτα στην ίδια απόσταση, θα προσπαθήσει να διατηρήσει τον τίτλο του, αλλά θα πρέπει, όπως στο Τόκιο, να επικρατήσει του Βραζιλιάνου, Άλισον Ντος Σάντος και του Αμερικανού, Ράι Μπέντζαμιν.

Ο Ολλανδός, παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας δρόμου, Μάθιου Φαν Ντερ Πόελ, θα είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές του Ολυμπιακού τίτλου στο Παρίσι. Όμως η παρουσία των Βέλγων, Ρέμκο Εβενπόελ και Βουτ Βαν Ερτ, καθιστά την έκβαση του αγώνα των 273 χλμ, εξαιρετικά αμφίρροπη.

Παγκόσμια πρωταθλήτρια με την Ισπανία το 2023 και κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας», η Αϊτάνα Μπονμάτι θα προσπαθήσει να οδηγήσει την Ολυμπιακή ομάδα ποδοσφαίρου στην «κορυφή του Ολύμπου» για πρώτη φορά. Η έμπειρη μέσος, προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με την Μπαρτσελόνα όπου κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ισπανίας, την Λίγκα Γυναικών, το Κύπελλο της Βασίλισσας και το Champions League.

Παράλληλα, στην κολύμβηση, ο Λεόν Μαρσάντ, ο οποίος θεωρείται ο Γάλλος σταρ των Ολυμπιακών Αγώνων των Παρισίων, έχει ως στόχο έως και τέσσερα μετάλλια σε ατομικό επίπεδο και συγκεκριμένα, στα 200 μ. πρόσθιο, 200 μ. πεταλούδα, 200 μ. μικτή και στα 400 μ. μικτή. Στα 22 του, ο πεντάκις παγκόσμιος πρωταθλητής θα μπορούσε να γίνει ο Γάλλος αθλητής με τα περισσότερα μετάλλια σε μία διοργάνωση των Θερινών Αγώνων.

Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ και στα 200μ. το 2022, ο Ντέιβιντ Ποποβίτσι θα είναι ένας από τους πρωταθλητές της Ευρώπης στην πισίνα. Αλλά στην κύρια απόσταση, ο Ρουμάνος θα δυσκολευτεί να αντιμετωπίσει τον Κινέζο, Παν Ζάνλε, ο οποίος του πήρε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα τον Φεβρουάριο.

Παρούσα στο Πεκίνο το 2008 σε ηλικία 15 ετών, η Σάρα Σιέστρεμ θα συμμετάσχει στους πέμπτους Ολυμπιακούς της Αγώνες. Η Σουηδή με τέσσερα Ολυμπιακά μετάλλια θέλει να «ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου» όπως στο παγκόσμιο της Ντόχα τον Φεβρουάριο, όπου επικράτησε στα 50 μέτρα πεταλούδα και ελεύθερο.

Τέλος, μετά τον αποκλεισμό του στον πρώτο γύρο του εφετινού Ρολάν Γκαρός εφέτος, ο Ραφαέλ Ναδάλ θα επιστρέψει στον... κήπο του για να αγωνισθεί στο Ολυμπιακό τουρνουά σε μονό και διπλό, όπου θα έχει συμπαίκτη τον Κάρλος Αλκαράθ. Με τίτλο στο απλό στο Πεκίνο (2008) και στο διπλό στο Ρίο (2016), ο 38χρονος Ισπανός, ενδεχομένως ν' αναμετρηθεί με τον «μεγάλο του αντίπαλο», τον 37χρονο, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα διεκδικήσει τον μοναδικό σημαντικό τίτλο που λείπει από την... ατελείωτη συλλογή του, δηλαδή χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο ατομικό. Στο τουρνουά των γυναικών, η Πολωνή, Ιγκα Σβιάτεκ, η οποία κατέκτησε τον τίτλο για τέταρτη φορά στο Παρίσι τον Ιούνιο, θα είναι το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

