Μπύρες στη Σορβόνη και “A bientôt, les enfants!”

Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ετοιμάζει το νέο του πολιτικό κεφάλαιο, αλλά προς το παρόν… κάνει πρόβα διαλόγου με τη νέα γενιά. Στο Παρίσι, μετά την ομιλία του στη Σορβόνη, ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε να πίνει μπύρα με Έλληνες φοιτητές — γιατί, όπως είπε, «ήθελα να τους ακούσω».

Μίλησαν για πολιτική, οικονομία, διαφθορά και αξιοκρατία· κι όπως έγραψε ο ίδιος, μάλλον εκείνος έφυγε πιο «γεμάτος» από τη συζήτηση. Το ενδιαφέρον των νέων για την Ελλάδα, είπε, ήταν «ζωηρό» — αν και, μεταξύ μας, πιο ζωηρό ήταν το ενδιαφέρον των social media για τη φωτογραφία του με τα παιδιά της Σορβόνης.

Και η ανάρτηση του Τσίπρα έκλεισε στα γαλλικά: «A bientôt, les enfants!» – εις το επανειδείν, παιδιά.

Εκτός κι αν το εννοούσε και… πολιτικά. Γιατί, όπως φαίνεται, ο πρώην πρωθυπουργός προετοιμάζει το δικό του comeback όχι μόνο στα αμφιθέατρα, αλλά και στις κάλπες.

Άσχετα που κάνει τον ανήξερο...

Η «Μεγάλη Επιστροφή» του Αλέξη Πατέλη και το βλέμμα του Μαξίμου

Για κάτι παραπάνω από πέντε χρόνια, ο Αλέξης Πατέλης ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη – ο άνθρωπος πίσω από το Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, με καθαρό λόγο και χαμηλό προφίλ.

Τώρα, επιστρέφει με τον δικό του τρόπο: μέσα από το βιβλίο του «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας» (εκδόσεις Παπαδόπουλος), όπου καταγράφει το πώς φτάσαμε από τα capital controls στην επενδυτική βαθμίδα.

Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη στην Εθνική Πινακοθήκη — και όπως λένε οι μυημένοι, θα έχει… περισσότερο ενδιαφέρον από μια απλή λογοτεχνική βραδιά. Στο πάνελ θα είναι ο Γιάννης Στουρνάρας, η Μαριαλένα Αθανασοπούλου του ESM, η Ρέα Βιτάλη και ο Μάκης Προβατάς, ενώ το βλέμμα όλων θα στραφεί στις πρώτες σειρές, εκεί όπου αναμένεται (εκτός απροόπτου) να καθίσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κάποιοι στο κυβερνητικό στρατόπεδο λένε πως «η μεγάλη επιστροφή» δεν είναι μόνο τίτλος βιβλίου, αλλά και μια υπενθύμιση – τη στιγμή που οι φήμες για ανασχηματισμό και επανατοποθετήσεις δίνουν και παίρνουν.

Άλλωστε, στην Πινακοθήκη, τα καλά έργα δεν είναι μόνο στους τοίχους...

Tour de Πελοπόννησος, 288 χλμ. σε δυο ρόδες

Στα σκαριά βρίσκεται το… tour de Πελοπόννησος: ο μεγαλύτερος ποδηλατόδρομος της χώρας, μια διαδρομή 288 χιλιομέτρων από τα Μέγαρα μέχρι την Καλαμάτα.

Το ΤΕΕ προκήρυξε τον διαγωνισμό και στις 5 Νοεμβρίου θα ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές, δίνοντας το σύνθημα για την εκκίνηση.

Πέρα από τον ποδηλατόδρομο, το σχέδιο περιλαμβάνει πεζόδρομους, μικρούς κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου. Οι παλιοί οικίσκοι θα μετατραπούν σε τουαλέτες, ενώ η διαδρομή θα φωτίζεται τη νύχτα με ηλιακά συστήματα — σαν να λέμε, μια πιο «πράσινη» βόλτα.

Εποχή Εuronext

Το πράσινο φως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς άναψε το επόμενο κεφάλαιο για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Έτσι, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία της δημόσιας πρότασης με τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.

Μετά από διαπραγματεύσεις, η Euronext επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση — 7,14 ευρώ ανά μετοχή και αναλογία 20 προς 1 — πείθοντας τελικά την ΕΧΑΕ να πει το «ναι».

Η αρχική προσφορά στα 6,90 ευρώ είχε αφήσει... ψυχρούς αρκετούς μετόχους, όμως το νέο τίμημα και οι υποσχέσεις για συνέργειες 12 εκατ. ευρώ ετησίως σε βάθος τριετίας φαίνεται πως άνοιξαν τον δρόμο.

Πίσω από τις γραμμές, η κίνηση της Euronext δεν είναι απλώς μια εξαγορά· είναι μια σαφής τοποθέτηση στην περιφερειακή αγορά της ΝΑ Ευρώπης — με την Αθήνα να γίνεται κρίκος μιας ευρύτερης αλυσίδας.

Project Stargate: Μισό τρισ. δολάρια

Μισό τρισ. δολάρια. Τόσο κοστολογούν οι κολοσσοί της τεχνητής νοημοσύνη την ανάπτυξη νέων data centers στις ΗΠΑ — και το όνομα του project είναι Stargate.

OpenAI, Oracle και SoftBank ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου υποδομών στις ΗΠΑ, με επίκεντρο το Τέξας, που φιλοδοξεί να μετατραπεί στο νέο παγκόσμιο κέντρο της ΑΙ.

Στόχος: να στηθούν γιγαντιαία data centers για την εκπαίδευση όλο και πιο απαιτητικών μοντέλων.

Την ίδια ώρα, όμως, φουντώνουν οι φωνές που κάνουν λόγο για «φούσκα» — άλλοι βλέπουν επανάσταση, άλλοι υπερβολές που θυμίζουν dot-com era. Ποιος θα δικαιωθεί, θα φανεί στα επόμενα χρόνια.

Προς το παρόν πάντως, η μανία συνεχίζεται… και η τεχνητή νοημοσύνη εισχωρεί ολοένα και βαθύτερα στην καθημερινότητά μας.

