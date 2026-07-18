Σοβαρό τροχαίο με δύο μηχανάκια στη Λαμία - Διασωληνώθηκε νεαρός

Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό δύο νεαρών παιδιών που οδηγούσαν μηχανάκια, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην οδό Παπαποστόλου, στη Λαμία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport μηχανάκι που οδηγούσε 23χρονη κοπέλα κινούνταν προς την έξοδο της Λαμίας, ενώ ένα άλλο μηχανάκι με οδηγό έναν νεαρό άνδρα κινούνταν αντίθετα προς το κέντρο της πόλης.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο νεαρός δικυκλιστής, ο οποίος μάλιστα χρειάστηκε άμεσα να διασωληνωθεί στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σοβαρά τραυματίστηκε και η κοπέλα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Πηγή: skai.gr

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