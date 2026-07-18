Νέο άλμπουμ με ακυκλοφόρητα τραγούδια του Ντέιβιντ Μπάουι

Δέκα ακυκλοφόρητα μέχρι τώρα τραγούδια από την πρώιμη περίοδο του Ντέιβιντ Μπάουι, ηχογραφημένα με το αρχικό του καλλιτεχνικό όνομα, Ντέιβι Τζόουνς πρόκειται να κυκλοφορήσουν σε επερχόμενο άλμπουμ.

Με τίτλο «David Bowie: The Shel Talmy Recordings» η συλλογή περιγράφεται από τη μουσική εταιρεία του αείμνηστου θρύλου της ροκ ως η πιο ολοκληρωμένη που ηχογραφήθηκε από τον Ντέιβιντ Μπόουι, ο οποίος εκείνη την εποχή έψαχνε να βρει τον ήχο και το όνομά του.

Περιλαμβάνει συνεργασίες με τον παραγωγό Σελ Τάλμι, γνωστό για το έργο του στο «You Really Got Me» των The Kinks και στο «My Generation» των The Who.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης συνεισφορές από τον θρυλικό κιθαρίστα Τζίμι Πέιτζ, τότε των Yardbirds και αργότερα των Led Zeppelin, μαζί με τον πιανίστα Νίκι Χόπκις, ο οποίος έπαιξε με τους Rolling Stones, τους Beatles, τους Who και τον Τζεφ Μπεκ.

Η νέα συλλογή πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Ένα από τα τραγούδια, το «I Want Your Love», είναι ήδη διαθέσιμο.

Ο μουσικός και ιστορικός μουσικής Άλεκ Παλάο στις σημειώσεις του στο εξώφυλλο που συνοδεύουν το άλμπουμ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent αναφέρει: «Ο καλλιτέχνης Ντέιβιντ Μπόουι είναι ένα βιβλίο με κεφάλαια και το γύρισμα κάθε σελίδας του προσφέρει κάτι εντελώς διαφορετικό και απροσδόκητο από το προηγούμενο».

«Κάθε συναρπαστική φάση της καριέρας του θα πρέπει να θεωρείται συμπληρωματική. Αυτή η συλλογή, ένα κύριο κεφάλαιο, αν όχι το πρώτο μέρος του μουσικού ταξιδιού του Ντέιβιντ, αξίζει να ληφθεί σοβαρά υπόψη» σημειώνει.

Ανάμεσα στα τραγούδια της συλλογής που δεν έχουν ακουστεί ξανά είναι τα «Cupid», «Leave Her to Me», «You Gotta Tell Her», «Certain Woman», «Today», «I Live in Dreams» και «I Do Believe I Love You».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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