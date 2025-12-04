Το big bang theory του Αλέξη Τσίπρα

Πριν το big ή μετά το bang; (του Αλέξη Τσίπρα)

Μπορεί να μην το είπε ευθέως, αλλά το υπαινίχθηκε σε όλους τους τόνους. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για πολιτικό big bang, για άνεμο αλλαγής και για την ανάγκη η δημοκρατική παράταξη να περάσει σε διεργασίες επανίδρυσης — όχι μόνο πολιτικής, αλλά και οργανωτικής. Έκανε λόγο για πρωτοβουλίες «ανοιχτές στον λαό» και ξεκαθάρισε ότι «από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους, αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στην πρώτη θέση για κανέναν».

Και το φινάλε; Απόλυτα δηλωτικό του κλίματος:

«Όπως τότε καταφέραμε, παρά τις τρομακτικές δυσκολίες, να φτάσουμε στον προορισμό μας, έτσι και τώρα θα τα καταφέρουμε ξανά.»

Αν αυτό δεν είναι προαναγγελία νέου πολιτικού φορέα, τότε σίγουρα είναι το trailer του.

Η... Οδύσσεια του κ. Τσίπρα

Το κλείσιμο πάντως — «έτσι ξανά θα τα καταφέρουμε» — δημιουργεί μια κάποια... ανησυχία. Ας ελπίσουμε ότι δεν υπονοεί πως η Ελλάδα θα ξαναμπεί σε ένα ταξίδι δεκαετούς περιπλάνησης, αβεβαιότητας και αμφιβολίας. Και για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι θέμα αρνητικής διάθεσης απέναντι στον κ. Τσίπρα· είναι θέμα κοινής λογικής και πολιτικής μνήμης η οποία δεν κάνει reset.

Γιατί ωραία η ρητορική περί «στοχασμού, αυτοκριτικής και αλλαγών», αλλά δημιουργείται κι ένα ερώτημα: ποιος ακριβώς στοχάζεται και ποιος βλέπει αλλαγές;

Πάντως, όσοι βρέθηκαν χθες στο Παλλάς (και όσοι παρακολούθησαν από τις οθόνες τους) είδαν κάτι πολύ συγκεκριμένο: Πολύ κόσμο στην ώρα του — και έναν Τσίπρα όχι.

Το πλήθος είχε στηθεί από τις 16:30 για μια εκδήλωση που ξεκινούσε στις 19:00. Το τιμώμενο πρόσωπο; Εμφανίστηκε με καθυστέρηση σχεδόν μισής ώρας (εντάξει, θα πείτε, τι είναι μισή ωρίτσα...)

Κατανοητό: συγγραφέας, πρώην πρωθυπουργός, πολιτικό κεφάλαιο, αύρα, φώτα, όλα τα συναφή.

Αλλά ο σεβασμός προς τον κόσμο που περίμενε όρθιος — δεν ήρθε μαζί με τον συγγραφέα. Μάλλον έμεινε στο... καμαρίνι.

Και εκεί που ο ίδιος μιλά για «ανοιχτές πρωτοβουλίες» και «καμία ρεζερβέ πρώτη σειρά», χθες είχαμε ένα μικρό déjà vu: Ρεζερβέ όχι στην πρώτη σειρά, αλλά στο... πρόγραμμα.

Αν αυτό είναι το νέο πολιτικό ξεκίνημα, ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον τα ρολόγια θα ρυθμιστούν στο επόμενο κεφάλαιο της «Ιθάκης». Γιατί καλό το ταξίδι, αλλά κάποιος πρέπει και να φτάνει στην ώρα του.

Φάνηκε (;) στο χειροκρότημα

Αυτό που εντυπωσίασε πάντως είναι ότι οι αιχμηρές βολές του πρώην πρωθυπουργού δεν πήγαν στη σημερινή κυβέρνηση – αλλά στους «συντρόφους» του. Κυρίαρχη, αλλά ετοιμόρροπη, η κυβέρνηση ζει χάρη στην απουσία αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής, τον ακούσαμε να λέει. Μίλησε για εικόνα δυσάρεστη και αποκαρδιωτική, για εικόνα κατακερματισμού και ιδιοτέλειας, για κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκεια τους και για «ηγεσίες που δίνουν την αίσθηση ότι λίγο τους απασχολεί αν η σημερινή κυβέρνηση κερδίσει και μια τρίτη τετραετία. Αρκεί να είναι στις θέσεις τους.»

Και αυτά τα λόγια βρήκαν τους κ. Φάμελο και Χαρίτση στο θεωρείο να παρακολουθούν στωικά... Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τι... φάνηκε στο χειροκρότημα.

Ποιοι άλλοι ήταν εκεί, «διακριτικά εν αναμονή»

Το παρών πάντως έδωσε σχεδόν όλο το σημερινό και χθεσινό πολιτικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς — ο κατάλογος εκτείνεται από Γεροβασίλη και Νοτοπούλου μέχρι Μπαλάφα, Δραγασάκη, Ζουράρι και Δούρου.

Από τους ανεξάρτητους, ο Αποστολάκης και η Αθηνά Λινού, η οποία όταν ρωτήθηκε αν θα τον ακολουθήσει… μόλις που συγκρατήθηκε: «πιθανότατα ναι», είπε, αφήνοντας να αιωρηθεί μια υπόσχεση.

Ο Μαντζουράνης, με το γνωστό δικηγορικό του βλέμμα, δεν το τύλιξε με κορδέλα: «Ο Τσίπρας οφείλει να ενώσει τις δυνάμεις της Αριστεράς και θα δημιουργηθεί κάτι εντελώς καινούργιο».

Ο ΚΜ σήκωσε το γάντι - A Crossover Episode

Δεν πέρασαν ούτε καλά-καλά 10...λεπτά από το comeback–παράσταση του Αλέξη στο Παλλάς, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι με θόρυβο. Στο 36ο Greek Economic Summit, ο πρωθυπουργός άφησε στην άκρη τη συνήθως μετρημένη ρητορική του και πέρασε σε ναυτικά πυρά ευθείας βολής.

«Μπορεί κάποιος να ξαναμπεί σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια;» αναρωτήθηκε, με το χαμόγελο εκείνο που προδίδει πως η ερώτηση δεν ζητά απάντηση αλλά χειροκρότημα.

Και πριν προλάβει το ακροατήριο να το επεξεργαστεί, έριξε την τορπίλη:

«Διαβάζοντας το βιβλίο βλέπω ότι έσπευσε να βγει πρώτος από το πλοίο, πήρε όλες τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια, και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».

Με άλλα λόγια: ο Τσίπρας ως καπετάνιος που ναυάγησε, εγκατέλειψε πρώτος και τώρα ετοιμάζεται για νέα καριέρα ως… πλοιοκτήτης.

Στο ΜΜ μάλιστα σχολίαζαν —όχι και τόσο ψιθυριστά— ότι «ο πρώην πρωθυπουργός κάνει περιοδεία για να στήσει νέο σχήμα, αλλά ξεχνά ότι έχει αφήσει πολλά ανοιχτά δελτία με το παρελθόν του».

Και κάπως έτσι, πριν καν μπει το 2025, οι δύο μονομάχοι άρχισαν να ζεσταίνουν τις μηχανές για το 2027. Ανεπίσημα, φυσικά∙ αλλά τόσο δυνατά που μόνο ανεπίσημα δεν ακούγεται.

What is this, acrossover episode....

Λιβύη: Η ΕΕ χρηματοδοτεί νέο πρόγραμμα για το μεταναστευτικό

Ας αφήσουμε τώρα τον κ. Τσίπρα και ας πιάσουμε άλλα θέματα. Μπορεί η Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο στον βορρά, και η Τουρκία να βρίσκεται σχεδόν πάντα στο προσκήνιο ανατολικά, αλλά παραμένουν και οι προκλήσεις από τον νότο. Το θέμα των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη απασχολεί τόσο την Ελλάδα όσο και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρέσβης της ΕΕ στη Λιβύη, Νικόλα Ορλάντο, παρουσίασε ένα νέο εθνικό πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση και τη στήριξη της διαχείρισης των συνόρων της.

Η ανακοίνωση έγινε μετά από εκτενείς συναντήσεις που ολοκληρώθηκαν την περασμένη Παρασκευή στη Ρώμη με εκπροσώπους όλων των αρμόδιων λιβυκών φορέων.

Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ικανότητας των λιβυκών ναυτιλιακών αρχών να σώζουν ζωές στη θάλασσα, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία τους.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε στην Κοτονέρα της Μάλτας η ένατη σύνοδος κορυφής της Μεσογειακής Ομάδας (MED5), στην οποία συμμετείχαν οι αρμόδιοι για τη μετανάστευση υπουργοί της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας και της Ισπανίας, προκειμένου να συζητήσουν τις προκλήσεις της παράτυπης μετανάστευσης.

Τα κράτη μέλη συζήτησαν επίσης το Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση, το οποίο πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2026 και έχει ως στόχο την καθιέρωση ενός ετήσιου ταμείου αλληλεγγύης που θα επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν μεταναστευτική πίεση να λαμβάνουν υποστήριξη από άλλα κράτη μέλη για την κατανομή του βάρους. Το θέμα αναμφίβολα είναι βαρύνουσας σημασίας για τη χώρα μας.

Πληρώνουν τα σπασμένα

Μαντέψτε ποιοι θα πληρώσουν τα... σπασμένα από την κλοπή-μαμούθ στο Λούβρο; Οι επισκέπτες:

Αυτό αποφάσισε το Μουσείο, αφού θα αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων κατά 45%, στα 32 ευρώ, για τους επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μουσείο περιμένει τώρα αύξηση των εσόδων κατά 20 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, ώστε να χρηματοδοτήσει αναβαθμίσεις μετά την κλοπή.

Και όπως συνήθως συμβαίνει, τον λογαριασμό θα τον πληρώσουν οι πελάτες.

Δέκα ευρώ παραπάνω για ένα χαμόγελο... Αλλά τι χαμόγελο... Αυτό της Μόνα Λίζα...

Τα ευχάριστα με το δώρο

Δυο μέρες νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το δώρο Χριστουγέννων και συγκεκριμένα την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, καθώς η 21η πέφτει Κυριακή. Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία. Εάν κάποιος εργοδότης το επιθυμεί πάντως μπορεί να το καταβάλει και νωρίτερα.

Ολόκληρο το δικαιούνται όσοι δουλεύουν στην ίδια επιχείρηση από 1 Μαΐου. Και ναι, κάθε χρόνο κάποιοι… ξεχνούν να το καταβάλουν. Οι εργαζόμενοι που δεν θα το δουν στα χέρια τους, ξέρουν πού να χτυπήσουν: Επιθεώρηση Εργασίας ή 1555. Σαν να λέμε, μην περιμένετε θαύματα, η διαδικασία υπάρχει — και λειτουργεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.