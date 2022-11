Μυστήριο πλάνο με τον Κολίνα να… μιλάει μόνος του στην κερκίδα! Βίντεο

Ο Πιερλουίτζι Κολίνα συνελήφθη σε ένα... μυστήριο στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Βελγίου με τον Καναδά το βράδυ της Τετάρτης (23/11).



Ο Ιταλός πρώην διαιτητής, που συνεργάζεται πλέον με τη FIFA, εθεάθη να μιλάει μόνος του στην κερκίδα παρακολουθώντας την αναμέτρηση!



Ίσως για τα πέναλτι που δεν έδωσε στον Καναδά ο Σικάζουε...

Collina che recita il rosario in tribuna dopo i rigori non concessi al #CAN #Qatar2022 pic.twitter.com/nQpYA0oks8