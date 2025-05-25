Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και το Happy Day της για άλλη μια χρονιά έχουν καταφέρει να πάρουν την πρωτιά στο δυναμικό κοινό, όχι στο σύνολο αλλά λόγω της διαφημιστικής αγοράς το δυναμικό κοιτάνε όλοι. Κι αυτό μετά από τόσα χρόνια στον τηλεοπτικό αέρα είναι σίγουρα επιτυχία.

Την επόμενη τηλεοπτική σεζόν αναμένονται αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο. Αλλαγές που κανείς δεν ξέρει που θα οδηγήσουν την τηλεθέαση. Και αυτό ακριβώς ρωτήθηκε η παρουσίαστρια από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

«Στη δουλειά μας πάντα κοιτάμε τον μακροπρόθεσμο στόχο, την αντιλαμβανόμαστε ως μαραθώνιο. Μπορεί να χαιρόμαστε και να είμαστε ευγνώμονες, παραμένουμε όμως πολύ προσγειωμένοι, ώστε να δίνουμε καθημερινά τον καλύτερό μας εαυτό», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή και συνέχισε:

«Πέρα από 5-10 λεπτά διαφορά στην έναρξη, εμείς έχουμε μία σταθερή και ξεκάθαρη ζώνη στο πρόγραμμα. Γενικά η εκπομπή ξεκινάει 07:45, κάποια στιγμή ξεκινούσαμε 07:40, για να συντονιστούμε με τον ανταγωνισμό. Πάντα ο ανταγωνισμός είναι σεβαστός, είτε είναι ο Γιώργος Λιάγκας απέναντι, είτε οποιοσδήποτε παρουσιαστής. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί απέναντι η ζώνη και ανάλογα θα διαμορφώσουμε κι εμείς τα σχέδιά μας. Τους σεβόμαστε όλους αλλά δεν φοβόμαστε κανέναν. Ο Γιώργος είναι πολύ ανταγωνιστικός και καλός σε αυτό που κάνει, τον έχεις υπ’ όψιν σου ως δυνατό ανταγωνιστή» ενώ στη συνέχεια ρωτήθηκε για το σκληρό σχόλιο που έκανε για εκείνον η Τίνα Μεσσαροπούλου όσον αφορά την κριτική που έκανε στην Klavdia:

«Οι συνεργάτες μου έχουν έναν τρόπο να εκφράζονται πολύ δυναμικά, με μία διάθεση black humor. Επειδή έχει τύχει να βρεθώ κι εγώ σε μια θέση να πω κάτι και μετά να το ‘χω μετανιώσει, δεν θέλω να το κάνω πιο δύσκολο στους ανθρώπους» απάντησε η Σταματίνα.

