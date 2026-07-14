Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας αποδέχθηκε σήμερα την παραίτηση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο.

Η πρόταση εγκρίθηκε με τις ψήφους 258 βουλευτών, ενώ απαιτούνταν 226 ψήφοι.

Σήμερα επίσης ανακοίνωσε την παραίτησή του ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας παραγωγής όπλων της Ουκρανίας «Ukroboronprom», Χέρμαν Σμετάνιν.

Ο Σμετάνιν δεν ανέφερε τον λόγο της απόφασής του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.