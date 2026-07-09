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Μουντιάλ 2026: Δημοσιογράφοι πλακώθηκαν στο ξύλο κατά τη συνέντευξη Τύπου του Μπραχίμ Ντίαθ (Βίντεο)

Τα «αίματα άναψαν» για ασήμαντη αφορμή, καθώς ο ένας ρεπόρτερ ήθελε να πάρει τη θέση του άλλου - Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής γελούσε αμήχανα

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Ντίαζ Μαρόκο

Το Μαρόκο αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες τη Γαλλία στα προημιτελικά του Μουντιάλ και ένας Ισπανός - ο οποίος, όμως, έχει μαροκινό πατέρα και επέλεξε την αφρικανική εθνική ομάδα - παραχώρησε συνέντευξη Τύπου. Οι δημοσιογράφοι στριμώχθηκαν για να ακούσουν τον Μπραχίμ Ντίαθ και φαίνεται πως δύο - γαλλόφωνοι - δημοσιογράφοι δεν άντεξαν τον συνωστισμό και ξεκίνησαν τις σφαλιάρες. 

Το βίντεο δεν δείχνει το... ενδιαφέρον σκηνικό, αλλά παρουσιάζει τις αντιδράσεις του Ντίαθ, την ώρα που ο ένας δημοσιογράφος κατηγορεί τον άλλο πως τον χτύπησε. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μαρόκο συνέντευξη τύπου
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