Χαίρετε,

Ας συστηθούμε…

Με λένε Διαδρομιστή. Είναι όνομα αυτό, θα αναρωτηθείτε. Είναι και… δικαιολογείται: βλέπετε, κυκλοφορώ συνεχώς στους διαδρόμους του ΣΚΑΙ και χόμπι μου είναι να (κρυφ)ακούω, συνομιλίες, τηλεφωνήματα, κουβέντες στα πηγαδάκια. Όχι, βέβαια όταν πρόκειται για προσωπικά θέματα. Αυτά εμπίπτουν στα GDPR (και παρότι εν γένει στη χώρα μας δεν εφαρμόζονται -αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης- το δικό μου ήθος δεν μού το επιτρέπει). Ακούω τα άλλα… Τις φήμες, τα παρασκήνια, ξέρετε τώρα, αυτά που κυκλοφορούν συνήθως στα δημοσιογραφικά γραφεία. Σκέφτηκα, λοιπόν ότι είναι κρίμα να πηγαίνουν χαμένες τόσες πληροφορίες. Έτσι, έπιασα το πληκτρολόγιο και να ‘μαι…

Αέρας ανανέωσης στο skai.gr

Ξεκινώ από τα εν οίκω…, ένας (μικρός) αέρας αλλαγής φύσηξε στο αγαπημένο μας skai.gr, το οποίο έκανε ένα μικρό… lifting στην εμφάνισή του. Απ’ ό,τι λένε, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως. Όχι σαν αυτά που κάνουν ορισμένοι και μετά χάνουν την ταυτότητά τους (κάτι θα έρχεται στο νου σας…). Οι αλλαγές στο skai.gr θα υλοποιούνται με προσεκτικά βήματα. Ώστε να εξοικειωθείτε κι εσείς με τον καιρό με τη νέα εικόνα του.

«Αγαπητέ ασφαλισμένε...»

Κι ενώ σκεφτόμουν τι έπεται, μιας και όλα ήταν ήσυχα τριγύρω (όχι και πολύ σύνηθες. είναι η αλήθεια), ξαφνικά προκλήθηκε μια αναστάτωση. Αιτία, τα sms που έστειλαν, σχεδόν ταυτόχρονα, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες: “Όπως ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι, από την 1η Ιουνίου 2025, και με βάση τον πρόσφατο νόμο 5162/2024, η κάλυψη έναντι δασικής πυρκαγιάς και πλημμύρας γίνεται υποχρεωτική για όλα τα οχήματα, ακόμη και για όσα βρίσκονται σε διοικητική ακινησία.”

Όπως ήταν λογικό, η προοπτική αύξησης των ασφαλίστρων “άναψε φωτιές” ενώ η λέξη “υποχρεωτική” προκάλεσε... πλημμύρες εν κρανίω, με συνέπεια τα τηλεφωνήματα και τα μέιλ στις ασφαλιστικές να πέφτουν βροχή (πάνω από όλα το ρεπορτάζ, να μην ξεχνιόμαστε).

Το θέμα βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι. Η ασφάλιση δεν είναι ακριβώς “υποχρεωτική”. Αν θέλει κάποιος μπορεί να την παραβλέψει. Προσοχή όμως, όσα οχήματα δεν θα είναι ασφαλισμένα για τις πιο πάνω καλύψεις θα εξαιρούνται από οποιαδήποτε επιχορήγηση κρατικής αρωγής. Οι όποιες επιβαρύνσεις πάντως στα ασφάλιστρα, δεν αναμένονται μεγάλες.

Οι φυσικές καταστροφές πληθαίνουν στη χώρα μας, οπότε το κράτος σου λέει: των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.

Βέβαια, θα σκεφτεί κανείς τι μάς λένε τώρα: πόσο μπορεί να κινδυνεύει από δασική πυρκαγιά ένα όχημα, ειδικά στην Αθήνα όπου βλέπουμε δεντράκια κυρίως τα Χριστούγεννα (που γεμίζει ο τόπος με τα ψεύτικα) αφού τα αληθινά σπανίζουν; Μάλλον, καθόλου, είναι η αλήθεια. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τις πλημμύρες, αφού αρκεί μια δυνατή νεροποντή για να σου φουσκώνουν τα ποτάμια στις γειτονιές. Αλήθεια, σε αυτές τις περιπτώσεις φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή…;

Τα...παραθυράκια του Ερντογάν

Και μιλώντας για την ασφάλεια των αυτοκινήτων, ο συνειρμός με οδήγησε σε μια άλλη… ασφάλεια. Αυτή του… SAFE (ακρωνύμιο για το Security Action for Europe), του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος για την άμυνα, για το οποίο ο πρόεδρος Ερντογάν κάνει τα παραπονάκια του.

Πάντως, στις Βρυξέλλες (ακριβώς, περιδιαβαίνω και στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους), ψιθυρίζουν ότι η Άγκυρα έχει διαβάσει πολύ καλά το manual του SAFE και ξέρει πώς να μπει απ’ το παράθυρο. Ή μάλλον από το... υπόγειο.

Κι επειδή η ΕΕ ανοίγει μέχρι και 35% πόρτα σε τρίτους (ο Ερντογάν θέλει μεγαλύτερο άνοιγμα αυτής της πόρτας), η Τουρκία λέει «ευχαριστώ, αλλά θα μπω αλλιώς»: μέσω εξαγορών (βλέπε Piaggio), μέσω υπεργολαβιών με “κολλητούς” στη Rheinmetall ή άλλους Ευρωπαίους κολοσσούς, και -λέει- όχι μέσω άμεσης συμφωνίας με την ΕΕ, γιατί εκεί υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που λέγεται… Ελλάδα και έχει δικαίωμα βέτο.

Το πιάσαμε το υπονοούμενο. «Δεν θα ρισκάρουν σύγκρουση, θα πάνε πλαγίως», είπε χαμηλόφωνα γνώστης της υπόθεσης. Κι όσο εμείς παλεύουμε να βγάλουμε άκρη με το ποιος θα φτιάξει πυρομαχικά, οι άλλοι αγοράζουν εταιρείες και πιάνουν στασίδι. Α, και για όποιον ανησυχεί: ναι, "μετράει" ως ευρωπαϊκή η εταιρεία που έχει αγοραστεί από τουρκικά κεφάλαια. Ξεκούραστο.

Και μέσα σε όλο αυτό, ας θυμηθούμε τι είπε τις προάλλες ένας από τους πιο εμβληματικούς επιχειρηματικούς παίκτες της χώρας -που δεν συνηθίζει να μασάει τα λόγια του- ο οποίος έδωσε την πιο ωμή, αλλά και ρεαλιστική αποτίμηση της τουρκικής σταθερότητας: «Αυτά τα 25 χρόνια που ο Ερντογάν είναι πρόεδρος στην Τουρκία, η Ελλάδα δεν έχει χάσει ούτε μισή σπιθαμή εδάφους. Σας πειράζει λοιπόν να έχετε αυτόν απέναντι και πού και πού να πετά καμιά μ…. , χωρίς όμως να κάνει τίποτα; Αυτόν τον ξέρουμε, κανένας άλλος αν έρθει θα είναι απρόβλεπτος». Όπως λένε και οι παλιοί, καλύτερα ο διάβολος που ξέρεις…

Όταν φοράς ωραία γραβάτα

Ότι έχει αποκατασταθεί η σχέση του πρωθυπουργού με τον υπουργό Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη, φαντάζομαι το γνωρίζετε. Θυμάστε, τότε που πέρασε από φάση ψυχρότητας με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Γεωργιάδη για τα μισθολογικά των ενστόλων και για τα Τέμπη. Α, μπράβο, τότε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που λέτε, πήγε την περασμένη εβδομάδα στο υπουργείο Υγείας και έστειλε το μήνυμα ότι η όποια δυσαρέσκεια είναι πλέον παρελθόν. Και για να το εμπεδώσουμε, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, προχθές, έσπευσε να αστειευτεί με τον υπουργό Υγείας, κάνοντας και τους πλέον δύσπιστους να πειστούν ότι δεν υπάρχει καμιά σκιά στις μεταξύ τους σχέσεις. Η αφορμή δόθηκε όταν ο κ. Γεωργιάδης λερώθηκε, χύνοντας τον καφέ που κρατούσε. «Εγώ τον μάτιασα, που του είπα ότι φοράει ωραία γραβάτα», έσπευσε να σχολιάσει ο πρωθυπουργός, γελώντας.

Πολάκης εναντίον Κασσελάκη: Νέο επεισόδιο

Στην απέναντι όχθη, πάντως, υπάρχει μια σχέση που ενώ ξεκίνησε με πολλές καρδούλες, σήμερα πετάνε βελάκια ο ένας στον άλλον. Μιλάμε για τον αψύ Σφακιανό και τον Αμερικανοθρεμένο πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Το σίριαλ μεταξύ τους συνεχίζεται, με το νέο επεισόδιο να λαμβάνει χώρα στην επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας όπου συζητήθηκε μία ακόμη άρση ασυλίας (έχω χάσει το μέτρημα πόσες έχουν γίνει συνολικά) του Παύλου Πολάκη, μετά από έγκληση του τέως συντρόφου του. Η αφορμή; Τα εμπρηστικά σχόλια του τύπου «απατεώνα» και «εξαφανίσου από τη χώρα» του Χανιώτη βουλευτή σε δημοσίευση του Στέφανου Κασσελάκη για το βιβλίο του. Η κόντρα μεταξύ των δύο άλλαξε πίστα, λαμβάνοντας ποινικές διαστάσεις, παρά το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης ήταν αυτός που «σύστησε» στον ΣΥΡΙΖΑ τον Στέφανο Κασσελάκη την περίοδο της προεδρικής κούρσας διαδοχής Τσίπρα.

“Φύγε απατεώνα, φύγε απατεώνα, για να σε ξεχάσω θέλω έναν αιώνα. Φτάνει πια, φτάνει πια με κατέστρεψες, κι όλα τα προγνωστικά μου τα ανέτρεψες” μάλλον σιγοτραγουδάει ως άλλη Δούκισσα, τώρα ο Σφακιανός γιατρός.

Οδυσσέας - Ζωή συμμαχία

Τα... στόριζ εντός Βουλής δεν έχουν μόνο κόντρες. Έχουν και συμμαχίες. Μάλιστα! Και για του λόγου το αληθές, να ξέρετε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρήκε έναν αναπάντεχο σύμμαχο στο πρόσωπο του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Ο τρόπος αντίδρασης του «πράσινου αντιπροέδρου» στην απρέπεια του πρώην «γαλάζιου» Κυριαζίδη φαίνεται πως σφυρηλάτησε τη σχέση των δύο πολιτικών, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και σε συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Την τοποθέτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας διαδέχτηκε η απάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου, που άφησε αιχμές πως αν κάποιος μιλάει επιτιμητικά και ειρωνικά, θα πρέπει να δεχθεί την αυστηρή παρατήρηση από το προεδρείο. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής δεν άφησε αναπάντητη την μπηχτή. «Εμείς δεν βλέπουμε ποιος ή ποια μιλάει, την κυρία Κωνσταντοπούλου την έχουν επιλέξει οι πολίτες ως πρόεδρο κόμματος. Κι εσείς είχατε 18 λεπτά και μιλήσατε 33», σχολίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως ακόμη και εάν υπάρξει νέος - αυστηρότερος - Κανονισμός της Βουλής, αυτός θα πρέπει να τηρείται από όλους!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.