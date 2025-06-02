“Μας πιάσανε στον ύπνο”

Μην περιμένετε σήμερα εξελίξεις από το μέτωπο της Αιγύπτου σχετικά με τη Μονή Σινά. Σε περίπτωση που τρέχατε στις παραλίες χθες, λόγω της ζέστης που άρχισε να φουντώνει, και δεν διαβάσατε skai.gr (θα σας μαλώσω!), να ξέρετε ότι τα αρχικά σχέδια άλλαξαν και η κρίσιμη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Οι Αιγύπτιοι, όπως άκουσα να λένε, ζήτησαν “αναβαθμισμένη” συνάντηση. Ετσι, η ελληνική αποστολή, θα έχει πλέον επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος θα βρεθεί στο Κάιρο την Τετάρτη, όπου θα συναντήσει τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdelatty. Ο κ. Γεραπετρίτης δεν θα φύγει με τους φίλους του για Κάιρο (που τραγούδαγε κάποτε η Κωνσταντίνα), αλλά με την ελληνική αποστολή που αναμενόταν να μεταβεί στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου σήμερα.

Τι θα συζητηθεί; Μα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Αγίας Αικατερίνης.

Να σας ενημερώσω πάντως ότι η απόφαση του αιγυπτιακού δικαστηρίου που τόσο μας έχει απασχολήσει τις τελευταίες μέρες ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία μεν, αλλά στην πραγματικότητα δεν έπεσε σε άδειο ουρανό. Αντιθέτως, φαίνεται να εντάσσεται σε ένα πολύ ευρύτερο πλέγμα πιέσεων, συμφωνιών που υπαναχωρούν την τελευταία στιγμή και σχεδίων που αφορούν το μέλλον ολόκληρης της περιοχής.

Πηγές, από αυτές που γνωρίζουν την υπόθεση εκ των έσω, δεν δίστασαν να μιλήσουν για υπαναχώρηση στο παρά πέντε, με σαφείς ενδείξεις ότι «κάτι περισσότερο θέλει» να πετύχει η αιγυπτιακή πλευρά — ίσως ως διαπραγματευτικό μοχλό πίεσης απέναντι στην Ελλάδα. Και αν κρίνει κανείς από το ιστορικό της υπόθεσης, όλα δείχνουν πως το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι το πραγματικό σημείο-κλειδί, σε αντίθεση με τον θρησκευτικό χαρακτήρα του μοναστηριού, τον οποίο η αιγυπτιακή κυβέρνηση δηλώνει ότι «σέβεται απολύτως».

Ούτε η συγκυρία θεωρείται τυχαία: από το 2020 κυκλοφορεί σχέδιο για τη “Μεγάλη Μεταμόρφωση” της περιοχής. Ένα πρότζεκτ τουριστικής αναγέννησης με ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εμπορικά κέντρα και πολυτελή θέρετρα με θέα στο όρος Σινά. Ουσιαστικά, το μοναστήρι και η γύρω του περιοχή βρίσκονται ακριβώς στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού. Η παραμονή των μοναχών ρυθμίζεται με άδειες προσωρινής ισχύος, που ανανεώνονται ανά οκτάμηνο — με άλλα λόγια, τίποτα δεν είναι μόνιμο.

Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό: απόπειρες υπονόμευσης της κυριότητας της Μονής έχουν ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία, όταν κύκλοι που σχετίζονται με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους διατύπωσαν για πρώτη φορά τη θεωρία πως η Μονή δεν ανήκει στους μοναχούς, αλλά στο αιγυπτιακό κράτος. Αυτή η θεωρία φαίνεται να έχει ριζώσει πιο βαθιά απ’ όσο αρχικά φαινόταν.

Πιέσεις; Φρούδες υποσχέσεις; Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.

Το θέμα, όμως, είναι πως είτε έτσι είτε αλλιώς, εμάς μας πιάσανε στον ύπνο.

Η “Ωμή Αλήθεια” του Δονάλδιου και οι κυβερνητικές αγρύπνιες

Κι ενώ στο θέμα της Μονής Σινά μας πιάσανε στον ύπνο, από την άλλη υπάρχουν ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που, ενώ δείχνουν ατάραχοι μπροστά στις κάμερες, (λαγο)κοιμούνται, έχοντας το… Truth Social στο προσκεφάλι τους. Όχι, δεν έπαθαν ξαφνικά αγάπη για τις συνταγές του Τραμπ ή τα τσιτάτα του. Απλώς, έχουν μια διακριτική αγωνία για το τι μπορεί να του κατέβει του Δονάλδιου — ιδίως αν ξυπνήσει στραβά κάποια πρωία στο κρεβάτι του Λευκού Οίκου, με τους δικούς του μανδαρίνους να του ψιθυρίζουν θεωρίες για «λύσεις Καναδά και Γροιλανδίας στο Αιγαίο».

Και μην φανταστείτε ότι μιλάμε για... πιγκουίνους. Ο Τραμπ, λένε κάποιοι με καλή πρόσβαση, δεν είναι οπαδός της προβλεψιμότητας – και ο φόβος ενός αναπάντεχου post-αρίσματος (ή μιας πολιτικής “έκρηξης”) με αναφορά στο Αιγαίο είναι από εκείνα τα μικρά νυχτερινά άγχη που δεν καταγράφονται στα non papers. Γι’ αυτό και πολλοί στην Αθήνα παρακολουθούν με αγωνία τις δημοσκοπήσεις της Πενσιλβανίας λες και είναι exit poll για τον δήμο Νέας Σμύρνης.

Όπως λέει κι ένας παλιός γνώστης των διεθνών: «Ο Τραμπ είναι σαν τον καιρό στη Μεσόγειο – φαίνεται αίθριος, αλλά άμα σου έρθει η καταιγίδα, έχεις ήδη βραχεί».

Πού να δεις τι συμβαίνει όταν φυσάει απ’ την πλευρά της Άγκυρας...

«Κερκόπορτες» και... θυμωμένοι ένοικοι στο Μαξίμου

Η Άγκυρα ήταν η αφορμή που μαζεύτηκαν μαύρα σύννεφα πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου πριν λίγες μέρες. Η φλογερή τοποθέτηση του υπουργού Αμυνας περί «κανονισμού της Κερκόπορτας», έκανε φρύδια να σηκωθούν – και να μην ξανακατέβουν εύκολα. Όχι γιατί η ρητορική του Νίκου Δένδια ήταν υπερβολικά πατριωτική –εκεί υπάρχει γενικότερη σύμπνοια– αλλά γιατί λέγεται πως έπαιξε χωρίς γραμμή.

Η κυβέρνηση και ιδίως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχουν ήδη χαράξει σαφή στρατηγική για τον μηχανισμό SAFE, επενδύοντας στην αυστηρή νομική «φαρέτρα» της ΕΕ: από το άρθρο 212 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης, μέχρι και το άρθρο 16 του ίδιου του κανονισμού SAFE, που δίνει στα κράτη-μέλη βέτο σε περίπτωση που διακυβεύεται η ασφάλεια ή τα οικονομικά τους συμφέροντα.

Καλά πληροφορημένες πηγές έλεγαν ότι η Αθήνα ετοιμάζει το χαρτί αυτό ώστε, όταν έρθει η ώρα, να το παίξει με καθαρούς όρους: «θέλετε την Τουρκία μέσα; Τότε να έρθει πρώτα με διαβατήριο μη απειλής – και συγκεκριμένα χωρίς casus belli». Κοινώς, αν η Άγκυρα δεν αποκηρύξει επισήμως το δικό της δόγμα πολέμου απέναντι στην Ελλάδα, δεν μπαίνει ούτε... από το παράθυρο.

Κάπως έτσι, η τοποθέτηση Δένδια –όσο έντονη και αν ήταν– θεωρήθηκε σε κάποιους κύκλους περισσότερο «πολιτική έπαρση» παρά στρατηγική σύμπλευση. Μάλιστα, ακούστηκε και το εξής χαρακτηριστικό σχόλιο από κυβερνητικό διάδρομο: «η Κερκόπορτα δεν άνοιξε από τις Βρυξέλλες, αλλά ίσως από την Ηρώδου του Αττικού».

Φυσικά, όλα αυτά δεν γράφονται στο κενό. Βλέπετε, ο υπουργός Άμυνας έχει από καιρό καταχωρηθεί στους δελφίνους – και με κεφαλαίο «Δ». Ορισμένοι κακεντρεχείς μάλιστα σχολιάζουν πως δεν είναι τυχαίο ότι τα αρχικά του είναι Ν.Δ., όπως ακριβώς και του κόμματος το οποίο – όταν έρθει η ώρα – δεν αποκλείεται να ονειρεύεται ότι θα ηγηθεί.

Για την ώρα, όμως, το Μέγαρο Μαξίμου τον παρακολουθεί προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά.

Εδώ πλαφόν, εκεί πλαφόν;

Κάποιοι άλλοι, όμως, δεν παρακολουθούν καθόλου προσεκτικά. Ή ίσως κάνουν ότι δεν ακούν. Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στις αρχές της χρονιάς είχε πει ξεκάθαρα όσον αφορά τις αναπροσαρμογές στα κόστη των ασφαλιστήριων συμβολαίων. «Για φέτος οι αυξήσεις θα είναι μεσοσταθμικά στο 7%. Άλλο 15% που προέβλεπε ο ΙΟΒΕ και άλλο 7%. Είναι σημαντική η μείωση» είπε. Η Groupama Ασφαλιστική, όμως, μάλλον... παράκουσε. Για αυτό και υιοθετεί μεσοσταθμικές αυξήσεις της τάξης του 13% στα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια της από χθες 1η Ιουνίου!

Βεβαίως σου λένε και από την πλευρά τους μεγαλοστελέχη ασφαλιστικών: «Από εμάς ο υπουργός ξέρει να ζητά όρια στις αυξήσεις που κάνουμε στα συμβόλαια. ‘’Πλαφόν’’ στα κόστη των νοσηλίων, τα οποία καλούμαστε να καλύψουμε και που είναι τα ακριβότερα στην Ευρώπη, δεν μπορεί να βάλει;».

Κυρία βιομηχάνου σε ρόλο ελεγκτή

Στη Μύκονο από την άλλη, έχουν διαφορετικού τύπου «βάσανα»: Μεγαλοεφοπλιστής πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει πρόστιμο 300.000 ευρώ στην Πολεοδομία. Έκανε κάποιες εργασίες στην πολυτελή κατοικία του, οι αρμόδιες υπηρεσίες τον επισκέφθηκαν και διαπίστωσαν παραβάσεις. Το «ζουμί» βέβαια εδώ είναι πως δεν πήγαν εκεί τυχαία τα κλιμάκια των ελεγκτών. «Κυρία βιομηχάνου» κόβει βόλτες σε ολόκληρο το νησί και όποιον βλέπει να κάνει ανακαίνιση ή επισκευή τον καταγγέλλει. Και μάλιστα, έχει αναθέσει στον δικηγόρο της να παρακολουθεί την εξέλιξη των καταγγελιών της! «Πυρ και μανία» με την «κυρία βιομηχάνου», εφοπλιστές, μεγαλογιατροί, επιχειρηματίες και πολλοί άλλο...

Νυχτοπερπατήματα...

Σαββατόβραδο που λέτε, κι είπα να βγω. Και τι διαπίστωσα: ότι ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και η βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ Κατερίνα Μονογυιού έχουν ένα κοινό: αδυναμία στη Ρία Ελληνίδου. Εντόπισα και τους δύο πολιτικούς, σε διαφορετικά τραπέζια (μην σας μπαίνουν ιδέες), να απολαμβάνουν με την παρέα τους το πρόγραμμα της αοιδού.

