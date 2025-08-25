Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Συγκρατηθείτε και μην λέτε όλα όσα σκέφτεστε, χωρίς να ελέγξετε τη σωστή ή όχι βάση τους και τις τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να έχουν. Επίσης, μην βιαστείτε να πιστέψετε ότι σας πουν, ιδίως αν θίγει κάποιον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάζεσθε η συνδέεστε. Γενικά και ιδιαίτερα, μην αναμιγνύεστε σε συζητήσεις ή συναναστροφές που μπορεί να γίνουν αφορμή σχολίων, που πάντα σας εκνευρίζουν. Αισθηματικά, υπάρχει ανάγκη αναθεωρήσεων και ενδεχομένως συζητήσεων.

Ταύρος

Επιδιώξτε και δημιουργήστε τις προϋποθέσεις για μια βελτίωση στην εργασία σας ή στις συνθήκες σ’ αυτήν. Αυτή την εβδομάδα φανείτε δραστήριοι, δυναμικοί, αποφασιστικοί και ευέλικτοι. Προβλέψετε τυχόν αντιθέσεις που θα ήταν δυνατόν να διογκωθούν μέσα σε λίγο καιρό και μην αφήνετε προβλήματα να ξεφύγουν από τον έλεγχό σας. Ασχοληθείτε προκαταβολικά με θέματα που θα σας απασχολήσουν σύντομα και προωθήστε σχέδια που θα σας φανούν ωφέλιμα στην πορεία.

Δίδυμοι

Καλές οι συνθήκες στα προσωπικά ζητήματα, αλλά υπάρχει κίνδυνος να σας παρασύρουν σε υπερβολές. Φροντίστε ώστε να μην χάσετε την αίσθηση του μέτρου και συνεπώς να σας φέρουν σε αδιέξοδο σε μια σχέση που θεωρείτε σημαντική. Δοκιμάστε να ελέγξετε αυστηρά τον εαυτό σας και να μην του επιτρέψετε παρορμήσεις που δεν έχουν συγκεκριμένο στόχο. Στην εργασία σας προμηνύονται αλλαγές και εξελίξεις που, αν φερθείτε εύστοχα, μπορούν να σας βοηθήσουν και να σας προωθήσουν.

Καρκίνος

Πολλά προβλήματα μπαίνουν στην τελική φάση τους και δεν αρνούμαι το γεγονός ότι μπορεί να είναι προβληματική για πολλούς από εσάς . Ο κύριος λόγος για κάτι τέτοιο είναι ότι είστε υποχρεωμένοι να παραδεχθείτε μια καινούργια πραγματικότητα στη ζωή σας, την οικογενειακή ή την επαγγελματική και να προσαρμοστείτε σ’ αυτή. Μια γνωριμία ή ένα ταξίδι μπορεί να σας δώσει ιδέες και προοπτικές αρκετά ενδιαφέρουσες. Είναι γεγονός πως βρίσκεστε στο μεταίχμιο μιας αλλαγής τόσο ειδικότερης, όσο και γενικότερης.

Λέων

Μια μεταβολή στο σπίτι ή μια διαφωνία οικογενειακή μπορεί να γίνει αφορμή να εκνευριστείτε λίγο. Ίσως όμως είναι κάτι που δεν γίνεται να αποφύγετε και οφείλετε να δείτε με περισσότερο φιλοσοφικό πνεύμα. Αισθηματικά επικρατεί επίσης ένταση. Ρομαντικοί και ενθουσιώδεις καθώς είστε τώρα, μπορεί να ξεμακρύνετε μέσα στις εξάρσεις σας και να νιώσετε απότομα λίγη….. μοναξιά. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε δίκιο. Ίσως, μάλιστα, να καταπιέζετε κάποιον άνθρωπο χωρίς να το θέλετε.

Παρθένος

Μπορείτε να επιδιώξετε μια ουσιαστική επαγγελματική και οικονομική βελτίωση. Μπορείτε να αναθεωρήσετε τους όρους μιας συμβάσεως ή συμφωνίας ή ακόμη να κάνετε τώρα μία, που θα σας δώσει τη δυνατότητα να επιταχύνετε την τακτοποίηση υποχρεώσεών σας και να δημιουργήσετε τις προοπτικές που θέλετε για κάτι καλύτερο. Στην προσωπική σας ζωή όμως δεν έχετε ανάλογες ικανοποιήσεις. Βρίσκεστε σε μια δύσκολη εποχή που είναι δύσκολο να διαλέξετε αυτό που θέλετε και που οι καταστάσεις είναι έτσι, ώστε οι περιπλοκές να είναι αναπόφευκτες.

Ζυγός

Είστε πολύ κοντά σε μια απόφαση που θα σημάνει μια οριστική διαμόρφωση στη ζωή σας. Σκεφθήκατε το γάμο; Μην βιαστείτε πολύ. Υπάρχουν άλλα που επιβάλλεται να τακτοποιηθούν πρώτα. Αρκετά οικογενειακά ή οικονομικά προβλήματα σας εκνευρίζουν. Ο Σεπτέμβριος που ακολουθεί είναι μάλλον σίγουρο ότι θα τα εντείνει, αλλά και θα τα φέρει πιο κοντά στη λύση τους.

Σκορπιός

Είναι γεγονός πως η ανησυχία και η νευρικότητά σας αυξάνεται και, μέσα σας, βιάζεστε να δώσετε λύσεις που δεν είναι ακόμη καιρός να δοθούν. Σκεφθείτε πως η εσωτερική λύση πρέπει να προηγείται της εξωτερικής και φερθείτε ανάλογα σε ένα επαγγελματικό η αισθηματικό θέμα. Παρ’ όλα αυτά, στην εργασία σας, δεν φαίνεται να πηγαίνει τίποτα άσχημα. Αν μάλιστα οργανωθείτε και είστε δραστήριοι μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητες μιας βελτιώσεως συνθηκών και να επιδιώξετε μια αναγνώριση ή παραγωγή.

Τοξότης

Η διάθεση σας είναι καλή και παρά τα προβλήματα σας προσπαθείτε να εκφράσετε τον καλό σας εαυτό. Όμως οι άλλοι και, ειδικότερα ο άνθρωπός σας δεν φαίνεται να σας βοηθούν ιδιαίτερα. Λύστε τους κόμπους που σας κρατούν δέσμιους σε καταστάσεις που πλέον δεν έχουν λόγω ύπαρξης. Αποφύγετε να νιώθετε υπόλογοι για εξηγήσεις σε ότι δεν λειτουργεί. Εκείνο που σας νοιάζει τώρα είναι να βάλετε προτεραιότητες, να αποφύγετε γκρίνιες, να μοιράσετε ευθύνες και να προσαρμόσετε το καθημερινό σας πρόγραμμα στις προσωπικές σας ανάγκες.

Αιγόκερως

Φανείτε ευέλικτοι στην προσωπική σας ζωή. Την εβδομάδα αυτή σας επιτρέπεται να ξεφύγετε από ότι σας κουράζει και σας ταλαιπωρεί, ακόμα και αν επιστρέφετε από διακοπές. Σε κάποιους, η καθημερινότητα φαντάζει βουνό, στην πραγματικότητα όμως είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζετε εσείς τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις σας. Αισθηματικά δείτε και άλλες εκδοχές σε ότι σας απασχολεί και μην διστάσετε να πείτε αυτά που θέλετε ευθέως. Οικονομικά υπάρχει προοπτική βελτίωσης.

Υδροχόος

Σκεφτείτε θετικά στα αισθηματικά σας και δώστε τις ευκαιρίες εκείνες που χρειάζεστε για να αποκτήσουν τα πράγματα τη θετική τους μορφή. Το ένστικτό σας προειδοποιεί ότι περνάτε σε περίοδο αλλαγών, αλλά αυτό δεν είναι ικανό να σας συγκρατήσει από ότι έχετε στο νου σας. Απλά θα χρειαστείτε λίγη επιπλέον βοήθεια και υποστήριξη γι' αυτό φροντίστε να μην βιάζεστε και να μην απαιτείτε. Όσοι επιστρέφετε από διακοπές, προετοιμαστείτε για περισσότερη δουλειά και λιγότερη ξεκούραση. Αν μπορείτε δώστε ευθύνες και αρμοδιότητες σε άλλους.

Ιχθύς

Όσοι βρίσκεστε ακόμα σε διακοπές, απολαύστε τες. Αν κάτι σας ενοχλεί εκεί, διορθώστε το ή πάρτε αποστάσεις. Στο κάτω-κάτω εσείς χρειάζεστε ανανέωση, καθαρό μυαλό και θετικά αισθήματα. Σε λίγο επιστρέφει ο Κρόνος στο ζώδιό σας και αρχίζουν πάλι οι ευθύνες και η σοβαρή δουλειά. Μέχρι τότε πάρτε δυνάμεις, διατηρήστε την ακεραιότητά σας, διαχειριστείτε καλύτερα τα αισθήματα, αλλά και τα οικονομικά σας. Κάποιοι παραξενεύεστε με την αισιοδοξία σας, αλλά αυτή οφείλεται κυρίως στις καλές επιλογές έως τώρα.

Πηγή: skai.gr

