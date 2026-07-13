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Η κόντρα Κιν με πατέρα Χάαλαντ αναβίωσε: «Μας έκλεψαν»-«Βλέπει τα ματς πιωμένος»

Ρόι Κιν και Αλφ Ίνγκε Χάαλαντ αναβίωσαν μια κόντρα από τον… περασμένο αιώνα, μετά τον προημιτελικό της Αγγλίας με τη Νορβηγία

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Κιν Χάαλαντ

Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα… Ο Ρόι Κιν και ο Αλφ Ίνγκε Χάαλαντ «συγκρούστηκαν» με αφορμή τα όσα έγιναν στον προημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αγγλία και Νορβηγία (2-1).

Ο 53χρονος πατέρας του Έρλινγκ Χάαλαντ «πιάστηκε» από την κάμερα να βρίζει όταν καταλογίστηκε πέναλτι (που ανακλήθηκε μέσω VAR) υπέρ της Αγγλίας, ενώ μετά το ματς έγραψε στα social media: «Μπράβο στον Μπέλιγχαμ και στον διαιτητή. Αλήθεια; Σας έσωσε ο διαιτητής! Ελπίζω να πάρετε το Μουντιάλ, αλλά μας έκλεψαν!»

Ο Ρόι Κιν μέσω της εκπομπής που σχολιάζει τα ματς παρέα με τον Γκάρι Νεβιλ και τον Ίαν Ράιτ απάντησε με ανάλογα καυστικό ύφος: «Θα θυμάται καλά-καλά τον αγώνα; Πάντα φαίνεται να είναι πιωμένος στα ματς. Όταν πίνεις, βλέπεις τα παιχνίδια διαφορετικά. Ήταν καθαρό σπρώξιμο (σ.σ. για το ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας για απώθηση του Χάαλαντ σε αντίπαλο). Μπορείς να αμφισβητήσεις κάποιες αποφάσεις, αλλά δεν μπορείς να λες ότι ο διαιτητής στέρησε από τη Νορβηγία την πρόκριση».

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Αγγλία Νορβηγία
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