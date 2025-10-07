Ο Τσίπρας παραιτήθηκε για να... αλλάξει πίστα

Ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε τον (τρέχοντα) κοινοβουλευτικό του κύκλο με μια κίνηση που περισσότερο θύμιζε... εισαγωγή παρά επίλογο. Παραιτήθηκε από βουλευτής, αλλά όχι από το παιχνίδι — γιατί το νέο κεφάλαιο δεν θα γραφτεί στα έδρανα, αλλά στους δρόμους, στις πλατείες και, κυρίως, στα social.

Όπως έλεγαν από το περιβάλλον του, «ο Αλέξης ήθελε ένα restart — όχι απλώς από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από ό,τι θεωρεί “παλιό”».

Και κάπως έτσι, ο πρώην πρωθυπουργός επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε: στην κοινωνική δράση. Μόνο που τώρα δεν είναι πια το παιδί του Πολυτεχνείου, αλλά ο πρώην Πρωθυπουργός με διεθνείς επαφές, δίκτυα και στρατηγικό σχέδιο.

Στα πολιτικά παρασκήνια ψιθυρίζεται ότι το επόμενο βήμα είναι προδιαγεγραμμένο. Το βιβλίο του —που κυκλοφορεί σε λίγες εβδομάδες— θα αποτελέσει το “μανιφέστο” του νέου φορέα. Και η αποχώρησή του από τη Βουλή λειτουργεί ως προαναγγελία: ο Τσίπρας φεύγει για να ξαναγυρίσει, αυτή τη φορά χωρίς βαρίδια και χωρίς υποχρεώσεις.

Στο Μαξίμου, πάντως, κανείς δεν πανηγυρίζει. Γιατί, όπως λένε, «ο Τσίπρας χωρίς κομματικό μηχανισμό είναι πιο επικίνδυνος — έχει μόνο κοινό». Και στη Χαριλάου Τρικούπη; Σουφρώνουν τα φρύδια. Ξέρουν πως ένα «φρέσκο» κεντροαριστερό εγχείρημα μπορεί να τους κόψει το οξυγόνο.

Κάπως έτσι, η φράση «παραιτούμαι για να ακούσω την κοινωνία» ακούγεται σαν προεκλογικό σλόγκαν που απλώς βγήκε λίγο νωρίς.

Και στο Off The Record κρατάμε ένα πράγμα:

ο Τσίπρας δεν εγκατέλειψε το Κοινοβούλιο·

απλώς αλλάζει πίστα και πάει για το… επόμενο level.

Οι θάλασσες και τα πρώτα βήματα για το νέο «κίνημα»

Η είδηση κάθε άλλο από αιφνιδιαστική ήταν, με τους γνωρίζοντες να λένε ότι το “χτύπημα” του Αλέξη Τσίπρα είχε προετοιμαστεί με χειρουργική ακρίβεια.

Εδώ και μήνες (και συγκεκριμένα από το κλείσιμο της Βουλής για το καλοκαίρι) ο πρώην πρωθυπουργός είχε βάλει στο χαρτί το σχέδιο για την «έξοδό» του και την επίσημη έναρξη της... απελευθέρωσής του — όπως την αποκαλούν οι συνεργάτες του.

Το πρωί της Δευτέρας, ειδοποίησε προσωπικά λίγους και εκλεκτούς. Κάποιους άλλους, απλώς τους άφησε να το μάθουν από τα sites. Η επιστολή παραίτησης έφτασε στον Πρόεδρο της Βουλής λίγο πριν αρχίσει η νέα κοινοβουλευτική σύνοδος — ένα χρονοδιάγραμμα που μόνο τυχαίο δεν ήταν.

«Ήθελε να δείξει ότι κλείνει τον κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ πριν καν ανοίξει ο καινούργιος», σχολίαζε παλιός του συνεργάτης.

Όσοι βρίσκονταν κοντά του τις τελευταίες μέρες στη Σορβόννη, μιλούν για έναν άνθρωπο «ήσυχα αποφασισμένο». Το είχε πάρει απόφαση — και το έκανε όπως πάντα: μόνος του, χωρίς διαρροές, χωρίς τους γνωστούς «κύκλους».

Το παρασκήνιο λέει ότι η κίνηση αυτή ήταν αναπόφευκτη. Οι πιέσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ αυξάνονταν, ακόμη και από πρόσωπα της δικής του επιρροής, που του ζητούσαν να «ξεκαθαρίσει επιτέλους τη στάση του». Η αμηχανία της Κουμουνδούρου στη ΔΕΘ, οι παραινέσεις «να πάρει θέση» και οι φήμες για νέο κόμμα έφτιαξαν ένα σκηνικό που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσε να τραβήξει άλλο.

Η αποχώρηση, ωστόσο, δεν σημαίνει και αποστρατεία. Το αντίθετο.

Ο Τσίπρας τώρα απελευθερώνεται για να χτίσει το νέο του πολιτικό αφήγημα — χωρίς το «κομματικό βάρος» και χωρίς τα δεσμά του θεσμικού ρόλου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακολουθεί μεγάλος γύρος επαφών και περιοδειών ανά τη χώρα με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του. Μόνο που οι παρουσιάσεις αυτές θα θυμίζουν περισσότερο προεκλογικές συγκεντρώσεις παρά λογοτεχνικές βραδιές.

Στο φόντο, ήδη οργανώνεται ο πυρήνας του νέου πολιτικού φορέα. Όχι κόμμα με τη στενή έννοια — τουλάχιστον όχι ακόμη — αλλά κάτι πιο «ευέλικτο», που θα κινηθεί στον χώρο της κοινωνίας των πολιτών, με τεχνοκρατικά πρόσωπα, νέες ηλικίες και… μερικούς παλιούς γνώριμους από τον ΣΥΡΙΖΑ που κρατούν χαμηλό προφίλ.

Κάποιοι τον αποκαλούν «νέο λαϊκό κίνημα», άλλοι «οργανωτική γέφυρα» μέχρι τις εκλογές του 2026. Ο ίδιος, πάντως, όπως λέει, δεν πιστεύει σε Μεσσίες — αν και στο παρασκήνιο όλοι παραδέχονται πως ο ίδιος επιθυμεί διακαώς αυτόν τον ρόλο να διαδραματίσει.

Και κάπου εκεί, στα γραφεία της Κουμουνδούρου, επικρατεί σιωπή. Όχι, γιατί δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτή η παραίτηση — αλλά γιατί, πολύ απλά, καταλαβαίνουν ακριβώς.

Τα πρώτα κύματα στις... θάλασσες του Τσίπρα

Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή, ύστερα από δεκαέξι χρόνια, δεν άφησε ασυγκίνητο το κόμμα που άφησε πίσω του. Και αν οι περισσότεροι στην Κουμουνδούρου προτίμησαν τη στωικότητα, ο Παύλος Πολάκης δεν θα μπορούσε παρά να ρίξει το δικό του «μανιφέστο» στο κύμα.

Σε ανάρτηση πέντε σημείων, ο βουλευτής Χανίων σχολίασε την εξέλιξη με τρόπο που συνδύαζε ευχή, αιχμή και υπενθύμιση. «Καλές θάλασσες λοιπόν», έγραψε, υιοθετώντας τη φράση του πρώην πρωθυπουργού περί «πιο όμορφων θαλασσών», μόνο που ο Πολάκης φρόντισε να προσθέσει και μια δόση ειρωνείας: «με την 5η διάσπαση…».

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, χωρίς να κατονομάσει, αλλά αφήνοντας σαφή υπονοούμενα, τόνισε πως η «συζήτηση δεν γινόταν ερήμην» και πως αν είναι να υπάρξει «συνταξίδι» στο μέλλον, αυτό θα πρέπει να γίνει με «ξεκάθαρους στόχους και γραμμή σύγκρουσης», αλλιώς –όπως λέει– «κανένα καθεστώς διαφθοράς δεν πέφτει».

Με τη γνωστή του σφακιανή...ευθύτητα, κατέληξε πως «το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους» και έχει ήδη κάνει «την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία», για να προσθέσει, σαν επίλογο: «Όλοι θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις.»

Στο εσωκομματικό ακροατήριο, η ανάρτηση διαβάστηκε με δύο τρόπους: οι μεν τη θεώρησαν μήνυμα καλής προαίρεσης, οι δε είδαν προειδοποιητικό σήμα — ένα «εντάξει, καλές θάλασσες, αλλά μη μας πάρει το κύμα».

Στο μεταξύ, οι υπόλοιποι στον ΣΥΡΙΖΑ προτίμησαν να τηρήσουν αποστάσεις ασφαλείας. «Δεν χρειάζεται να ρίχνεις πέτρες στη θάλασσα, αν δεν ξέρεις πού θα σκάσουν», είπε χαρακτηριστικά ένα παλιό στέλεχος του κόμματος, βλέποντας πως το κύμα του Τσίπρα μόλις αρχίζει να σηκώνεται.

Η θεσμική απάντηση του Σωκράτη

Σε εντελώς διαφορετικό ύφος από τον Παύλο Πολάκη, ο Σωκράτης Φάμελλος επέλεξε τον δρόμο της νηφαλιότητας και της ενότητας.

Με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας ωστόσο το δικό του πολιτικό στίγμα: σεβασμός μεν στην ιστορική διαδρομή, αλλά ξεκάθαρο μήνυμα ότι το κόμμα συνεχίζει — και θα το κάνει με ή χωρίς τον ιδρυτή του.

«Τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο Φάμελλος, προσθέτοντας πως «το κρίσιμο ζήτημα είναι να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Η φράση «δεν θα είμαστε αντίπαλοι» έδειξε πρόθεση γεφύρωσης, όμως η συνέχεια έκρυβε και τα… υπονοούμενά της: «Μπορεί να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη».

Ο Φάμελλος, που ανέλαβε τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ σε μια περίοδο γενικευμένης εσωστρέφειας, χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να επαναφέρει το δόγμα του: ενότητα, συνεργασίες και ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ ως προϋπόθεση για την «Προοδευτική Ελλάδα». «Μόνο με συνεργασίες και υπερβάσεις θα βγάλουμε τη χώρα από το σημερινό τέλμα», είπε, καταλήγοντας στο μήνυμα ότι «στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς».

Η δήλωσή του ερμηνεύτηκε ποικιλοτρόπως: κάποιοι την είδαν ως προσεκτική γέφυρα προς τον Τσίπρα, άλλοι ως έμμεση οριοθέτηση — μια υπενθύμιση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καπετάνιο, και ότι η πορεία θα συνεχιστεί «με συνέπεια και σοβαρότητα», όπως είπε ο ίδιος.

Μετά τον Πολάκη που άφησε να φανεί η συναισθηματική φόρτιση, ο Φάμελλος ήρθε να δώσει το στίγμα της “γραμμής”:

ψυχραιμία, θεσμικότητα, αλλά και ένα σαφές μήνυμα στον πρώην αρχηγό — το καράβι μπορεί να αλλάζει πλήρωμα, αλλά συνεχίζει να πλέει.

Το στοίχημα του Χρηματιστηρίου

Σήμερα, μπορεί να είναι μια μεγάλη μέρα για το ελληνικό χρηματιστήριο; Ο FTSE Russell αναμένεται να ανακοινώσει την ετήσια κατάταξη των αγορών.

Το ΧΑ βρίσκεται ήδη στη λίστα για πιθανή αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά από αναπτυσσόμενη.

Αν γίνει η πολυπόθητη αναβάθμιση, θα είναι η πρώτη για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς και άλλοι πάροχοι δεικτών έχουν την Ελλάδα στη λίστα τους για πιθανή αναβάθμιση αλλά δεν το έχουν τολμήσει ακόμα.

Βεβαίως, τα κέρδη από την πιθανή αναβάθμιση θα είναι τεράστια.

Θα ανοίξει τον δρόμο για επενδύσεις από μεγάλα funds που μέχρι σήμερα δεν επένδυαν στην ελληνική αγορά.

Χθες πάντως ανακοινώθηκε η δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά του χρηματιστηρίου.

Πατάνε γκάζι οι γονικές παροχές

Σε τροχιά ανόδου συνεχίζουν οι γονικές παροχές στην Ελλάδα — το «μπόνους» του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ φαίνεται πως κάνει δουλειά.

Στο 7μηνο του 2025, τα δημόσια ταμεία γέμισαν με 152 εκατ. ευρώ από δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές, σημειώνοντας άνοδο 11% σε σχέση με τα 137 εκατ. πέρσι.

Στον αντίποδα, οι αγοραπωλησίες ακινήτων έβαλαν... φρένο. Παρότι το τρίμηνο Μαΐου–Ιουλίου ανέβασε στροφές, δεν κατάφερε να καλύψει πλήρως το χαμένο έδαφος του επταμήνου.

Τα φορολογικά έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων διαμορφώθηκαν σε 367,5 εκατ. ευρώ έναντι 385,2 εκατ. πέρσι.

Μπορεί η αγορά να κάνει παύση, αλλά η μεταβίβαση «εντός οικογένειας» καλά κρατεί.

