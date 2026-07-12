Μία ακόμη μοναδική στιγμή μας χάρισαν οι Άγγλοι μετά τη σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Νορβηγίας, η οποία τους έστειλε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες του Τόμας Τούχελ κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα των Άγγλων οπαδών και όλοι μαζί τραγούδησαν το «Wonderwall» των Oasis, δημιουργώντας μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και μία από τις πιο όμορφες εικόνες της διοργάνωσης.

Το θρυλικό τραγούδι έχει εξελιχθεί στον ανεπίσημο ύμνο της Εθνικής Αγγλίας στο φετινό Μουντιάλ. Η παράδοση ξεκίνησε αυθόρμητα μετά τη νίκη με ανατροπή επί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ενώ απογειώθηκε μετά την επική πρόκριση επί του Μεξικού στους «16», όταν παίκτες και φίλαθλοι τραγούδησαν με μία φωνή μέσα στο «Αζτέκα».

Η ξεχωριστή αυτή σύνδεση έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας της Αγγλίας στη διοργάνωση. Άλλωστε, ο αρχηγός της ομάδας, Χάρι Κέιν, είχε παραδεχθεί πως η στιγμή που τραγούδησε το «Wonderwall» μαζί με τους οπαδούς ήταν από τις πιο αγαπημένες του με τη φανέλα των «Τριών Λιονταριών».

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείψει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ...

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