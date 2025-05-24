Η Kristen Stewart παραδίδει μαθήματα styling στο κόκκινο χαλί των Καννών - Πώς να φορέσεις σορτς στο γραφείο

Η Kristen Stewart έχει αφήσει πίσω της για τα καλά τα χρόνια του Twilight, και όχι μόνο όσον αφορά την καριέρα της, αλλά και το στιλ της. Από ντροπαλό teen idol έχει εξελιχθεί σε απόλυτη fashion insider, αποδεικνύοντας κάθε φορά ότι ξέρει πότε αξίζει να σπάσει τους κανόνες και πότε να μείνει πιστή στο dress code.

Είτε τη δεις με casual τζιν, είτε να τολμάει εμφανίσεις χωρίς παντελόνι στο κόκκινο χαλί, είτε να αποθεώνει τη Chanel με τις χαρακτηριστικές της εμφανίσεις, η Stewart δίνει πάντα τη δική της προσωπική πινελιά σε κάθε look. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: η εμφάνισή της στο Φεστιβάλ των Καννών 2025, όπου φόρεσε ένα από τα μεγαλύτερα trends του καλοκαιριού, αλλά με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

Το Φεστιβάλ των Καννών φημίζεται για το αυστηρό του dress code, φέτος μάλιστα έγιναν ακόμα πιο αυστηροί οι κανονισμοί (μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η γύμνια «για λόγους ευπρέπειας»). Κι όμως, η Stewart τόλμησε να εμφανιστεί με σορτς στο κόκκινο χαλί. Ρίσκο; Ναι. Άξιζε; Απόλυτα. Το Chanel κοστούμι της όχι μόνο είναι κομψό, αλλά αποπνέει και μια μοντέρνα, φρέσκια αισθητική.

Τα Bermuda shorts έχουν επιστρέψει, αλλά η Stewart τα φόρεσε με τρόπο εντελώς διαφορετικό απ’ αυτόν που έχουμε συνηθίσει (όχι, δεν είναι σερφ look). Το λευκό σατέν σορτς και το σακάκι της είναι τόσο εκλεπτυσμένα, που θα μπορούσες άνετα να τα φορέσεις ακόμα και στο γραφείο.

Αυτό όμως που κάνει το outfit της ακόμα πιο ξεχωριστό είναι ο τρόπος που φοράει το πουκάμισό της: αντί να το κουμπώσει μέχρι πάνω, το αφήνει ανοιχτό μέχρι κάτω από το στήθος, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση cropped top. Το αποτέλεσμα τονίζεται ακόμα περισσότερο με μια έξτρα κοντή μαύρη γραβάτα, που δημιουργεί και μία ωραία αντίθεση με το κατάλευκο σύνολο. Το outfit ολοκληρώνεται με μαύρες γόβες-πλατφόρμες και λευκές κάλτσες που δίνουν έναν πιο edgy τόνο.

Τώρα, για το γραφείο ίσως δεν προτείνουμε το ανοιχτό πουκάμισο ή το crop top, αλλά το Bermuda σορτς είναι ιδανικό για μια καλοκαιρινή μέρα. Λόγω του μήκους του, παραμένει απόλυτα κατάλληλο για επαγγελματικό περιβάλλον. Μπορείς απλά να αντικαταστήσεις τις ψηλοτάκουνες γόβες με ένα ζευγάρι loafers ή χαμηλά τακούνια για πιο πρακτικό look.

Τα Bermuda shorts φέτος έχουν κυκλοφορήσει σε denim και πιο φαρδιές εκδοχές, όμως μια πιο structured εκδοχή σαν αυτή της Stewart είναι σίγουρα πιο επαγγελματική. Προτίμησε ποιοτικά υφάσματα όπως σατέν ή λινό και κοψίματα με tailoring αισθητική. Συνδυάζονται τέλεια τόσο με ένα σακάκι, όσο και με ένα απλό πουκάμισο. Όπως και να τα φορέσεις, είναι το απόλυτο summer office outfit.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.