O πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επέμεινε ότι το Ιράν θέλει να «συμβιβαστεί» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον έδωσε στην Τεχεράνη άδεια για την κηδεία του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια ομιλίας για τους εορτασμούς για την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών (4η Ιουλίου).

Σε ομιλία του στο Όρος Ράσμορ την Παρασκευή το βράδυ για την έναρξη των εορτασμών για την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ καυχήθηκε εκτενώς για την ανωτερότητα των ΗΠΑ, την απειλή του κομμουνισμού και τη στρατιωτική ισχύ της χώρας του στον κόσμο.

«Νικήσαμε τη Βενεζουέλα σε μια μέρα, και ισοπεδώσαμε το Ιράν. Πεθαίνουν για να συμβιβαστούν. Θέλουν τόσο πολύ να συμβιβαστούν» ισχυρίστηκε ο Τραμπ.

«Τούς δώσαμε μια εβδομάδα άδεια για μια κηδεία επειδή είμαστε καλοί», πρόσθεσε.

Για την «αριστερή πτέρυγα» των Δημοκρατικών ανέφερε. «Θα στείλουμε τους κομμουνιστές στην εξορία. Θα τους στείλουμε γρήγορα μακριά».

«Στην Αμερική, μιλάμε αγγλικά επειδή αυτή είναι η γλώσσα της ίδρυσής μας. Και για χίλια χρόνια, αυτή ήταν η γλώσσα της ελευθερίας. Ένας Αμερικανός θέλει πάντα ειρήνη και τάξη, αλλά ποτέ δεν θα διστάσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο ή την απειλή. Πάντα θα πολεμάμε, θα πολεμάμε, θα πολεμάμε και θα κερδίζουμε, θα κερδίζουμε, θα κερδίζουμε. Πρέπει να το κάνουμε αυτό».

«Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα, εκτός αν κάνετε το λάθος και δεν ψηφίσετε στις (ενδιάμεσες) εκλογές. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός των ελεύθερων ανθρώπων παντού, παντού στον κόσμο. Δεν λειτουργεί ποτέ. Είναι ο εχθρός του Συντάγματος. Πάνω απ' όλα, είναι ο εχθρός της 4ης Ιουλίου 1776».

«Ακόμα και ενώ οι ριζοσπάστες και οι εξτρεμιστές επιτίθενται στην απίστευτη ιστορία μας σε κάθε βήμα, σιωπούν για την άθλια ιστορία του ίδιου του κομμουνισμού επειδή δεν λειτούργησε ποτέ. Χιλιάδες χρόνια, αν το κοιτάξετε, με διαφορετικά ονόματα, με κάπως διαφορετικές ιδεολογίες και συστήματα, αυτό το σύστημα έχει οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους και καταστροφές από οποιοδήποτε άλλο σύστημα έχει δοκιμάσει ποτέ. Σκότωσε 100 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο τον τελευταίο αιώνα».

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα αποτελείται από παράνομους μετανάστες, εγκληματίες και όλους όσους δεν θέλουν να εργαστούν. Ο κομμουνισμός είναι ηττημένος. Πάντα ήταν, και είναι και τώρα. Είναι ένας μεγάλος ηττημένος. Κοιτάξτε τους ανθρώπους που τον προωθούν. Δεν είναι οι άνθρωποι που θα ακολουθήσετε» υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπετανιαμίν Νετανιάχου μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν «σύντομα» στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το γραφείο του πρώτου.

Ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε πού θα γίνει αυτή η συνάντηση.

Πηγή: skai.gr

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