Επτά νέες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027

Georgetown University, Iowa State University of Science and Technology, Roger Williams University, Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Université Sorbonne Paris Nord, University of Essex και University of Derby είναι τα μητρικά ιδρύματα που έλαβαν έγκριση, για λειτουργία ως Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, υπογράφηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι επτά αποφάσεις χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επί 4 νέων αιτήσεων και 3 αιτήσεων επαναξιολόγησης για λειτουργία των ΝΠΠΕ κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του υπουργείου Εξωτερικών.

Από τα επτά ΝΠΠΕ, τα έξι θα λειτουργήσουν στην Αθήνα και το ένα (Iowa State University of Science and Technology) στη Θεσσαλονίκη.

Σ. Ζαχαράκη: Μεταρρύθμιση-πυξίδα για μια νέα πορεία στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε, με αφορμή την ανακοίνωση της χορήγησης των νέων αδειών:

«Πέρυσι κάναμε το πρώτο βήμα. Φέτος αποδεικνύουμε ότι η ιστορική αυτή μεταρρύθμιση δεν ήταν μια μόνο στιγμή, αλλά η πυξίδα για μια νέα πορεία στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. Με αυστηρή αξιολόγηση, υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια και πλήρη σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, διαμορφώνουμε ένα νέο τοπίο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προς όφελος των νέων ανθρώπων της πατρίδας μας. Η θετική αξιολόγηση των τεσσάρων νέων αιτήσεων, καθώς και η επιτυχής επαναξιολόγηση τριών κορυφαίων διεθνών ιδρυμάτων, επιβεβαιώνουν ότι ο νόμος εφαρμόζεται με συνέπεια, αξιοπιστία και απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα. Δεν υπάρχουν εκπτώσεις και εξαιρέσεις, αλλά κανόνες που ισχύουν για όλους. Δημιουργούμε σταθερά τις προϋποθέσεις, ώστε η χώρα μας από αρνητική διεθνής εξαίρεση τις προηγούμενες δεκαετίες, να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο που προσελκύει κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενισχύει την εξωστρέφεια, την έρευνα, την καινοτομία και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους Έλληνες φοιτητές και τις Ελληνίδες φοιτήτριες. Για εμάς το πραγματικό διακύβευμα δεν ήταν ποτέ η αντιπαράθεση ανάμεσα στο δημόσιο και το μη κρατικό πανεπιστήμιο. Αντιθέτως, προχωράμε παράλληλα στη μεγαλύτερη ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου των τελευταίων δεκαετιών.

Με αυξημένη χρηματοδότηση, σημαντικές επενδύσεις στη φοιτητική μέριμνα, νέες εστίες, σύγχρονες υποδομές, εξοπλισμό, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες, αποδεικνύουμε καθημερινά ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η ουσία ήταν και παραμένει μια: περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερη γνώση, περισσότερη εξωστρέφεια και περισσότερες επιλογές για κάθε νέο άνθρωπο».

Ν. Παπαϊωάννου: Ιστορική μεταρρύθμιση, που αλλάζει τον ακαδημαϊκό χάρτη της Ελλάδας

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος για τα θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της διαδικασίας αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) συνιστά ένα ακόμη ορόσημο, που δικαιώνει στην πράξη όχι απλώς μια νομοθετική επιλογή, αλλά μια ιστορική μεταρρύθμιση, η οποία αλλάζει τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση προχωρά με συνέπεια και αυτοπεποίθηση στις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, αφήνοντας οριστικά πίσω ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Για δεκαετίες η Ελλάδα παρέμενε μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο, όπου δεν επιτρεπόταν η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, οδηγώντας χιλιάδες νέους μας στο εξωτερικό, αποδυναμώνοντας τη διεθνή θέση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Σήμερα, με ένα από τα αυστηρότερα θεσμικά πλαίσια στην Ευρώπη η Πολιτεία διασφαλίζει ότι τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια λειτουργούν υπό αυστηρή ακαδημαϊκή εποπτεία, με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, με διαρκή αξιολόγηση και διαφάνεια.

Η χώρα έχει περάσει από την εποχή της ακαδημαϊκής απομόνωσης στην εποχή της ακαδημαϊκής εξωστρέφειας και αναβαθμίζεται στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης που στηρίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο, προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους νέους και κρατά τη χώρα σταθερά στον δρόμο της προόδου. Η συνύπαρξη δημόσιων και Ν.Π.Π.Ε. ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης και δημιουργεί νέες δυνατότητες για συνεργασίες, επενδύσεις, έρευνα και καινοτομία. Η λειτουργία των Ν.Π.Π.Ε. δεν αποδυναμώνει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αντιθέτως, η διαρκής ενίσχυσή του βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο με νέες προσλήψεις μελών ΔΕΠ, αυξημένη χρηματοδότηση και αναβάθμιση των υποδομών . Γιατί πιστεύουμε βαθιά πως η Παιδεία είναι το πιο ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Επιλέγουμε την ποιότητα, την αριστεία, τη διεθνοποίηση και περισσότερες ευκαιρίες για κάθε νέο και κάθε νέα».

Ακολουθεί η διαδικασία πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών

Όπως αναφέρθηκε στο σχετικό δελτίο τύπου του υπουργείου Παιδείας, η διαδικασία αξιολόγησης «βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές» που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘΑΑΕ, όπως ορίζεται από τον νόμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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