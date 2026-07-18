Aντιδράσεις για την παρένθετη μητέρα και τον Γενς Σπαν

Κύμα αντιδράσεων προκαλεί στη Γερμανία η ανακοίνωση του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης Γενς Σπαν ότι «έγιναν γονείς» με τον σύζυγό του μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ. Την ανακοίνωση έκανε ο Γερμανός πολιτικός, που στο παρελθόν είχε διατελέσει και υπ. Υγείας, μέσω της εφημερίδας Bild. «Ο σύζυγός μου έγινε μπαμπάς και έτσι και εγώ. Ο Γκέοργκ είναι όλος μας ο κόσμος» έγραψε ο ίδιος.



Το θέμα πήρε αμέσως πολιτικές διαστάσεις γιατί κάτι τέτοιο απαγορεύεται στη Γερμανία, ενώ υπάρχει σχετική απόφαση της Χριστιανικής Ένωσης που τάσσεται επίσης κατά. Στο παρελθόν ο ίδιος ο Γενς Σπαν είχε ταχθεί δημόσια επίσης κατά της απόκτησης παιδιών μέσω παρένθετης μητέρας. «Ήταν μια δύσκολη απόφαση» λέει τώρα ο ίδιος, μετά το κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στη Γερμανία, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο «πάλευε με την απόφαση».



Διευκρίνισε επίσης ότι η κύηση μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε με καλές συνθήκες και ανέφερε ότι απόκτηση παιδιού μέσω αυτής της οδού στο εξωτερικό και η γονική μέριμνα στη Γερμανία δεν είναι παράνομες.

Μερτς: Καμία αλλαγή του νομικού πλαισίου

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε από το Μπρυλ ότι γνωρίζει ότι το ζήτημα αφορά πολλούς για ανθρώπινους, νομικούς και ηθικούς λόγους. Πρόσθεσε ότι υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο σχετικά με την παρένθετη μητρότητα στη Γερμανία και ότι δεν βλέπει καμία ανάγκη για αλλαγές. Γεγονός πάντως είναι ότι ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται σε δύσκολη πολιτική θέση.



Περισσότερες λεπτομέρειες θα συζητηθούν στην επόμενη κομματική συνεδρίαση. Όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός καγκελάριος, η εκτελεστική επιτροπή της CDU έχει προγραμματίσει να συζητήσει την υπόθεση τη Δευτέρα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του κόμματος, ο Σπαν θα συμμετάσχει επίσης στη συνάντηση.



Πολλοί βουλευτές ζητούν ήδη την παραίτησή του Γενς Σπαν, θεωρώντας «υποκριτική» τη στάση του: από τη μια πλευρά ως Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός δημόσια να τοποθετείται κατά της παρένθετη μητρότητας και ιδιωτικά να πράττει το αντίθετο.



Ο πρόεδρος της Χριστιανικής Ένωσης του κρατιδίου του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Ντάνιελ Πέτερς, δήλωσε ότι ο Σπαν αγνόησε σκοπίμως τη γερμανική νομοθεσία. Το κρατίδιο έχει κρίσιμες εκλογές τον Σεπτέμβριο, με την ακροδεξιά AfD να καλπάζει. Ο υφυπουργός Οικογένειας, Μίχαελ Μπραντ, χαρακτήρισε από την πλευρά του εξωφρενική την κίνηση Σπαν και επεσήμανε τους κινδύνους για τις παρένθετες μητέρες.

Τι ισχύει στη Γερμανία

Η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στη Γερμανία. Οι γιατροί υπόκεινται σε δίωξη εάν βοηθήσουν σε παρένθετη μητρότητα, αναφέρει ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα tagesschau.de. Η διευκόλυνση της παρένθετης μητρότητας απαγορεύεται επίσης. Ωστόσο, δεν είναι παράνομο να μεγαλώνεις ένα παιδί που γεννήθηκε στο εξωτερικό μέσω παρένθετης μητρότητας στη Γερμανία, όπως στην περίπτωση του Σπαν.



Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, η νόμιμη μητέρα του παιδιού παραμένει πάντα η παρένθετη μητέρα. Πολλοί Γερμανοί ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να γίνουν γονείς με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας.



Tον Φεβρουάριο του 2026, η CDU επανέλαβε με ψήφισμα που υιοθετήθηκε στο ομοσπονδιακό συνέδριό της της θέση της κατά της παρένθετης μητρότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ψήφισμα: «υπό το πρίσμα των ηθικών, νομικών και πρακτικών ανησυχιών που εγείρει η παρένθετη μητρότητα, η CDU Γερμανίας επαναβεβαιώνει το αίτημά να παραμείνει απαγορευμένη στη Γερμανία η παρένθετη μητρότητα, συμπεριλαμβανομένων και των αλτρουιστικών μορφών της, προκειμένου να αποτραπούν η κατάχρηση, η εκμετάλλευση και οι κίνδυνοι για την υγεία».



Ο Γενς Σπαν ήταν παρών στο συνέδριο, ενώ ήδη παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ κυοφορούσε το παιδί του.



Πηγές: DW, dlf, tagesschau.de

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.