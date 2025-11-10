Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Ένταση και γεγονότα προμηνύονται για εσάς την εβδομάδα που ξεκινά με τον ανάδρομο Ερμή. Η αισθηματική και προσωπική σας ζωή θα δεχθούν πιέσεις από το περιβάλλον και πρέπει να αντεπεξέλθετε με μαεστρία. Κάποιες αλλαγές θεωρούνται αναπόφευκτες και δεν πρέπει να τις φοβηθείτε. Μην αφήνετε στην τύχη οικονομικές ή περιουσιακές διεκδικήσεις και μην επιτρέπετε στον εαυτό σας λάθη τακτικής. Οι κάθε είδους σχέσεις σας περνούν μια περίοδο αναθεώρησης και αναπροσαρμογής.

Ταύρος

Ανάδρομος Ερμής και περίοδος πολύ σημαντική για τις επιδιώξεις σας. Εμπόδια θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο δρόμο σας και, αν δεν τα υποτιμήσετε, θα καταφέρετε να τα παραμερίσετε οριστικά. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε τις συνθήκες για να προωθήσετε συμφέροντα και να πλησιάσετε τους στόχους σας. Οι δυσκολίες στην εργασία χρειάζονται μεθοδικότητα αλλά και ψυχραιμία εκ μέρους σας. Η κοινωνική σας δραστηριότητα διευρύνεται και γι αυτό δεν πρέπει να χάνετε την αίσθηση του χρόνου.

Δίδυμοι

Σε έξαρση βρίσκονται οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες, αλλά και τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Ο χρόνος δεν είναι ποτέ αρκετός, με τον ανάδρομο Ερμή, κυρίως για τους πιο φιλόδοξους και πιο εκτεθειμένους. Η εργασία όμως μπορεί να αποδειχτεί το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτύξετε τις δυναμικές σας αποφάσεις. Ιδιαίτεροι άνθρωποι και φίλοι θα σταθούν στο πλευρό σας και θα σας βοηθήσουν να διακρίνετε τον όποιο εφικτό στόχο σας. Στην προσωπική και αισθηματική σας ζωή αποφύγετε να είστε απόλυτοι και ιδιότροποι, όσο δικαιολογημένη και αν είναι η συμπεριφορά σας.

Καρκίνος

Αντιμετωπίστε έγκαιρα τα προβλήματα που σας εμποδίζουν να αναπτύξετε δραστηριότητα στους τομείς που σας ενδιαφέρουν. Αποφύγετε να δώσετε υπερβολική σημασία σε ότι διαταράσσει την προσωπική σας ζωή, καθώς έτσι κρατάτε περισσότερα μέτωπα ανοιχτά. Ένα θέμα υγείας στο κοντινό περιβάλλον θα αναστατώσει αρκετούς από εσάς, γι αυτό φροντίστε να αντιμετωπίσετε τις όποιες καταστάσεις με ψυχραιμία. Ανάδρομος Ερμής και φυσικά προβάλει έντονο το ενδεχόμενο διαφωνιών και παρεξηγήσεων με ανθρώπους που αργότερα θα εκτιμήσετε περισσότερο.

Λέων

Πολλές ευθύνες, δουλειές και υπερένταση φέρνει για εσάς η εβδομάδα και δεν έχετε άλλο τρόπο αντιμετώπισής τους παρά την εργατικότητα, την υπομονή και την διπλωματία. Οι τυπικές δυσκολίες δεν είναι ανυπέρβλητες και το έχετε αποδείξει και στο παρελθόν. Οι κατάλληλες σχέσεις βοηθούν να πάρετε κατάλληλες αποφάσεις και να δημιουργήσετε γύρω σας ένα περιβάλλον ασφάλειας. Παρόλα αυτά με τον ανάδρομο Ερμή, χρειάζεται να είστε συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί σε συζητήσεις, επικείμενες συμφωνίες, αλλά και μετακινήσεις. Αισθηματικά, μην αδιαφορείτε για τις ανάγκες ή τις ανασφάλειες του συντρόφου σας.

Παρθένος

Η αποφασιστικότητα, η καλή σας σχέση με το σύστημα και η μεθοδικότητά σας, βοηθούν να προσεγγίσετε ακόμα περισσότερο τους στόχους σας και να ξεπεράσετε τις καθυστερήσεις του ανάδρομου Ερμή. Αισθηματικά, θα ωφελούσε μια ενδοσκόπηση για να εντοπίσετε το δικό σας πρόβλημα και να προσπαθήσετε να το λύσετε. Να είστε σίγουροι ότι θα έχετε όλη την υποστήριξη που χρειάζεστε από έναν φίλο, ή ακόμα και τον ίδιο σας τον σύντροφο. Οικονομικά, αποφύγετε ριψοκίνδυνες ενέργειες και βιασύνες που δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα σας.

Ζυγός

Είστε αρκετά κουρασμένοι και εκνευρισμένοι, αλλά πρέπει να οργανώσετε σωστά το χρόνο και να μεθοδεύσετε τη δραστηριότητά σας, γιατί σας περιμένουν αρκετές έγνοιες και τρεξίματα σε όλους σχεδόν τους πρακτικούς σας τομείς. Η αναβολή δεν σας συμφέρει γιατί έτσι γιγαντώνεται ακόμα περισσότερο το σχετικό σας πρόβλημα. Θυμηθείτε ότι ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος και αποποιηθείτε ορισμένες ευθύνες στην οικογενειακή σας ζωή. Αισθηματικά, αποφύγετε να θίξετε τώρα τα κακώς κείμενα της σχέσης σας, γιατί όσο δίκαιο και αν έχετε, τόσο περισσότερο χάνετε την ψυχραιμία και την υπομονή σας.

Σκορπιός

Ιδιαίτερα σημαντική εβδομάδα για τις επιδιώξεις και τις προσδοκίες σας. Ο ανάδρομος Ερμής δεν επιτρέπει να αποσπάτε την προσοχή σας από τα σημαντικά και ωφέλιμα για χάρη μιας παροδικής και ανώφελης ασχολίας. Καταπολεμήστε το άγχος και τη νευρικότητα και μη χάνετε χρόνο σε άσκοπες συζητήσεις, ή αντιθέσεις για ότι δεν διορθώνεται ή δεν βελτιώνεται. Αισθηματικά απαιτείται λίγη ακόμα προσπάθεια, αλλά πολλή ειλικρίνεια για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να ανακινήσετε εκ νέου το ενδιαφέρον του ανθρώπου που σας αφορά.

Τοξότης

Η υγεία και η διάθεσή σας επηρεάζονται από τον ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σας. Είναι καιρός να αρχίσετε να ενδιαφέρεστε πιο ουσιαστικά για την εργασία, αποδεικνύοντας το ταλέντο και τις δημιουργικές σας ικανότητες. Ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού κάνει την εμφάνισή του, αλλά δεν πρέπει να σας τρομάζει η εξέλιξή του. Μια μικρή προσπάθεια προσαρμογής σε ότι δεν αλλάζει, βοηθά να ξεφύγετε από αδιέξοδα και να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση γύρω σας. Οι άλλοι υπερασπίζονται τα δικά τους συμφέροντα και αυτό πρέπει να σας αφυπνίζει για το πώς θα υπερασπιστείτε κι εσείς τα δικά σας.

Αιγόκερως

Είστε δραστήριοι αλλά και νευρικοί με τον ανάδρομο Ερμή και αυτό μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις και αντιπαραθέσεις με τους άλλους γύρω σας. Πολλά πρακτικά θέματα μπορούν όμως να τακτοποιηθούν αν εστιάσετε σε λύσεις που δεν δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στο περιβάλλον που ζείτε, εργάζεστε και κινείστε. Είναι επίσης πιθανό, η πορεία των γεγονότων, να σας αναγκάσει να μεταθέσετε για αργότερα ένα σας σχέδιο, ακριβώς για να μην βρεθείτε αντιμέτωποι με έναν άνθρωπο που υπολογίζετε και εκτιμάτε.

Υδροχόος

Με τον ανάδρομο Ερμή οι επαγγελματικές προοπτικές θα σας απασχολήσουν και θα σας αναγκάσουν να εντείνετε τις προσπάθειες που καταβάλετε σε αυτόν τον τομέα. Αποφύγετε τη νευρικότητα που επηρεάζει με τη σειρά της άλλες σημαντικές σας σχέσεις. Η καλή ψυχολογία επιτρέπει να μειώσετε την έκταση των προβλημάτων ώστε να μην ορθώσετε περισσότερα εμπόδια στο δρόμο σας. Οι άλλοι θα παίξουν το ρόλο που θα τους επιτρέψετε, είτε φανερά, είτε παρασκηνιακά. Η οικογένεια είναι και πάλι το περιβάλλον στο οποίο ξεκουράζεστε και νιώθετε ασφάλεια.

Ιχθύς

Πρόκειται για μια εβδομάδα αρκετά δύσκολη με τον ανάδρομο Ερμή αλλά και πολύ εποικοδομητική για τους πιο προνοητικούς από εσάς. Καλό θα ήταν να επιλέξετε τομείς δράσης με πιθανότητες επιτυχίας, από το να σπαταλάτε τον δυναμισμό σας δεξιά και αριστερά. Προσοχή στις διαφωνίες με φίλους και γνωστούς, ιδιαίτερα αν καταλαβαίνετε ότι ξεσπάτε εκεί τη νευρικότητά σας. Αισθηματικά αντιμετωπίζετε τον δισταγμό του συντρόφου σας στα σχέδιά σας.

Πηγή: skai.gr

