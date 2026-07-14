Προφυλακιστέος ο 74χρονος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλειο

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

«Άφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά», φέρεται να είπε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε τα αδικήματα του εμπρησμού και της διακεκριμένης φθοράς.

Πηγή: skai.gr

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