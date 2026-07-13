Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα… Ο Ρόι Κιν και ο Αλφ Ίνγκε Χάαλαντ «συγκρούστηκαν» με αφορμή τα όσα έγιναν στον προημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αγγλία και Νορβηγία (2-1).

Ο 53χρονος πατέρας του Έρλινγκ Χάαλαντ «πιάστηκε» από την κάμερα να βρίζει όταν καταλογίστηκε πέναλτι (που ανακλήθηκε μέσω VAR) υπέρ της Αγγλίας, ενώ μετά το ματς έγραψε στα social media: «Μπράβο στον Μπέλιγχαμ και στον διαιτητή. Αλήθεια; Σας έσωσε ο διαιτητής! Ελπίζω να πάρετε το Μουντιάλ, αλλά μας έκλεψαν!»

Ο Ρόι Κιν μέσω της εκπομπής που σχολιάζει τα ματς παρέα με τον Γκάρι Νεβιλ και τον Ίαν Ράιτ απάντησε με ανάλογα καυστικό ύφος: «Θα θυμάται καλά-καλά τον αγώνα; Πάντα φαίνεται να είναι πιωμένος στα ματς. Όταν πίνεις, βλέπεις τα παιχνίδια διαφορετικά. Ήταν καθαρό σπρώξιμο (σ.σ. για το ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας για απώθηση του Χάαλαντ σε αντίπαλο). Μπορείς να αμφισβητήσεις κάποιες αποφάσεις, αλλά δεν μπορείς να λες ότι ο διαιτητής στέρησε από τη Νορβηγία την πρόκριση».

Roy Keane defends Erling Haaland's dad tweeting "well done Bellingham and referee" after Norway's World Cup exit



"We we were critical of Harry Maguire's sort of family, weren't we, on the show before we came? That was just a bit low"



"I think the referee was giving England a… pic.twitter.com/F62P71TSM3 — Arslan (@0xarslan) July 12, 2026

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