Χακίμι: «Όταν κλήθηκα στην εθνική Ισπανίας δεν ένιωθα σαν στο σπίτι μου»

Ο Χακίμι με «φόντο» την αναμέτρηση απέναντι στην Ισπανία για τους «16» του Μουντιάλ αναφέρθηκε στην κλήση του πριν χρόνια στις μικρές εθνικές της «φούρια ρόχα», όπου ποτέ δεν ένιωσε άνετα και οικεία.

Ενόψει της μεγάλης «μάχης» του Μαρόκο απέναντι στην Ισπανία για το Μουντιάλ, ο Χακίμι σε δηλώσεις του σχολίασε μεταξύ άλλων και την κλήση του στις μικρές εθνικές ομάδες της «φούρια ρόχα», χωρίς ωστόσο να νιώσει άνετα σε εκείνο το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα σχετικά με τη κλήση του από τον Ντε Λα Φουέντε (προπονητή μικρών εθνικών ομάδων της Ισπανίας), δήλωσε:

«Είχα βρεθεί στο Λας Ρόχας στη Μαδρίτη για λίγες ημέρες, και είδα πως αυτό το περιβάλλον δεν ήταν το σωστό για εμένα. Δεν μπορούσα να νιώσω σαν στο σπίτι μου».

🇲🇦@AchrafHakimi probó con la España de De La Fuente antes de decantarse por Marruecos... 🇪🇸 Así lo explica a @marca



👀 "Estuve un par de días en Las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa"



