Μουντιάλ 2022: O Σουάρες έβαλε τα κλάματα μετά το γκολ της Νότιας Κορέας- Δείτε βίντεο

Φοβερές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον πάγκο της Ουρουγουάης μετά το γκολ της Νότιας Κορέας.

Μόλις ενημερώθηκαν ότι οι Ασιάτες έκαναν το 2-1 επί της Πορτογαλίας (και κατά συνέπεια έπαιρναν εκείνοι την πρόκριση για τους «16» του Μουντιάλ) οι Νοτιοαμερικανοί δεν μπόρεσαν να κρύψουν τα συναισθήματά τους.

Luis Suarez cries, as Ghana finally gets their revenge against Uruguay, as they both fail to qualify for the Round of 16 of the FIFA World Cup.



Uruguay beat Ghana 2-0, but needed one more goal to qualify. pic.twitter.com/VyxZMniTOz