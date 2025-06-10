Ο Τραμπ πήγε για «νόμο και τάξη» και γύρισε με μήνυση

Ο Τραμπ, η Καλιφόρνια και ο εμφύλιος made in USA

Ο Τραμπ... εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες ως σωτήρας – και έφυγε με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια να τον σέρνει στα δικαστήρια. Κυριολεκτικά.

Ο Γκάβιν Νιούσομ κατέθεσε μήνυση κατά του προέδρου, καταγγέλλοντας «κατάχρηση εξουσίας» για την αποστολή της Εθνοφρουράς. Δηλαδή, ο Τραμπ έστειλε στρατό για να “σώσει” την πόλη από χάος… που προκάλεσε ο ίδιος. Στρατηγική “ανάβω φωτιά για να μπω με τη μάνικα” – αγαπημένη τακτική και άλλων πολιτικών, μη λέμε ονόματα.

Από τη μία, ο Τραμπ μιλάει για “νόμο και τάξη”. Από την άλλη, ένας δημοκρατικά εκλεγμένος κυβερνήτης τού απαντά στα δικαστήρια. Στο background, δακρυγόνα, πορείες, συλλήψεις και η Αμερική να ακροβατεί μεταξύ House of Cards και The Purge.

Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα – π.χ. να στείλει ο πρωθυπουργός στρατό στην Αθήνα, θα είχαν πέσει κυβερνήσεις, υπουργοί, stories, TikTok και server. Αλλά στις ΗΠΑ, είπαμε, το λένε "νόμος και τάξη".

Και αν νομίζετε ότι ο Τραμπ πτοείται, γελιέστε. Το σύνθημα μοιάζει με «Make America Obedient Again». Ο πρόεδρος ενδύεται τον ρόλο του σερίφη και το μόνο που του λείπει είναι ένα badge και ένα άλογο.

Και κάπως έτσι, η “Αμερική που θα ξαναγίνει σπουδαία”, μεταμορφώνεται στην “Αμερική που ξανά φοβάται”.

Σημαίες, σαμπάνιες και σκιές

Οι τελικοί τελείωσαν, αλλά η ένταση μόλις ξεκινά. Μετά το 3-1 του Ολυμπιακού, τις αιχμές Αταμάν και τα stories Γιαννακόπουλου, ο φακός ξαναγυρνά στο γραφείο Βρούτση.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα με 3-1, αλλά οι τελικοί δεν τελείωσαν στο παρκέ. Ούτε φυσικά στο ΣΕΦ, όπου στήθηκε γλέντι με σημαιοστολισμό, Κολοκοτρώνη και... Λένα Ζευγαρά. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, κατήγγειλε “ρατσιστική επίθεση” εις βάρος του, κάνοντας λόγο για πολιτικό υπαινιγμό πίσω από τις ελληνικές σημαίες στην κερκίδα και για διαιτητική ανοχή "επειδή είμαι Τούρκος". Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ενημερώσει την τουρκική πρεσβεία και τον ΥΠΕΞ της χώρας του — φέρνοντας τις πολιτικές σκιές από τη γραμμή του τριπόντου στο διπλωματικό πεδίο.

Τα πράγματα, ωστόσο, ξέφυγαν εντελώς όταν μπήκε στο κάδρο το Μαξίμου. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, άφησε αιχμές μέχρι και κατά του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω Instagram. Μίλησε ευθέως για "ολυμπιακά αισθήματα" και ξεκαθάρισε τη δυσφορία του για τον ρόλο του Μεγάρου Μαξίμου στην μπασκετική σκακιέρα, υπαινισσόμενος πως το πολιτικό κέντρο παρεμβαίνει ή και καθοδηγεί.

"Όταν έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει στους προηγούμενους τελικούς, εγώ θα περίμενα σήμερα ότι κανονικά θα έπρεπε ο Μητσοτάκης, ο Δημητριάδης, ο Μυλωνάκης και ο Λιόλιος να δώσουν το Κύπελλο στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το σωστό", δήλωσε με νόημα.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, ήταν παρών στη συνάντηση Βρούτση–Γιαννακόπουλου ως απεσταλμένος του Μαξίμου.

Στον αντίποδα, οι παίκτες του Ολυμπιακού φρόντισαν να απομακρύνουν κάθε τοξικότητα με… Bolivar και σαμπάνια στα deck chairs. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επινίκιο πάρτι στήθηκε στον Άλιμο παρά θιν' αλλός, όπου η ομάδα του Μπαρτζώκα πανηγύρισε σαν να μην υπάρχει Αταμάν, ΕΟΚ ή Ερντογάν. Για τον Ολυμπιακό, το αφήγημα είναι ξεκάθαρο: τίτλος με σφραγίδα, και με... έναν Έλληνα. Για τον Παναθηναϊκό, η επόμενη σεζόν μόλις ξεκίνησε — και όχι μόνο στο παρκέ.

Άμυνα made in Greece και... made by whom exactly;

Κάποτε η λέξη "συμπαραγωγή" έμοιαζε με κλισέ σε παλιά μπροσούρα του ΣΕΒ. Τώρα, όμως, είναι το νέο password της εξοπλιστικής εποχής: από τη Βουλή ως τον Βόλο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για 25% "εγχώριο περιεχόμενο" στις νέες αμυντικές συμβάσεις, μπροστά από τα νέα εργοστάσια της Metlen, παρέα με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και το μότο: "ευρωπαϊκά λεφτά, σε ευρωπαϊκές εταιρείες". Κατά προτίμηση... Βολιώτικες.

Η σκηνή είχε και νόημα και συμβολισμό. Την ίδια ώρα, όμως, πίσω από τα χαμόγελα και τις ευρωπαϊκές σημαίες, παραδοσιακές “εγγυητικές δυνάμεις” του δημόσιου λόγου, όπως ο Αλέξης Παπαχελάς, τραβούσαν γραμμή στην προχθεσινή στήλη της "Καθημερινής", κάνοντας λόγο για στελεχιακή κρίση, γιατρούς που φεύγουν, στρατηγούς που αποστρατεύονται μαζικά, και μια μεγάλη ανασφάλεια πίσω από την "πολιτική της επένδυσης".

Το άρθρο του είχε και μια άλλη διακριτική αιχμή: πως η νέα αμυντική βιομηχανία θέλει σοβαρή δομή και όχι μόνο PR σε εργοστάσια που φτιάχνουν εξαρτήματα Leopard και θυρίδες τορπιλών. Διότι το rebranding της METKA σε Metlen Defence μπορεί να γράφει ωραία στα non-paper, αλλά ο στρατός δεν είναι ούτε Siemens, ούτε Αλουμίνιον.

Από την άλλη, βέβαια, ο Μυτιληναίος δεν παίζει. Οι συμφωνίες με τη γαλλική KNDS για το νέο «Φιλοκτήτη» και την IVECO για τα φορτηγά είναι ήδη στο τραπέζι, με 650 νέες θέσεις εργασίας (και ποιος ξέρει πόσες μελλοντικές αναθέσεις...). Και όταν πέφτουν τέτοιοι αριθμοί, δύσκολα μιλάς με όρους επιφύλαξης – ακόμη και στα πιο προβληματισμένα think tanks.

Το ερώτημα, τελικά, δεν είναι αν θα γίνει ελληνική αμυντική βιομηχανία. Θα γίνει. Το ερώτημα είναι ποιος θα την ορίσει, ποιος θα τη στελεχώσει και –κυρίως– ποιος θα την ελέγχει.

Γιατί τα 26 δισ. του νέου αμυντικού δόγματος, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι και μηχανισμός παραγωγής επιρροής. Και κάποιοι βλέπουν ήδη ποιος κρατά το τηλεχειριστήριο.

"Μαλλιά κουβάρια"

Δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο υπουργός; Την υπογραφή του πάντως την έβαλε και άθελά του έκανε "μαλλιά – κουβάρια" την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) και "έμπλεξε" και ο ίδιος αφού οι άμεσα ενδιαφερόμενοι του ζήτησαν τον λόγο... Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή: Όλα ξεκίνησαν όταν η Ένωση επρόκειτο να "τρέξει" ένα πρόγραμμα ψηφιοποίησης… Ως εδώ καλά! Έλα όμως που κάποιος από τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου είχε βάλει στο "μάτι" το πρόγραμμα και κινήθηκε … αυτοβούλως!

Έστησε μια εταιρεία από το μηδέν και αμέσως φρόντισε να "πλευρίσει" τον αρμόδιο υπουργό λέγοντάς του πως έχει πάρει «πράσινο φως» από την διοίκηση για να αναλάβει αυτός το εν λόγω πρόγραμμα. Ο υπουργός θεώρησε πως έτσι είναι τα πράγματα και έβαλε την υπογραφή του στη σχετική απόφαση! Έξαλλος όταν έμαθε τα καθέκαστα ο πρόεδρος του Κεντρικού Επιμελητηρίου! Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μέλος της διοίκησης της Κ.Ε.Ε.Ε. πήγε "κόντρα" στα συμφέροντα της ίδιας του της Ένωσης! Και ζήτησε άμεσα την παραίτησή του!

Το τερπνόν μετά του ωφελίμου

Ξημερώματα επέστρεψε από την Αίγυπτο ο Νίκος Ανδρουλάκης που όπως φαίνεται αποφάσισε να συνδυάσει το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέταξε την περασμένη Πέμπτη για την Αίγυπτο. Εκεί πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό με τον οποίο συζήτησαν το ζήτημα που έχει προκύψει με τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, ενώ την Παρασκευή το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο με συναντήσεις με ομογενείς αλλά και με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο Β'. Το Σαββατοκύριακο, όμως, όπως και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στην Αίγυπτο χωρίς επίσημο πρόγραμμα και το μόνο που έγινε γνωστό στα πηγαδάκια είναι η επιστροφή του από το Κάιρο που... άργησε 3 μέρες.

