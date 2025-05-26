Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; - Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις - Ένας άνεμος ανανέωσης φυσά…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου παγιώνει μια νέα κατάσταση, κλείνει τον κύκλο των καθυστερήσεων και σας δίνει ευκαιρίες να βάλετε τη ζωή σας σε μια καινούργια τάξη. Μπορεί οι δυσκολίες να μην τελείωσαν, αλλά είναι αισθητό ότι από εδώ και πέρα θα μπορέσετε να χειριστείτε καλύτερα τα πράγματα. Αισθηματικά επικρατεί το ίδιο κλίμα με μικρό-εναλλαγές. Οικονομικά μπορείτε να βοηθηθείτε, ενώ οι σχέσεις σας με τους άλλους περνούν σε ένα πρώτο στάδιο βελτίωσης. Βέβαια, οι νευρικές στιγμές και η επιθετικότητα τρίτων δεν θα λείψει αλλά κάντε ότι δεν καταλαβαίνετε.

Ταύρος

Και για εσάς η εβδομάδα αυτή είναι καλύτερη από τις προηγούμενες του μήνα που τελειώνει. Η Αφροδίτη συνεχίζει την πορεία της στον Κριό, αλλά σε σύντομο χρόνο ακολουθούν βελτιώσεις στις σχέσεις και η αίσθηση ότι η τύχη είναι πιο κοντά σας. Η εργασία και η υγεία απαιτούν ακόμα προσοχή και υπομονή. Ο Άρης σας βοηθά να έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα στη δουλειά σας. Οι επιδόσεις σας μπορούν να βελτιωθούν και έτσι να έχετε λύσεις ή θα συμβάλουν σε μικρές πρόσκαιρες οικονομικές διευκολύνσεις. Το περιβάλλον σας γίνεται πιο συνεργάσιμο, κάποιες προσπάθειες σας επιτυγχάνονται, η ερωτική σας ζωή παίρνει πιο άμεση μορφή. Έτσι ξέρετε τι μπορείτε να περιμένετε από τον Ιούνιο.

Δίδυμοι

Αρχίζει η περίοδος των γενεθλίων για τους περισσότερους από εσάς. Ερμής και Ήλιος μαζί στο ζώδιό σας ενισχύουν τις φυσικές σας δυνάμεις. Η Αφροδίτη στον Κριό σας κάνει πιο ανυπόμονους, αλλά σας δίνει και λύσεις για να κλείσετε προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί. Ο Άρης τονίζει το κύρος σας και σας βοηθά να κυριαρχήσετε εκεί που θέλετε. Τις μέρες αυτές φροντίστε το οικονομικό σας που μπορεί να προωθηθεί, τις κοινωνικές σας σχέσεις και την επιτυχία κάποιων προσωπικών υποθέσεων. Η εβδομάδα αυτή σας βοηθά να λυτρωθείτε από μια δυσκολία ή να βρεθείτε σε έναν επίγειο παράδεισο. Μην αφήνετε αυτή την ευκαιρία να χαθεί.

Καρκίνος

Σχετικά καλή η εβδομάδα αυτή καθώς αρκετά πράγματα παίρνουν μια καλύτερη πορεία, ενώ οι μεγάλες δυσκολίες φαίνονται καλύτερα διαχειρίσιμες ή λιγότερο απειλητικές. Μικρές λύσεις στα οικονομικά σας θα τονώσουν το ηθικό σας, ευχάριστες συναντήσεις θα σας βοηθήσουν να κάνετε σχέδια για τον επόμενο μήνα. Τονίζεται επίσης η ψυχαγωγία και οι μετακινήσεις στις οποίες συνδυάζεται το τερπνόν με το ωφέλιμο. Στα ερωτικά η κατάσταση παραμένει περίπου ίδια με μικρές, ωστόσο βελτιώσεις σε συζητήσεις και σε συμπεριφορές.

Λέων

Το βασικό είναι ότι έχετε ξεκαθαρίσει μέσα σας τι μπορείτε να κάνετε και έχετε αποδεχτεί την αντικειμενική πραγματικότητα. Το επόμενο στάδιο είναι να προσαρμοστείτε εκεί που πρέπει με όσο το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα. Συνεχίστε να υποστηρίζετε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα. Οι άνεργοι επιμείνετε στην αναζήτηση εργασίας καθώς οι πιθανότητες αυξάνουν. Στην οικονομική σας διαχείριση φανείτε προνοητικοί, αλλά καταπολεμήστε τις ανασφάλειές σας. Στα αισθηματικά σας τονίζονται οι ευκαιρίες για να περάσετε περισσότερο ευχάριστα αρκετές στιγμές, ωστόσο αποφύγετε παρεξηγήσεις και μην παίρνετε τις μετρητοίς λόγια τρίτων που σας ενοχλούν.

Παρθένος

Επιμεληθείτε περισσότερο τη δημόσια εικόνα σας και τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που έχετε αναλάβει. Δείτε τα καλά της εποχής, μην είστε γκρινιάρηδες και βρείτε τον τρόπο να περνάτε ευχάριστα με αυτά που διαθέτετε. Μην ξεχνάτε ότι στις δύσκολες εποχές η αντίληψη και η εξυπνάδα, όσων τις διαθέτουν, την κάνουν λιγότερο βαριά, ενώ συχνά δίνει λύσεις στα πρακτικά προβλήματα. Και αυτό το είδος ανθρώπων είστε εσείς. Δεχτείτε ότι καλύτερο μπορείτε να έχετε στα ερωτικά σας χωρίς να ψάχνετε ή να απελπίζεστε. Ψάξτε για εναλλακτικές λύσεις στην δουλειά σας.

Ζυγός

Ευχάριστα τα νέα για εσάς, μια καλύτερη εποχή διαμορφώνεται μετά από πολλές εβδομάδες ταλαιπωριών. Υποθέσεις που σας απασχολούσαν παίρνουν ένα καλύτερο δρόμο για την επίλυσή τους. Το πέρασμα του Ήλιου στους Διδύμους τονίζει τις ευκαιρίες κάθε είδους σε καθημερινή βάση, ενώ ο ορθόδρομος Άρης στο ζώδιο σας άρχισε την διαδικασία για να αποχωρήσει δυο μήνες αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι οι αντιξοότητες υποχωρούν και ότι οι επιδόσεις σας γίνονται καλύτερες. Μικρές οικονομικές λύσεις ενισχύουν την ψυχολογία σας ενώ οι συμπτώσεις και οι επαφές, αισθηματικά και κοινωνικά, τονίζουν την αισιοδοξία σας για το μέλλον.

Σκορπιός

Περιπετειώδης ο χαρακτήρας αυτής της εβδομάδας με την καλή έννοια αυτή τη φορά. Αφήστε τα γεγονότα να σας οδηγήσουν εκεί που θέλετε, μην αντιστέκεστε στις προκλήσεις, γίνετε πιο επικοινωνιακοί και συνεργάσιμοι, προετοιμαστείτε για μια καλύτερη εποχή στα αισθηματικά σας και πάνω από όλα προετοιμαστείτε ψυχολογικά να γνωρίσετε καινούργιους ανθρώπους οι οποίοι θα καλύψουν κενά στη ζωή σας ή θα γίνουν εμπνευστές λύσεων σε τυχόν προβλήματα που κουβαλάτε. Η δουλειά σας παραμένει ίδια αλλά εσείς τη βλέπετε πιο αισιόδοξα. Μικρές ενισχύσεις στα οικονομικά σας είναι πιθανές.

Τοξότης

Ένας άνεμος ανανέωσης φυσά στον τομέα των σχέσεων την εβδομάδα που ακολουθεί, πολλά θα ειπωθούν και άλλα τόσα θα γίνουν τις μέρες αυτές. Βελτιώσεις θα παρατηρηθούν και στην εργασία σας ή θα πραγματοποιηθούν μετακινήσεις, που θα σας ενισχύσουν. Κάποιοι παράγοντες θα παίξουν θετικό ρόλο στην πορεία των υποθέσεων σας, προέχει να γίνετε πιο χαμογελαστοί και επικοινωνιακοί. Έτσι κερδίζετε τον χαμένο χρόνο ή βγαίνετε γρηγορότερα νικητές αν εμπλακείτε σε ανταγωνισμούς οποιασδήποτε φύσης.

Αιγόκερως

Μεταβατική η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, η ένταση διαφοροποιείται στον επαγγελματικό τομέα αλλά δεν υποχωρεί, αρκετές ευκαιρίες για λύσεις σε οικονομικά ή για υποχώρηση πιέσεων σε οφειλές σας, μεγαλύτερη κινητικότητα γύρω σας και πιο ευχάριστοι οι άνθρωποι που σας περιβάλλουν. Βάλτε και εσείς τα δυνατά σας να κλείσετε εκκρεμότητες ή να τινάξετε από πάνω σας την κατήφεια ή τη βαριά διάθεση. Ο Ιούνιος υπόσχεται καλύτερες στιγμές και φέρνει το ενδεχόμενο μιας ενδιαφέρουσας ερωτικής γνωριμίας.

Υδροχόος

Ευχάριστη η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, αισθητά διαφορετική από τις προηγούμενες, τονίζεται το επικοινωνιακό σας στοιχείο, συμπτώσεις και συναντήσεις παίζουν θετικό ρόλο, αλλαγές εξυπηρετούν τα σχέδια σας και σας βγάζουν από αδιέξοδα. Το βασικό είναι ότι δεν υπάρχουν οι καθυστερήσεις και ότι ο παράγοντας της τύχης είναι πιο άμεσος υπέρ σας. Όλο αυτό, ωστόσο, δεν θα πρέπει να σας καθησυχάσει, αλλά να σας κάνει πιο δραστήριους ή και δραστικούς στις πρωτοβουλίες σας.

Ιχθύς

Ένα νέο κλίμα διαμορφώνεται στο στενό περιβάλλον και λύσεις υπάρχουν τώρα για τα χρόνια οικογενειακά σας προβλήματα. Άλλοι έχετε την ευκαιρία να εξωραΐσετε τον χώρο σας ή και να βρείτε λύσεις για μια προσεχή αλλαγή τόπου διαμονής. Στην εργασία σας θα λειτουργήσετε καλύτερα, ενώ για κάποιους θα βελτιωθεί αρκετά το αντικείμενό τους σε αυτή. Μετριάζεται η αγωνία για τα οικονομικά σας, ωστόσο οφείλετε να μην είστε επιπόλαιοι στη διαχείριση των χρημάτων σας. Μην βιάζεστε να κάνετε αγορές, γίνετε πιο συνεργάσιμοι με τον σύντροφό σας και μην παγιδεύεστε σε ψευδαισθήσεις.

Πηγή: skai.gr

