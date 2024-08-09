Λογαριασμός
Η τζουντόκα Μαίρη Συνατσάκη: Συνεχίζεται η συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες – Ισοπέδωσε τον Ίαν Στρατή! (video)

«Ευχαριστώ τον συναθλητή μου, Ίαν Στρατή, για τον τίμιο αγώνα», έγραψε χιουμοριστικά στην ανάρτησή της η Μαίρη Συνατσάκη

Μαίρη Συνατσάκη

Η ακομπλεξάριστη Μαίρη Συνατσάκη συνεχίζει να μας χαρίζει άφθονο γέλιο με τα βίντεο που δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Η ίδια παρακολουθεί φανατικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μάλιστα «αντιγράφει» διάφορα ολυμπιακά αθλήματα. Και είναι σκέτη απόλαυση! Αυτή τη φορά επέλεξε για το βίντεό της αγωνίσματα όπως δισκοβολία, επί κοντώ, άρση βαρών και τζούντο.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mary Synatsaki (@mairiboo)

Ειδικά για το τελευταίο «οικιακό» αγώνισμα χρειάστηκε τη βοήθεια του συζύγου της, Ίαν Στρατή, τον οποίο ισοπέδωσε. 

Η Μαίρη Συνατσάκη έγραψε στην ανάρτησή της: «Όταν έχεις δει έστω και 5 λεπτάκια Ολυμπιακούς Αγώνες, Part2: Ευχαριστώ τον συναθλητή μου, Ίαν Στρατή, για τον τίμιο αγώνα». Και, φυσικά, το βίντεο έχει γίνει «viral» με τους followers να την αποθεώνουν. Και δικαιολογημένα… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mary Synatsaki (@mairiboo)

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Μαίρη Συνατσάκη
