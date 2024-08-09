Η ακομπλεξάριστη Μαίρη Συνατσάκη συνεχίζει να μας χαρίζει άφθονο γέλιο με τα βίντεο που δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια παρακολουθεί φανατικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μάλιστα «αντιγράφει» διάφορα ολυμπιακά αθλήματα. Και είναι σκέτη απόλαυση! Αυτή τη φορά επέλεξε για το βίντεό της αγωνίσματα όπως δισκοβολία, επί κοντώ, άρση βαρών και τζούντο.

Ειδικά για το τελευταίο «οικιακό» αγώνισμα χρειάστηκε τη βοήθεια του συζύγου της, Ίαν Στρατή, τον οποίο ισοπέδωσε.

Η Μαίρη Συνατσάκη έγραψε στην ανάρτησή της: «Όταν έχεις δει έστω και 5 λεπτάκια Ολυμπιακούς Αγώνες, Part2: Ευχαριστώ τον συναθλητή μου, Ίαν Στρατή, για τον τίμιο αγώνα». Και, φυσικά, το βίντεο έχει γίνει «viral» με τους followers να την αποθεώνουν. Και δικαιολογημένα…

