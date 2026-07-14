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Ουκρανία: Το κοινοβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο

Ο Χέρμαν Σμετάνιν ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής της κρατικής εταιρείας παραγωγής όπλων «Ukroboronprom»

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Γιούλια Σβιριντένκο

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας αποδέχθηκε σήμερα την παραίτηση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο.

Η πρόταση εγκρίθηκε με τις ψήφους 258 βουλευτών, ενώ απαιτούνταν 226 ψήφοι.

Σήμερα επίσης ανακοίνωσε την παραίτησή του ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας παραγωγής όπλων της Ουκρανίας «Ukroboronprom», Χέρμαν Σμετάνιν.

Ο Σμετάνιν δεν ανέφερε τον λόγο της απόφασής του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ουκρανία Γιούλια Σβιριντένκο Πόλεμος στην Ουκρανία
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