Το Μαρόκο αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες τη Γαλλία στα προημιτελικά του Μουντιάλ και ένας Ισπανός - ο οποίος, όμως, έχει μαροκινό πατέρα και επέλεξε την αφρικανική εθνική ομάδα - παραχώρησε συνέντευξη Τύπου. Οι δημοσιογράφοι στριμώχθηκαν για να ακούσουν τον Μπραχίμ Ντίαθ και φαίνεται πως δύο - γαλλόφωνοι - δημοσιογράφοι δεν άντεξαν τον συνωστισμό και ξεκίνησαν τις σφαλιάρες.

Το βίντεο δεν δείχνει το... ενδιαφέρον σκηνικό, αλλά παρουσιάζει τις αντιδράσεις του Ντίαθ, την ώρα που ο ένας δημοσιογράφος κατηγορεί τον άλλο πως τον χτύπησε.

Πηγή: skai.gr

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