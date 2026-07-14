Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας αποδέχθηκε σήμερα την παραίτηση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο.
Η πρόταση εγκρίθηκε με τις ψήφους 258 βουλευτών, ενώ απαιτούνταν 226 ψήφοι.
Σήμερα επίσης ανακοίνωσε την παραίτησή του ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας παραγωγής όπλων της Ουκρανίας «Ukroboronprom», Χέρμαν Σμετάνιν.
Ο Σμετάνιν δεν ανέφερε τον λόγο της απόφασής του.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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