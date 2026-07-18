Ζάκυνθος: 20χρονες τουρίστριες έπεσαν με γουρούνα σε γκρεμό 

Δύο 20χρονες τουρίστριες από την Ολλανδία έπεσαν με γουρούνα σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων στην περιοχή Ξηροκάστελλο, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, οι δύο νεαρές είχαν νοικιάσει το τετράτροχο όχημα για να πραγματοποιήσουν εκδρομή στο νησί, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασαν τον έλεγχο και κατέληξαν στον γκρεμό.

Η μία από τις δύο κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι οργάνωσαν επιχείρηση διάσωσης και κατάφεραν να την προσεγγίσουν και να τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Ολοκληρώθηκε #μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας σε ασφαλές σημείο, ύστερα από εκτροπή του οχήματος της και πτώση του σε γκρεμό, στην περιοχή Ξηροκάστελλο Ζακύνθου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026

Στη συνέχεια η νεαρή παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου για προληπτικές εξετάσεις. Η 20χρονη φέρει ευτυχώς ελαφρά τραύματα.

Πηγή: skai.gr

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