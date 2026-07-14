«Παναθηναϊκός και Αθήνα είναι ένα. Εύχομαι σύντομα ο Παναθηναϊκός να φορέσει τη νέα του φανέλα στο νέο του σπίτι», δήλωσε ο δήμαρχος της ελληνικής πρωτεύουσας, Χάρης Δούκας, κατά την παρουσίαση της νέας φανέλας του Παναθηναϊκό, το βράδυ της Δευτέρας, 13/7, στο δημαρχιακό Μέγαρο.

Η ανάρτησή του σήμερα στο Facebook, με στιγμιότυπα από την εκδήλωση:

Πηγή: skai.gr

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