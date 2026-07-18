Προανήγγειλε τον Ρόκα ο Ολυμπιακός

Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα μεταγραφική προσθήκη του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πατήσει... γκάζι στα μεταγραφικά τις τελευταίες ημέρες και πλέον είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν μια ακόμη προσθήκη.

Ο λόγος για τον Ζοέλ Ρόκα ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών και να πιάσει δουλειά με τους νέους του συμπαίκτες υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μάλιστα η ΠΑΕ Ολυμπιακός θέλησε ουσιαστικά να προαναγγείλει την απόκτηση του 23χρονου εξτρέμ, με τον ίδιο να φαίνεται σε «θολό» φόντο, να κρατά το κασκόλ με τον δαφνοστεφανομένο.



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