Η στιγμή που περίμενε εδώ και δεκαετίες η Νότια Αφρική έφτασε. Οι «Μπαφάνα Μπαφάνα» επικράτησαν 1-0 της Νότιας Κορέας για την τρίτη αγωνιστική του 1ου ομίλου του Μουντιάλ και πανηγύρισαν μια ιστορική πρόκριση στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης, σπάζοντας την κατάρα που τους συνόδευε σε όλες τις προηγούμενες συμμετοχές τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Νότια Αφρική είχε βρεθεί κοντά στο να πετύχει το μεγάλο άλμα το 2002, όταν αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από την Παραγουάη, ενώ το 2010 έγινε η πρώτη διοργανώτρια χώρα που αποχαιρέτησε το Μουντιάλ από τη φάση των ομίλων. Το 2026, όμως, ήταν διαφορετικό. Οι Αφρικανοί παρουσιάστηκαν αποφασισμένοι να γράψουν ιστορία και τα κατάφεραν.

Με τη νίκη επί της Νότιας Κορέας έφτασε τους τέσσερις βαθμούς, αφήνοντας την ίδια ώρα στους τρεις τους Ασιάτες! Μια... τρελή πορεία στον όμιλο, αφού στο 80' του δεύτερου ματς κόντρα στην Τσεχία ήταν πίσω στο σκορ και με το ενάμιση πόδι εκτός επόμενης φάσης!

Το ματς:

Οι Αφρικανοί μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και έδειξαν από νωρίς ότι είχαν μεγαλύτερη διάθεση να κυνηγήσουν το ιστορικό αποτέλεσμα. Στο 5ο λεπτό ο Μοφοκένγκ δοκίμασε το πόδι του, ενώ λίγο αργότερα ο Μακγκόπα δεν μπόρεσε να βρει στόχο με κεφαλιά από καλή θέση.

Οι «Μπαφάνα Μπαφάνα» συνέχισαν να απειλούν, κυρίως μέσα από τις εμπνεύσεις του Μασέκο, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Στο 29' η Νότια Αφρική άγγιξε το γκολ, όταν ο Κιμ πραγματοποίησε δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις σε διαδοχικά σουτ των Μπάτα και Μακγκόπα, κρατώντας όρθια την ομάδα του.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τριπλή αλλαγή για τη Νότια Κορέα και την είσοδο του Σον. Ωστόσο, παρά την κατοχή της μπάλας, οι Ασιάτες συνέχισαν να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες, με τις σέντρες τους να καταλήγουν συνήθως στα χέρια των αμυντικών της Νότιας Αφρικής.

Η στιγμή που άλλαξε την ιστορία του αγώνα ήρθε στο 63'. Μόλις ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Μορέμι έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση και βρήκε ιδανικά τον Μασέκο μέσα στην περιοχή. Ο επιθετικός της ΑΕΛ Λεμεσού εκτέλεσε άψογα με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά γωνία του Κιμ για το 1-0 και προκαλώντας έκρηξη χαράς στις τάξεις των Αφρικανών.

Η Νότια Κορέα προσπάθησε να αντιδράσει. Ο Γουίλιαμς πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε κεφαλιά του Χιόν-Γκιου στο 60', ενώ στα τελευταία λεπτά οι Ασιάτες αύξησαν την πίεση. Μάλιστα, στις καθυστερήσεις, η Νότια Κορέα έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της για την ισοφάριση, όταν ο Κάστροπ γέμισε στην περιοχή και ο Γουίλιαμς χρειάστηκε να επέμβει αποφασιστικά για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του.

Οι «Μπαφάνα Μπαφάνα» άντεξαν στην πίεση, πανηγύρισαν το τελικό 1-0 και έγραψαν τη σημαντικότερη σελίδα της ποδοσφαιρικής τους ιστορίας, καθώς για πρώτη φορά θα βρεθούν στους «32» ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Oι ενδεκάδες:

Νότια Αφρική (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Σίτχοουλ, Μπάτα, Μασέκο (75' Ρέινερς), Μοφοκένγκ (81' Άνταμς), Άπολις (62' Μορέμι), Μακγκοπά.

Νότια Κορέα (Χονγκ Μιγιού Μπο): Σεούνγκ-Γιού, Μπέομ-Λι, Μιν-Τζάε (66' Τζιν-Σέομπ), Χιούκ-Λι, Σεόλ, Πάικ (46' Τζιν-Γιού), Χουάνγκ, Τάε-Σέοκ (46' Γκάστροπ), Κανγκ Ιν Λι, Χι-Τσαν (46' Χέουνγκ-Μιν), Χιόν-Τζου Ο (66' Γκε-Σουνγκ).

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