Νετανιάχου προς Ιράν: Θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ισραήλ με πολύ μεγαλύτερη ισχύ

Καθώς το Ιράν πραγματοποίησε επιθέσεις σε συμμάχους των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της γειτονικής Ιορδανίας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι το Ισραήλ θα ανταποκριθεί με συντριπτική ισχύ σε οποιαδήποτε επίθεση κατά του εδάφους του.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Έχω ένα μήνυμα για τους ηγέτες του Ιράν: Μην υπολογίζετε ότι θα επικρατήσει ηρεμία αν μας επιτεθείτε», σημείωσε και πρόσθεσε. «Μην περιμένετε να επαναληφθεί ό,τι συνέβη στο παρελθόν, γιατί δεν θα επαναληφθεί. Η προηγούμενη αντίδραση ήταν αρκετά ισχυρή, αλλά οποιαδήποτε περαιτέρω απόπειρα να μας βλάψουν θα αντιμετωπιστεί με διαφορετική αντίδραση, πολύ πιο ισχυρή».

Το Ισραήλ επιτέθηκε σε ιρανικές εγκαταστάσεις πετροχημικών στο νοτιοδυτικό Ιράν στις 8 Ιουνίου, ως αντίδραση στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

«Οι μέρες που κάποιος μπορούσε να μας επιτεθεί χωρίς να πληρώσει βαρύ τίμημα έχουν περάσει», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Το αποδείξαμε αντιμετωπίζοντας τον Άξονα του Κακού του Ιράν, και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε αποφασιστικά εναντίον οποιουδήποτε μας βλάπτει. Έτσι έχουμε ενεργήσει μέχρι τώρα, και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε».

Πηγή: skai.gr

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