Το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει μπει στην τελική του ευθεία, με την πρώτη μάχη των προημιτελικών να είναι αυτή ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο (23:00).

Σε ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε για τη μεγαλύτερη διοργάνωση εθνικών ομάδων, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Μαρόκου, Φουζί Λεκζά πέταξε την μπηχτή του για τον Λαμίν Γιαμάλ που πήρε την απόφαση να αγωνιστεί με την εθνική Ισπανίας και όχι με αυτή του Μαρόκου, όπου έχει καταγωγή ο πατέρας του.

«Δεν γνωρίζω κάποιον Ισπανό που να λέγεται Γιαμάλ», ήταν η ατάκα που έγινε viral από τον Λεκζά, ο οποίος ωστόσο τόνισε ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

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