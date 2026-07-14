Νέες εκλογές την Τετάρτη για την προεδρία της Super League

Σε νέο αδιέξοδο κατέληξε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη προέδρου της Super League, καθώς οι Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης ισοψήφησαν και πάλι. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προσωρινή πρόεδρος ορίστηκε η Κάτια Κοξένογλου, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουλίου αναμένεται να υπάρξει νέα διαδικασία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε συνέχεια ισοψηφίας των δύο υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου, αλφαβητικώς, των κ.κ. Ιωάννη Αλαφούζου και Ευάγγελου Μαρινάκη, ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η αναπλ. Πρόεδρος κ. Αικατερίνη Κοξένογλου παραμείνει, με εξουσίες Προέδρου, μέχρι τις 15 Ιουλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου.

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026, στις 15:30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ.

2/ Διάφορα.

Πηγή: skai.gr

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