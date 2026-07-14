Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δούκας: «Εύχομαι σύντομα ο Παναθηναϊκός να φορέσει τη νέα φανέλα στο νέο του σπίτι»

Ο δήμαρχος Αθηναίων λέει πως ο «Παναθηναϊκός και η Αθήνα είναι ένα» και δείχνει ανυπόμονος για τη στιγμή που η ομάδα θα μπει στο Βοτανικό 

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Δούκας

«Παναθηναϊκός και Αθήνα είναι ένα. Εύχομαι σύντομα ο Παναθηναϊκός να φορέσει τη νέα του φανέλα στο νέο του σπίτι», δήλωσε ο δήμαρχος της ελληνικής πρωτεύουσας, Χάρης Δούκας, κατά την παρουσίαση της νέας φανέλας του Παναθηναϊκό, το βράδυ της Δευτέρας, 13/7, στο δημαρχιακό Μέγαρο.

Η ανάρτησή του σήμερα στο Facebook, με στιγμιότυπα από την εκδήλωση:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Χάρης Δούκας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark

Απόρρητο