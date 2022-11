Η FIFA υποκλίνεται στους Ιάπωνες για την ιστορική νίκη τους επί των Γερμανών - Φωτό

Στους Ιάπωνες «υποκλίθηκε» με tweet της η FIFA για την ιστορική νίκη τους επί των Γερμανών με 1-2 στο πλαίσιο του Μουντιάλ του Κατάρ.



Τα «πάντσερ» προηγήθηκαν με 1-0, προσπάθησαν να βάλουν και δεύτερο γκολ για να σιγουρέψουν το «τρίποντο», αλλά τελικά ηττήθηκαν, ακολουθώντας τη μοίρα των Αργεντινών που ήταν το μεγάλο φαβορί έναντι της Σαουδικής Αραβίας….



«Γράφεται ιστορία μπροστά στα μάτια μας» ήταν το σχόλιο της FIFA, παραθέτοντας φωτογραφίες των πανηγυρισμών των Ιαπώνων.



History being made in front of our very eyes 🔥#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/dMe8EDUzTD