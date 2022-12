Έξαλλος ο Μέσι πριν τις δηλώσεις: «Τι κοιτάς ρε; Φύγε ρε βλάκα!»

Χαρούμενος μεν, αλλά ταυτόχρονα και στραβωμένος ήταν ο Λιονέλ Μέσι μετά την πρόκριση της Αργεντινής επί της Ολλανδίας στα πέναλτι για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πέρα από τα παράπονα που εξέφρασε για την διαιτησία, ο Αργεντινός σούπερ σταρ τα έβαλε και με κάποιον, προφανώς από την ολλανδική αποστολή, πριν αρχίσει τις δηλώσεις του ζωντανά στην τηλεόραση.

«Τι κοιτάς ρε; Τι κοιτάς; Φύγε ρε βλάκα από δω!», είπε ο 35χρονος άσος σε μια από τις σπάνιες στιγμές που τον βλέπουμε να χάνει την ψυχραιμία του. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που του έκανε ερωτήσεις, αυτός που εκνεύρισε τον Μέσι και προκάλεσε την έκρηξη εναντίον του ήταν ο Βάουτ Βέγκχορστ, σκόρερ των δύο γκολ της Ολλανδίας.

“What are you looking at you fool”..



