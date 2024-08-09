«Βόμβα» στο φινάλε των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού βάζει ο WADA.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ κατηγορεί την αρμόδια Υπηρεσία των ΗΠΑ ότι απέκρυψαν θετικά δείγματα Αμερικανών αθλητών και τους επέτρεψαν να συμμετέχουν σε αγώνες! Μάλιστα, στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον WADA καθίσταται σαφές ότι ουδέποτε έδωσε την έγκριση για τέτοιου είδους ενέργειες.

Ενώ οι Αγώνες εξελίσσονται κανονικά και πλησιάζουν προς το τέλος τους (11/8 η Τελετή Λήξης), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας επιβεβαιώνει ότι η αρμόδια Υπηρεσία Αντιντόπινγκ των ΗΠΑ (USADA) επέτρεψε σε αθλητές που είχαν βρεθεί θετικοί σε χρήση απαγορευμένων ουσιών να λαμβάνουν για χρόνια μέρος σε αγώνες χωρίς να τιμωρούνται, ενώ παράλληλα αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της USADA ότι αυτό γινόταν με την έγκριση του, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν ότι αυτοί οι αθλητές θα βρίσκονταν με περισσότερα θετικά τεστ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Αυτή η ενέργεια της USADA θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του αθλητικού ανταγωνισμού, την οποία ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ επιδιώκει να προστατεύσει», ενώ σχετικά με το ενδεχόμενο «συνεργασίας» αναφέρει πως:

«Υπάρχει διάταξη στον Κώδικα σύμφωνα με την οποία ένας αθλητής που παρέχει ουσιαστική βοήθεια μπορεί στη συνέχεια να ζητήσει την αναστολή μέρους της περιόδου τιμωρίας του. Ωστόσο, υπάρχει μια σαφής διαδικασία για αυτό, η οποία δεν περιλαμβάνει να επιτρέπεται στους "παραβάτες" να συνεχίζουν να αγωνίζονται.»

Επιπλέον τονίζει πως «όταν τελικά ο WADA ενημερώθηκε γι΄ αυτή την μέθοδο το 2021, πολλά χρόνια αφότου είχε ξεκινήσει, διέταξε την USADA να την εγκαταλείψει αμέσως».

Ο WADA είναι «ενήμερος για τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις όπου αθλητές που είχαν διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ τους δόθηκε άδεια να συνεχίσουν να αγωνίζονται για χρόνια, ενώ ενεργούσαν ως "μυστικοί πράκτορες" της USADA, χωρίς να ενημερώνουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό και χωρίς καμία διάταξη που να επιτρέπει μια τέτοια πρακτική.»

Σε μία περίπτωση, «ένας αθλητής υψηλού επιπέδου, ο οποίος συμμετείχε σε προκριματικούς Ολυμπιακούς Αγώνων και σε διεθνείς διοργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδέχτηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει αναβολικά και EPO, αλλά του επιτράπηκε να συνεχίσει να αγωνίζεται.».

Κατά τον Παγκόσμιο οργανισμό «η υπόθεσή του δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ, τα αποτελέσματα δεν ακυρώθηκαν και του επιτράπηκε να κρατήσει τα χρηματικά έπαθλα του.»

Όταν η USADA τελικά παραδέχθηκε τα γεγονότα, ανέφερε ότι η δημοσιοποίηση της υπόθεσης θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του αθλητή και ζήτησε από τον WADA να συμφωνήσει για να μην αποκαλυφθεί το όνομά του.

Ο WADA «δεν είχε άλλη επιλογή παρά να συμφωνήσει» μετά την επιβεβαίωση ότι η απειλή ασφάλειας ήταν αξιόπιστη.

Σε άλλη περίπτωση που αφορούσε έναν επίσης κορυφαίο αθλητή, η USADA δεν ενημέρωσε ποτέ τον WADA για την απόφασή της να άρει μια προσωρινή αναστολή, παρά το γεγονός ότι απαιτείτο να το κάνει βάσει των κανονισμών.

Ο WADA «δεν θα είχε επιτρέψει ποτέ κάτι τέτοιο.»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «είναι ειρωνικό και υποκριτικό από την USADA να φωνάζει όταν θεωρεί ότι άλλοι Οργανισμοί Αντιντόπινγκ δεν ακολουθούν τους κανόνες κατά γράμμα, ενώ η ίδια δεν ανακοίνωσε υποθέσεις ντόπινγκ για χρόνια και επέτρεψε στους παραβάτες να συνεχίσουν να αγωνίζονται.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

