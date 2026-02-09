Διάλογος γιατί... γειτνιάζουμε

Ύστερα από αλλεπάλληλες μετατοπίσεις στο ημερολόγιο, μια συνάντηση που «χάθηκε» την τελευταία στιγμή στη Νέα Υόρκη και μήνες εναλλασσόμενων μηνυμάτων, Αθήνα και Άγκυρα κατέληξαν σε ημερομηνία. Μεθαύριο Τετάρτη, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Χωρίς αυταπάτες, αλλά και χωρίς διάθεση φυγής.

Στην ελληνική πλευρά επικρατεί το δόγμα «μιλάμε γιατί πρέπει, όχι γιατί περιμένουμε θαύματα». Διπλωματικές πηγές είναι σαφείς: κανείς δεν προσδοκά μεγάλες ανακοινώσεις ή μια νέα σελίδα τύπου «Διακήρυξης των Αθηνών». Η γεωγραφία επιβάλλει τον διάλογο και η απουσία του είναι συνταγή κρίσης – αυτό είναι το βασικό επιχείρημα απέναντι σε όσους αμφισβητούν τη χρησιμότητα της συνάντησης.

Το γεγονός ότι τελικά βρέθηκε κοινός τόπος, τόσο ως προς την ημερομηνία όσο και ως προς τη σύνθεση των πολυπληθών κυβερνητικών αποστολών, μόνο τυχαίο δεν είναι. Άκουσα πως τις προηγούμενες μέρες ο Γιώργος Γεραπετρίτης ήταν σε σταθερή γραμμή επικοινωνίας με τον Χακάν Φιντάν, σε μια προσπάθεια να «κλειδώσει» το πλαίσιο.

Στην Αθήνα γνωρίζουν καλά ότι τίποτα δεν εγγυάται την εγκατάλειψη των πάγιων τουρκικών αξιώσεων.

Το σίγουρο είναι ότι το τραπέζι θα στρωθεί με θέματα «χαμηλής πολιτικής»: πολιτική προστασία, τουρισμός, μετανάστευση, τεχνικές συνεργασίες. Λίγα λόγια, πολλά πρακτικά.

Χωρίς διαιτητές

Το πρόβλημα είναι ότι το κλίμα μόνο ουδέτερο δεν είναι.

Το casus belli εξακολουθεί να αιωρείται, ενώ οι πρόσφατες NAVTEX αόριστης διάρκειας και οι σκληρές ανακοινώσεις από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ερμηνεύονται από ορισμένους ως εσκεμμένη πίεση προς την Αθήνα για ακύρωση της συνάντησης.

Στόχος: να είναι η Ελλάδα αυτή που θα επωμιστεί την ταμπέλα του «αδιάλλακτου γείτονα». Ένα παιχνίδι ευθυνών που αυτή τη φορά δεν απέδωσε.

Ο πρωθυπουργός φρόντισε να στείλει μήνυμα ψυχραιμίας αλλά και ορίων, υπενθυμίζοντας τον παράνομο χαρακτήρα των τουρκικών κινήσεων και ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν ζητά – ούτε θα ζητήσει – άδεια για έργα εντός της κυριαρχίας της. Παράλληλα, η αποστροφή του περί «διαιτητών» μόνο τυχαία δεν ήταν.

Στο παρασκήνιο, αρκετοί εκτιμούν πως η επιλογή της απευθείας συνεννόησης έχει και έναν ακόμη αποδέκτη: την Ουάσιγκτον. Διότι σε μια περίοδο απρόβλεπτων ισορροπιών, το τελευταίο που θα ήθελε η Αθήνα είναι μια αμερικανική «λύση» που θα εξυπηρετεί τη σταθερότητα, αλλά όχι κατ’ ανάγκη το Διεθνές Δίκαιο.

Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη: Το τελετουργικό της βίας

Τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη είχαμε σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ με απολογισμό έναν αστυνομικό τραυματία, σοβαρές ζημιές και 313 προσαγωγές. Όσοι ζουν στο Ελλαδιστάν προμαντεύουν τη συνέχεια: από τις 313 προσαγωγές... καμία δεν μετατράπηκε σε σύλληψη. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε βέβαια η τελευταία. Πρόκειται για ένα διαχρονικό social-ηδονοβλεπτικό τελετουργικό βίας με αφορμή το Πολυτεχνείο, ή και χωρίς καμιά αφορμή όπως την Παρασκευή.

Το σημαντικότερο; πρόκειται και για ένα διακομματικό τελετουργικό βίας, καθώς στη χώρα μας τα δακρυγόνα, οι βανδαλισμοί και οι τραυματισμοί αντιμετωπίζονται σαν folk παράδοση με τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει να μην τολμούν να λάβουν ριζικά μέτρα.

Όταν δεν αντιμετωπίζεις τη βία, όταν δεν προστατεύεις τους πολίτες τους τις περιουσίες τους ή τον δημόσιο χώρο απλά είσαι συνένοχος.

Πρόστιμο… εξ αποκαλύψεως

Την ώρα που στην Αθήνα ψάχνουμε να βρούμε θέση να παρκάρουμε χωρίς να χρειαστεί… μαντικές ικανότητες, ένας οδηγός βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο για παράβαση πινακίδας που –όπως προκύπτει από το φωτογραφικό υλικό που έφτασε στα χέρια μας– είναι καμένη και πρακτικά μη αναγνώσιμη. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Ιανουαρίου, λίγο μετά τις 22:00, στην οδό Σπευσίππου.

Εύλογο το ερώτημα: καλείται πλέον ο οδηγός να υποθέτει τι γράφει μια πινακίδα; Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας μιλά για υποχρέωση συμμόρφωσης σε νόμιμη και ευκρινή σήμανση, όχι σε μεταλλικά κουφάρια που θυμίζουν περισσότερο γρίφο παρά κανονισμό. Στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, ο οδηγός υποστηρίζει ότι το όχημα ήταν σταθμευμένο πίσω από τη θέση της πινακίδας.

Οταν οι πινακίδες είναι καμένες, αλλά τα πρόστιμα... πεντακάθαρα, τότε κάτι δεν λειτουργεί σωστά στους δρόμους της πόλης. Τι; Όχι;

Δεύτερο SAFE στα σκαριά

Η άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μετατραπεί σε βασική προτεραιότητα των αξιωματούχων από πέρσι.

Η αρχή πέρσι με το πρόγραμμα SAFE με σαφή στόχο την θωράκιση της ευρωπαϊκής άμυνας μέσω της διακίνησης στρατιωτικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Η Κομισιόν ρίχνει τώρα στο τραπέζι την ιδέα για τη συνέχιση του προγράμματος ή για ένα νέο SAFE, καθώς τα 150 δισ. ευρώ δείχνουν να εξαντλούνται, σύμφωνα με το Βloomberg.

Η συνεχιζόμενη απειλή της Ρωσίας αλλά και η στάση του Τραμπ ενισχύουν την ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα, περισσότερα πυραυλικά και αντιαεροπορικά συστήματα.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το ελβετικό φράγκο

Το αργότερο μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, αφού τότε συμπληρώνεται το δίμηνο από τη δημοσίευση του ΦΕΚ.

Οι δανειολήπτες θα έχουν διορία έξι μηνών για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Αρχικά θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να γίνει η κατάταξη των δανειοληπτών στην αντίστοιχη κατηγορία.

Το κούρεμα θα κυμαίνεται από 15-50%, ενώ μετά τη μετατροπή των δανείων σε ευρώ, το επιτόκιο θα κυμαίνεται από 2,3-2,9%, ανάλογα τα κριτήρια.

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που διαχειρίζονται servicers και τράπεζες υπολογίζονται σε περίπου 38.000 και υπόλοιπο κεφαλαίου κοντά στα 5,5 δισ. ευρώ.

Με πρόσφατη τροπολογία στην πιο ευνοϊκή κατηγορία κατατάσσονται και τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις των αγροτικών ενισχύσεων

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για διορθώσεις στις ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Η διόρθωση αφορά τα έτη 2024 και 2025 και η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για αιτήσεις μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς αγροτεμαχίων, φορολογικά παραστατικά οικολογικών σχημάτων και στοιχεία κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Οι διορθώσεις θα πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.