Η πρώην πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών Mia Khalifa τάχθηκε κατά της FIFA για το Μουντιάλ στο Κατάρ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ 2022 δίνει πολλή αφορμή για συζήτηση για θέματα που ελάχιστα σχετίζονται με το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Η διοργάνωση αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης και κριτικής για τις απάνθρωπες συνθήκες των εργαζομένων, για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για περιορισμούς όπως η κατανάλωση μπίρας, ή η αλλαγή διεξαγωγής των ματς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού...



Υπάρχουν πολλές διασημότητες που έχουν τοποθετηθεί ενάντια στη διοργάνωση Μουντιάλ στο Κατάρ: η Ντούα Λίπα και η Σακίρα αρνήθηκαν να εμφανιστούν στην τελετή έναρξης. Η τελευταία που μίλησε με πολύ δυναμικό τρόπο κατά της διοργάνωσης ήταν η πρώην πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών Μία Χαλίφα.



What federation of imbeciles thought giving Qatar a World Cup wouldn’t turn out exactly like this?