Ο Στέρλινγκ επέστρεψε στην Αγγλία επειδή ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του

Απών από την αναμέτρηση της εθνικής Αγγλίας με τη Σενεγάλη ήταν ο Ραχίμ Στέρλινγκ, με τα Μέσα της χώρας του να αποκαλύπτουν τον λόγο για τον οποίο ο μεσοεπιθετικός της Τσέλσι επέστρεψε εσπευσμένα στο Λονδίνο.

Όπως αναφέρει η «Daily Mail», το βράδυ του Σαββάτου (3/12) ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του με σκοπό να το διαρρήξουν, ενώ μέσα σε αυτό βρισκόταν η σύντροφός του και τα παιδιά του.

Horrible news about Raheem Sterling. His home was raided by armed invaders while his partner and young children were in the house on Saturday night.