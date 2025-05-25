Καίτη Γαρμπή: «Nα πάω στο Ηρώδειο να πω το Περασμένα Ξεχασμένα, θα σηκώνονταν τα μάρμαρα»

H Καίτη Γαρμπή έχει καταφέρει σε αυτή την πορεία των τόσων χρόνων καριέρας να παραμείνει ο εαυτός της και είναι πολύ περήφανη -και δικαίως- για αυτό.

Καλεσμένη στην εκπομπή Αστερόσκονη, η αγαπημένη τραγουδίστρια αφοπλιστικά δήλωσε πως δεν θα μπορούσε να πάει στο Ηρώδειο με το ρεπερτόριό της γιατί θα... σηκωνόντουσαν τα μάρμαρα και εξηγεί αναλυτικά γιατί το πιστεύει αυτό.

«Δεν θα μπορούσα να πάω στο Ηρώδειο να πω το Περασμένα Ξεχασμένα θα σηκώνονταν τα μάρμαρα… δεν θα το επέτρεπα στον εαυτό μου. Με τι ρεπερτόριο θα πήγαινα σε έναν τέτοιο χώρο... Αυτό έχει σημασία. Τα τραγούδια τα δικά μας θέλουν το ποτό τους... Το Ηρώδειο απευθύνεται σε άλλη αισθητική. Για μένα είναι έξω από αυτό που κάνουμε εμείς» είπε αρχικά η Καίτη Γαρμπή και συνέχισε:

«Θα μπορούσα να πάω σε ένα τέτοιο χώρο και κάποιοι από εμάς εάν θέλουν διακαώς να πάνε στο Ηρώδειο χρειάζεται ένα άλλο concept. Θέλει να πεις τα τραγούδια σου ενορχηστρωμένα με μια μεγάλη κλασική ορχήστρα και να κάνεις ένα αφιέρωμα για να έχεις ένα άλλοθι να μπεις σε αυτό τον χώρο. Δεν είναι εύκολο. Εμείς οι καλλιτέχνες που είμαστε στα νυχτερινά μαγαζιά θα μπορούσαμε να πάμε στο Καλλιμάρμαρο ή στο Ολυμπιακό στάδιο, γιατί θα πρέπει να πάμε στο Ηρώδειο; Είναι αρχαιολογικός χώρος. Πώς θα γίνει τώρα. Είναι ματαιοδοξία…».

Ενώ σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην αγάπη του κόσμου και την αλήθεια του χώρου...

«Η αγάπη του κόσμου με κρατάει και είμαι αιώνια ευγνώμων στον κόσμο. Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτό. Έβγαλα την αλήθεια μου και αυτή είμαι και στον καναπέ μου και μπροστά από τις κάμερες. Ο κόσμος μπορεί να ξεχωρίζει αλλά πολλοί καλλιτέχνες είμαστε ψεύτες. Μπερδεύουμε τον κόσμο και μας πιστεύει. Αυτό βλέπω τα τελευταία χρόνια.

Μου έλεγε ένας φίλος, άνθρωπος της νύχτας: Α ρε Γαρμπή, είσαι πρόβατο και του απαντούσα δεν είμαι εγώ πρόβατο, εσείς είστε λύκοι. Του φαινόταν αστείο και γελούσε αλλά εγώ το εννοούσα. Και μου αρέσει που μέσα σε αυτή τη δουλειά είμαι καθαρή. Είμαι αυτή που είμαι. Είμαι αληθινή και το καταλαβαίνει ο κόσμος».

-Έχεις πει πως αν ο Διονύσης είναι ερωτευμένος με κάποια θα τον αφήσεις να φύγει..

«Αν το καλό του είναι αυτό, να είναι ερωτευμένος, δεν μπορεί να είσαι μια που τον κυνηγάει ενώ έχει φύγει το σώμα του, το μυαλό του, η ψυχή του είναι αλλού και εσύ τον κυνηγάς και του λες ”θα μείνεις για το παιδί”. ”Σπάει” η καρδιά σου, δεν ξέρεις πώς μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτόν. Αλλά δεν μπορείς να τον κρατήσεις. Πρέπει να έχουμε μια αξιοπρέπεια!

Αλλά όταν τον αγαπάς πολύ και βλέπεις ότι η ελευθερία του είναι αυτό που θέλει, τι να κάνεις; Να σέρνεσαι πίσω του; Δεν το λέω γιατί είμαι μια άνετη, που κάνω την έξυπνη και την προοδευτική. Καθόλου. Πραγματικά δεν θα ξέρω αν μου συμβεί κάτι τέτοιο ”πώς να ζήσω χωρίς αυτόν τον άντρα;”. Πάνω από όλα όμως η αξιοπρέπεια και το καλό του άλλου.

Δεν μιλάμε για σεξ, μιλάμε για έρωτα. Να ερωτευτείς. Όχι απλά να πας για μια βραδιά με μια γυναίκα, να ερωτευτείς, να έχεις χάσει το μυαλό σου! Άλλο να έχεις πάει μια βραδιά και άλλο να πεις δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή τη γυναίκα. Μετά κι ο άντρας όταν τη βλέπει να συγχωρεί, να συμβιβάζεται και να σέρνεται, δεν νομίζω ότι θα μείνει και πολύ. Φεύγει η εκτίμηση και ο σεβασμός…

Ο Διονύσης λέει ότι δεν μπορείς να δώσεις δικαιώματα σε μια άγνωστη κοπέλα. Τι σκέφτεται αυτή; ”Πήρα τον άντρα της Γαρμπή”. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις! Δεν θέλω να μου συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν θέλω. Αλλά πρέπει να τα βάζουμε όλα στο μυαλό μας και να αντιμετωπίζουμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.