Η νέα τάση: Να τρως μόνος σου

Κατά 23% αυξήθηκαν οι κρατήσεις για ένα άτομο στα εστιατόρια των ΗΠΑ τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την εφαρμογή OpenTable, στοιχείο που καταδεικνύει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι τρώνε έξω μόνοι τους.

Η αύξηση αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμη μία ένδειξη της επιδημίας μοναξιάς που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σημειώνει το Axios, πολλοί άνθρωποι που επιλέγουν να γευματίζουν μόνοι λένε ότι η εμπειρία αυτή τους προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να ρίξουν τους ρυθμούς τους, να σκεφτούν και να απολαύσουν τις μικρές χαρές της καθημερινότητας.

Η Βερόνικα Σέλτσλερ, 36 ετών, κάτοικος της Ουάσινγκτον, δήλωσε στον κριτικό γαστρονομίας της Washington Post, Ελάζαρ Σόνταγκ, ο οποίος δημοσίευσε πρώτος τα στοιχεία της OpenTable για τη μοναχική εστίαση, ότι βγαίνει τακτικά μόνη της για φαγητό, σαν να κάνει «ραντεβού με τον εαυτό της».

Η Σέλτσλερ κάθεται συνήθως στο μπαρ του εστιατορίου, παίρνει μαζί της ένα βιβλίο ή ένα μπλοκ ζωγραφικής, αποφεύγει να ασχολείται με το κινητό της και απολαμβάνει να παρακολουθεί τους μάγειρες να ετοιμάζουν τα πιάτα.

«Νομίζω ότι τρώω πιο αργά. Όταν είμαι μόνη μου, δίνω πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε ολόκληρη την εμπειρία του γεύματος, επειδή δεν συζητώ με κάποιον» λέει.

Η OpenTable διαπίστωσε ότι οι πελάτες που γευματίζουν μόνοι τους ξοδεύουν κατά μέσο όρο 94 δολάρια ανά γεύμα, ποσό αυξημένο κατά 7% σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι κρατήσεις για ένα άτομο τις Πέμπτες αυξήθηκαν κατά 25%, ενώ οι κρατήσεις στις 3 το μεσημέρι εμφανίζουν αυξητική τάση, αν και η πιο δημοφιλής ώρα συνολικά παραμένει στις 6 το απόγευμα.

Συμπερασματικά, αναφέρει το Axios, το να τρώει κανείς μόνος του απαιτεί έναν βαθμό αυτοπεποίθησης. Ωστόσο, όσοι το επιλέγουν είναι απίθανο να αντιμετωπίσουν αρνητική κριτική από τους γύρω τους και συχνά φεύγουν από το εστιατόριο νιώθοντας πιο ήρεμοι, ισορροπημένοι και συγκεντρωμένοι.

Η OpenTable ανέλυσε τις ηλεκτρονικές κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εστιατόρια των ΗΠΑ μέσω της πλατφόρμας της, εξετάζοντας το μέγεθος της παρέας, τη μέση δαπάνη ανά άτομο, την ημέρα της εβδομάδας, την ώρα της κράτησης και την πόλη. Η ανάλυση συνέκρινε τις κρατήσεις που έγιναν μεταξύ 1ης Ιουνίου 2025 και 30ής Ιουνίου 2026 με εκείνες της περιόδου 2 Ιουνίου 2024 έως 1 Ιουλίου 2025.

Πηγή: skai.gr

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