«Επέστρεφε» (αργότερα Αλέξη) και... Κιγκινάτος

«Επέστρεφε συχνά και παίρνε με,

αγαπημένη αίσθησις επέστρεφε και παίρνε με...»

Μια και μιλάμε (ακατάπαυστα) για Αλέξη και «Ιθάκη», που μάς θυμίζει και τον Καβάφη, συνειρμούς φέρνει αναπόφευκτα και το έτερο μεγάλο ποίημα του μεγάλου Αλεξανδρινού το «Επέστρεφε», μιας και ο κ. Τσίπρας επιστρέφει κατά δήλωσή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Με νέο κόμμα; Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι αναφορές του στο Παλλάς περί πολιτικού Bing Bang, νέας εθνικής πυξίδας, μεγάλης... Αλλαγής κλπ.

«Βιάζεται να επιστρέψει» συμπέρανε πάντως παλαιότερο συνδικαλιστικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα παρακολουθεί την κατάσταση από τον... εξώστη, πιθανότατα τρώγοντας ποπ κορν. Και θυμήθηκε τον Ρωμαίο πολιτικό και στρατιωτικό Λεύκιο Κουίνκτιο Κιγκινάτο. «Ο Κιγκινάτος δεν επέστρεψε μόνος του. Του ζήτησαν να γυρίσει. Πήγαν να τον βρουν στο αγρόκτημά του» σχολίασε.

Με άλλα λόγια, Αλέξη «επέστρεφε», αλλά αργότερα, μετά τις εκλογές του '27.

Η ταξιθεσία της Ιθάκης

Αν κάτι ακόμη άφησε πίσω της η χθεσινή παρουσίαση της «Ιθάκης», δεν ήταν μόνο το πολιτικό Big Bang του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν και η… τελετουργία της καθιστικής τάξης, η οποία κλόνισε τα δύο κόμματα που είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν. Γιατί, όπως αποδείχθηκε, σε μια αίθουσα όπου μιλάς για «νέα Μεταπολίτευση», οι θέσεις στα θεωρεία αποκτούν άλλη βαρύτητα.

Ο εξώστης που έγινε πολιτικό μήνυμα

Ο Τρύφων Αλεξιάδης, παρών στο Παλλάς, δεν άφησε την μπηχτή να περάσει στα ψιλά. Μιλώντας στον Alpha, υπενθύμισε ότι «υπήρχαν ρεζερβέ θέσεις» — αλλά όχι για τα κορυφαία θεσμικά στελέχη των δύο κομμάτων. Ο Φάμελλος και ο Χαρίτσης βρέθηκαν στον εξώστη, ίδιος όροφος που φιλοξενεί συνήθως την Πολιτική Γραμματεία… αλλά όχι τις πολιτικές φιλοδοξίες.

Ο Αλεξιάδης προανήγγειλε ότι το θέμα θα τεθεί επισήμως στην Πολιτική Γραμματεία: όχι ως γκρίνια για μια καρέκλα, αλλά ως υπενθύμιση ότι οι “παράλληλοι δρόμοι” μάλλον αναιρούνται από τις κάθετες αποστάσεις.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν μάλιστα ότι Φάμελλος και Χαρίτσης «σήκωσαν» το κόστος των εσωτερικών αντιδράσεων για να παραστούν — κάτι που, όπως λένε, δεν αναγνωρίστηκε από το επιτελείο Τσίπρα «στον βαθμό που θα έπρεπε».

Το πολιτικό ψυχόμετρο χτύπησε κόκκινο

Η φράση Τσίπρα ότι τα σημερινά προοδευτικά κόμματα είναι «μέρος του προβλήματος» και όχι της λύσης, δημιούργησε κατήφεια στην Κουμουνδούρου. Ήταν η πρώτη φορά που ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε τόσο ανοιχτά στο πολιτικό οριοθέτημα: παρουσιάζοντας ουσιαστικά τον νέο φορέα ως ανταγωνιστικό εγχείρημα προς το ίδιο του το κόμμα.

Και όλα αυτά ενώ το σενάριο «αυτοδιάλυσης» του ΣΥΡΙΖΑ στην κατεύθυνση μιας νέας αυτοοργάνωσης προσκρούει σε δύο τοίχους:

Η έλλειψη “πλατιού ανοίγματος”: το κοινό στο Παλλάς θύμιζε περισσότερο το κλασικό κυβερνητικό στελεχιακό σύνολο του 2015, παρά μια ευρύτερη προοδευτική συμπαράταξη.

Δεν ήταν λίγοι όσοι σχολίασαν ότι το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη, σε άλλη εκδήλωση αλλά με κοινό ακροατήριο Φάμελλου – Χαρίτση, είχε «μεγαλύτερη προοδευτική εμβέλεια» από το ίδιο το event Τσίπρα. Η παρατήρηση αυτή λέει πολλά για το κλίμα στο σημερινό ΠΑΣΟΚ προς τον πρώην πρωθυπουργό.

Στο περιβάλλον Τσίπρα επιμένουν ότι δεν τους ενδιαφέρει η διαχείριση παλιών συσχετισμών, αλλά η “δυναμική από τη βάση”. Εξ ου και το χθεσινό event έγινε χωρίς προσκλήσεις, χωρίς επίσημο προσκλητήριο και χωρίς face control — με το επιτελείο να διαμηνύει ότι «όποιος θέλει, έρχεται».

Το πρόβλημα; Όπως λένε στελέχη που συμμετείχαν, ήρθαν όλοι όσοι ήδη γνωρίζαμε. Η ανανέωση, προς το παρόν, δεν εμφανίστηκε ούτε σαν ψίθυρος.

Νέα Αριστερά: Σιωπές, επιφυλάξεις και η γραμμή της Έφης

Στη Νέα Αριστερά, η διάθεση είναι ακόμη πιο σύνθετη. Αν και Χαρίτσης και Αχτσιόγλου έδωσαν το «παρών», η εσωκομματική πλειοψηφία είχε ήδη απορρίψει το ενδεχόμενο συνεργασιών με τον Τσίπρα.

Η Έφη Αχτσιόγλου το διατύπωσε με κομψό αλλά σαφές τρόπο στον Real:

«Οι κινήσεις του θα μας απασχολήσουν. Θα τις αξιολογήσουμε πολιτικά και συλλογικά».

Με άλλα λόγια: κανένα λευκό σε πολιτικό εγχείρημα που ακόμη δεν έχει ταυτότητα.

Η προχθεσινή βραδιά στο Παλλάς έδειξε ότι η «Ιθάκη» λειτουργεί ήδη ως επιταχυντής πολιτικών διεργασιών, αλλά και ως πολλαπλασιαστής εσωκομματικών εντάσεων. Κι αν το νέο ταξίδι Τσίπρα ξεκινά με Big Bang, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η «Μεγάλη Εκρηξη» πρώτα κάνει θόρυβο και μετά… σκόνη.

Ο Αλέξης στον Ελπιδοφόρο

Ας, μείνουμε λίγο ακόμη στον πρώην πρωθυπουργό.

Σε έναν από τους πρώτους σταθμούς της άτυπης «περιοδείας Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε την πόρτα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου. Η συνάντηση είχε από όλα: εκκλησιαστική γεωπολιτική, παρασκήνιο για τις διεθνείς ισορροπίες, κουβέντα για την ελληνική Ομογένεια, ακόμη και αναφορά στα θέματα θρησκευτικών ελευθεριών που απασχολούν Φανάρι και Ουάσινγκτον.

Όπως λένε όσοι γνωρίζουν, η ατμόσφαιρα ήταν «ζεστή αλλά μετρημένη», με τον Τσίπρα να επιδιώκει ένα προφίλ διεθνούς κανονικότητας ενόψει του νέου εγχειρήματος που χτίζει.

Και βέβαια, δεν έφυγε με άδεια χέρια —ούτε άφησε τον Αρχιεπίσκοπο να φύγει με άδεια χέρια. Ο πρώην πρωθυπουργός προσέφερε στον κ. Ελπιδοφόρο ένα αντίτυπο της «Ιθάκης». Έτσι, εκτός από ευχές, ανταλλάχθηκαν και… πνευματικά προϊόντα: άλλος προσφέρει την ποιμαντορική του στήριξη, άλλος την πολιτική του αφήγηση.

Κάπως έτσι, το roadshow του βιβλίου μετατρέπεται βήμα–βήμα σε χάρτη επαφών υψηλού συμβολισμού — με στάσεις που μόνο τυχαίες δεν είναι. Αν μη τι άλλο, ο Τσίπρας δείχνει ότι στη δική του επιστροφή, η Ιθάκη έχει πολλούς ενδιάμεσους λιμένες.

Κόφτης στα ασφάλιστρα υγείας

Φρένο μπαίνει στα ασφάλιστρα υγείας, με έναν ολοκαίνουργιο «κόφτη» στα ασφάλιστρα υγείας. Από το 2026 μπαίνει σε εφαρμογή ο ετήσιος δείκτης αναπροσαρμογής, με στόχο —λέει— να μπει τέλος στις αυξήσεις που έρχονταν πιο ξαφνικά κι από λογαριασμό ρεύματος τον Γενάρη.

Ο νέος δείκτης θα μετρά πόσο πραγματικά αυξάνονται οι δαπάνες υγείας των ασφαλιστικών και, θεωρητικά, θα λειτουργεί σαν φύλακας στην πόρτα: καμία «άκυρη» αύξηση δεν περνά χωρίς λόγο. Τουλάχιστον έτσι υπόσχονται.

Για τους καταναλωτές; Παραπάνω προστασία και λίγη διαφάνεια επιπλέον — που, μεταξύ μας, δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Για τις εταιρείες; Ίσως μια μικρή υπενθύμιση ότι οι εποχές «ό,τι θέλω βάζω» πήραν αναβολή.

Η πρωινή πείνα... φούσκωσε τον πληθωρισμό

Τσίμπησε ο πληθωρισμός – και όχι, δεν είναι από απροσεξία στο ταμείο. Ο Νοέμβριος ανέβασε θερμοκρασία σε όλη την Ευρώπη και η Ελλάδα είπε να μη μείνει πίσω. Από το 1,6% του Οκτωβρίου, πήγαμε ψηλότερα, έτσι... για να μη χαλάσουμε το κλίμα.

Στα σούπερ μάρκετ; Το ταπεινό 1,75% θυμίζει εκείνη τη μικρή αύξηση που δεν φαίνεται στην αρχή, αλλά στο τέλος του μήνα σου κλείνει το μάτι ειρωνικά. Το ΙΕΛΚΑ λέει ότι το μεγαλύτερο «τσίμπημα» έπεσε στα πρωινά και τα ροφήματα — γιατί το να ξυπνάς κοστίζει πια, αλλά και κρέατα, σοκολάτες, μπισκότα… όλα στο κόκκινο.

Η ακρίβεια συνεχίζει να μας κάνει πρωινό το νεύρο και απογευματινό τον προϋπολογισμό. Αλλά —τι έκπληξη— προς το παρόν, όλοι μιλάνε για «τάση», λες και δεν την νιώθουμε ήδη στα ράφια.

Τελευταία ημέρα για ζεστασιά με… ένα κλικ

Τελευταία ημέρα για το επίδομα θέρμανσης, κι αν δεν κάνατε ακόμα αίτηση, ώρα να αφήσετε τον καφέ και να τρέξετε στο myΘέρμανση. Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ δέχεται αιτήσεις για πετρέλαιο, άλλα καύσιμα και —για τους πιο εναλλακτικούς— ηλεκτρικό ρεύμα.

Το μόνο που δεν δέχεται είναι δικαιολογίες τύπου «θα το κάνω αύριο». Δεν έχει αύριο.

Οι δικαιούχοι, πάντως, καλούνται να έχουν έναν ΙΒΑΝ που… δουλεύει, γιατί χωρίς αυτόν ούτε ευρώ δεν περνάει. Η πρώτη δόση φτάνει πριν τα Χριστούγεννα — μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου — για να ζεστάνει λίγο τις γιορτές, έστω κι αν το καλοριφέρ παραμένει στο “low”.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.