Το Μεξικό επικράτησε με 3-0 της Τσεχίας για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 και ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την παρουσία του στη φάση των ομίλων. Η ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε έκανε το απόλυτο με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ η Τσεχία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

Οι Μεξικανοί δυσκολεύτηκαν να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος ανέβασαν στροφές και με πρωταγωνιστές τους Ματέο Τσάβες, Χουλιάν Κινιόνες και Άλβαρο Φιδάλγο έφτασαν σε μία άνετη νίκη μπροστά στο κοινό τους.

Το Μεξικό βρήκε τις λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο

Η Τσεχία μπήκε αποφασισμένη να διεκδικήσει τις πιθανότητές της για πρόκριση και κατάφερε να περιορίσει τους γηπεδούχους στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να επιτρέψει πολλές μεγάλες ευκαιρίες.

Το Μεξικό είχε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να απειλήσει κυρίως από τα άκρα, με τον 17χρονο Γκιλμπέρτο Μόρα να ξεχωρίζει με την παρουσία του, όμως το 0-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

Ο Τσάβες άνοιξε τον δρόμο

Η πίεση των Μεξικανών απέδωσε καρπούς στο 55ο λεπτό, όταν ο Ματέο Τσάβες εκμεταλλεύτηκε την αντεπίθεση της ομάδας του και με ψύχραιμο τελείωμα πέτυχε το πρώτο γκολ της διεθνούς καριέρας του, γράφοντας το 1-0.

Η Τσεχία αναγκάστηκε να ρισκάρει περισσότερο, όμως άφησε αρκετούς χώρους στην άμυνά της και το Μεξικό τους εκμεταλλεύτηκε ιδανικά.

Κινιόνες και Φιδάλγο «κλείδωσαν» τη νίκη

Στο 61ο λεπτό ο Χόρχε Σάντσες έκανε εξαιρετική προσπάθεια από τα δεξιά, η άμυνα της Τσεχίας δεν απομάκρυνε σωστά και ο Χουλιάν Κινιόνες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Άλβαρο Φιδάλγο ολοκλήρωσε ιδανικά μία γρήγορη αντεπίθεση, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των Μεξικανών.

Με το αποτέλεσμα αυτό, το Μεξικό ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με τρεις νίκες σε τρεις αγώνες, χωρίς να δεχθεί γκολ, και θα συνεχίσει ως πρώτο του 1ου ομίλου στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026.

MVP

Ο Ματέο Τσάβες ήταν ο παίκτης που άλλαξε τη ροή της αναμέτρησης. Ο νεαρός αριστερός μπακ πέτυχε το πρώτο γκολ της καριέρας του με την εθνική ομάδα και άνοιξε τον δρόμο για την εύκολη επικράτηση του Μεξικού.

Τσεχία (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Ματέι Κόβαρ, Τόμας Χόλες (Πατρίκ Σικ), Ρόμπιν Χράνατς, Βλαντίμιρ Τσούφαλ, Λάντισλαβ Κρέιτσι, Νταβίντ Ντουντέρα, Λούκας Τσέρβ, Μίχαλ Σαντίλεκ (Τόμας Σούτσεκ), Άνταμ Χλόζεκ (Λούκας Πρόβοντ), Πάβελ Σουλτς, Ντένις Βισίνσκι.

Μεξικό (Χαβιέρ Αγκίρε): Ραούλ Ράνχελ, Χόρχε Σάντσες, Σέσαρ Μόντες, Έντσον Άλβαρες, Ισραέλ Ρέγες, Ματέο Τσάβες, Λουίς Ρόμο (Άλβαρο Φιδάλγο), Γκιλμπέρτο Μόρα (Ομπέντ Βάργκας), Ρομπέρτο Αλβαράδο, Γκιγιέρμο Μαρτίνες (Σαντιάγο Χιμένες), Χουλιάν Κινιόνες.

Διαιτητής: Γιαέλ Φαλκόν Πέρες (Αργεντινή).

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