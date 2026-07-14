Τρεις εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων, εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν τέσσερα βασικά μέλη τους και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη 18 μελών.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και χρησιμοποιώντας προσχήματα όπως «κίνδυνο έκρηξης λόγω διαρροής ρεύματος», απέσπασαν συνολικά περισσότερα από 410.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο ευρείας και συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, σήμερα το πρωί σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών των Ο.Π.Κ.Ε. Αγρινίου, Αττικής και Δυτικής Αττικής, Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, καθώς και αστυνομικών της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, συνελήφθησαν τέσσερα βασικά μέλη των εγκληματικών οργανώσεων.

Ειδικότερα, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος συνολικά 18 ημεδαπών και 8 ακόμη άγνωστων συνεργών τους, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της απάτης με υπολογιστή, της διακεκριμένης κλοπής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών, από τον Σεπτέμβριο του έτους 2025 έως και σήμερα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τρεις διακριτές, συγγενικές μεταξύ τους εγκληματικές οργανώσεις με πεδίο δράσης σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ως προς τον τρόπο δράσης:

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιώντας ως τηλεφωνικά κέντρα τις οικίες τους σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας, στοχοποιούσαν ηλικιωμένους και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά μαζί τους χρησιμοποιώντας επιχειρησιακές τηλεφωνικές συνδέσεις («ghost persons»).

Με το πρόσχημα επικείμενου κινδύνου έκρηξης λόγω δήθεν διαρροής ρεύματος, τους τρομοκρατούσαν και τους έπειθαν να συγκεντρώσουν τις αποταμιεύσεις τους. Για να γίνουν πειστικοί, χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα, ενώ πραγματοποιούσαν και βιντεοκλήσεις μέσω εφαρμογής επικοινωνίας, τοποθετώντας ως λογότυπο το σήμα της επιχείρησης ηλεκτρισμού.

Στη συνέχεια, υπό την καθοδήγηση των «τηλεφωνητών», οι «εισπράκτορες» της οργάνωσης μετέβαιναν άμεσα στις οικίες των θυμάτων. Εκεί, εφάρμοζαν δύο μεθόδους :

Ανέπαφη Αφαίρεση: Έπειθαν τα θύματα να τοποθετήσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή σε λεκάνες ή να τα τυλίξουν σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσουν σε εξωτερικά σημεία (π.χ. στην είσοδο της οικίας), απ’ όπου τα αφαιρούσαν χωρίς φυσική επαφή.

Μέθοδος Απασχόλησης: Εάν το θύμα αδυνατούσε να εξέλθει, οι κατηγορούμενοι εισέρχονταν στην οικία και, ενώ ο «τηλεφωνητής» κρατούσε απασχολημένο τον ηλικιωμένο στο τηλέφωνο, οι συνεργοί του ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν τα αντικείμενα.

Μετά από κάθε επιτυχημένη πράξη, οι κατηγορούμενοι απέρριπταν άμεσα τις τηλεφωνικές συσκευές και τις συνδέσεις τους για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκε η ακόλουθη δραστηριότητα, η οποία παρατίθεται με βάση τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων (από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη):

1η Εγκληματική Οργάνωση (έδρασε έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025): Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 4 ημεδαπών, οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον 8 αξιόποινες πράξεις στην Αττική (εκ των οποίων τέσσερις σε απόπειρα), με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε 700 ευρώ.

(έδρασε έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025): Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 4 ημεδαπών, οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον 8 αξιόποινες πράξεις στην Αττική (εκ των οποίων τέσσερις σε απόπειρα), με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε 700 ευρώ. 2η Εγκληματική Οργάνωση (με διαρκή και συνεχιζόμενη δράση): Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 10 ημεδαπών, οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον 16 αξιόποινες πράξεις (εκ των οποίων 5 σε απόπειρα), αποκομίζοντας παράνομο όφελος ύψους 050 ευρώ.

(με διαρκή και συνεχιζόμενη δράση): Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 10 ημεδαπών, οι οποίοι διέπραξαν τουλάχιστον 16 αξιόποινες πράξεις (εκ των οποίων 5 σε απόπειρα), αποκομίζοντας παράνομο όφελος ύψους 050 ευρώ. 3η Εγκληματική Οργάνωση (έδρασε έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2025): Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή 4 ημεδαπών, οι οποίοι διέπραξαν 7 αξιόποινες πράξεις με τη συνολική λεία να ανέρχεται σε 100 ευρώ. Η δράση τους τερματίστηκε μετά τη σύλληψη μελών της τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε κατ’ οίκον έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα όχημα, πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, φορητοί υπολογιστές και μέσα αποθήκευσης (USB sticks).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Πηγή: skai.gr

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