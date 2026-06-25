Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βρέθηκε στις εξέδρες του Hard Rock Stadium για την αναμέτρηση της Σκωτίας με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ 2026, όμως αυτή τη φορά δεν έγινε θέμα συζήτησης για το ποδόσφαιρο.

Ο θρύλος της εθνικής Αγγλίας και συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες, φορώντας ένα καφέ σακάκι και T-shirt. Αυτό που τράβηξε, όμως, τα βλέμματα ήταν το τεράστιο ποτήρι με κόκκινο κρασί που κρατούσε στα χέρια του.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, που άγγιζαν τους 30 βαθμούς Κελσίου στη Φλόριντα, ο Μπέκαμ απολάμβανε το κόκκινο κρασί του, με το μέγεθος του ποτηριού να γίνεται αμέσως viral στα social media.

Οι φίλαθλοι δεν άφησαν ασχολίαστη την εικόνα, με αρκετούς να παρομοιάζουν το ποτήρι με... γυάλα. «Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ με μια γυάλα κόκκινο κρασί», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Είδε κανείς τον Μπέκαμ να πίνει τη μεγαλύτερη γουλιά κόκκινου κρασιού από το μεγαλύτερο ποτήρι που έχω δει ποτέ;».

Δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια για την επιλογή του ποτού, με αρκετούς να απορούν πώς επέλεξε κόκκινο κρασί μέσα στη ζέστη της Φλόριντα.

Την ίδια ώρα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, η Βραζιλία δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Σκωτία. Ο Βινίσιους Τζούνιορ πέτυχε δύο γκολ, ενώ ο Ματέους Κούνια διαμόρφωσε το τελικό 3-0, χαρίζοντας στη «Σελεσάο» μία σημαντική νίκη στη μάχη της πρόκρισης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.