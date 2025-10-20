Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Ο Άρης με τον Ερμή στον Σκορπιό επηρεάζει τη συμπεριφορά σας και μερικές φορές σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να είστε διπλωμάτες, ενώ άλλες, επηρεάζει την αισθηματική σας ζωή. Η βιασύνη σας είναι που σας κάνει απερίσκεπτους όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του συμφέροντός σας, αλλά πιο αποτελεσματικούς στις διεκδικήσεις σας. Τα οικονομικά σας μπορούν να σταθεροποιηθούν, αν συνεχίσετε την καλή δουλειά και αν χειριστείτε συνετά κάποιες ανεκμετάλλευτες δυνατότητές σας. Οι γύρω σας φροντίζουν να σας κρατούν απασχολημένους, ακόμα και αν δεν σας αφορούν οι υποθέσεις τους.

Ταύρος

Αισθηματικά η εβδομάδα δεν δίνει απαντήσεις στα ζητήματά σας, απεναντίας μπορεί να αποδειχθεί πολύ παραπλανητική και ανάστατη με τον Ερμή και τον Άρη σε δράση στον Σκορπιό. Στην πορεία του μήνα ξεπερνάτε κάποια από τα εμπόδια που θέσατε εσείς σε εσάς, δοκιμάζοντας τις διαθέσεις των άλλων απέναντί σας. Αν διατηρείτε μυστική σχέση, φαίνεται να την απολαμβάνετε περισσότερο τώρα, ιδιαίτερα γιατί έχουν αρθεί κάποια από τα εμπόδια που αντιμετωπίζατε στο παρελθόν. Οικονομικά φροντίστε, ώστε να μην δεσμευτείτε με υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε.

Δίδυμοι

Η εργασία μπορεί να σας αναγκάσει να τηρήσετε ένα πρόγραμμα, ή να θυσιάσετε μέρος του ελεύθερου χρόνου σας, για χάρη της προόδου ή κάποιων φιλοδοξιών σας. Εμπιστευτείτε μόνο ότι μπορεί να αποδειχτεί και αποφύγετε συνεργασίες του αέρα. Όπου μπορείτε περιορίστε τα έξοδά σας και ανταποκριθείτε σε παλαιότερες υποχρεώσεις σας. Το περιβάλλον διέρχεται μια περίοδο ανασφάλειας και όπως είναι φυσικό, απευθύνεται σε εσάς για να τακτοποιήσετε τα δικά του ζητήματα. Το θέμα της υγείας απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα χωρίς να καταφεύγετε σε υπερβολές.

Καρκίνος

Οι ελεύθεροι έχετε την ευκαιρία να είστε γοητευτικοί εκεί που θέλετε, ενώ κάποιους από εσάς θα σας απασχολήσει για άλλη μια φορά το παρελθόν. Οικονομικά τακτοποιήστε τις υποχρεώσεις που μπορείτε και συνεχίστε την καλή προσπάθεια που φαίνεται να αποδίδει, ή τουλάχιστον να μην σκοντάφτει σε εμπόδια. Αποφύγετε τις απερισκεψίες με την υγεία, χωρίς να καταφεύγετε στο άλλο άκρο. Όσοι ξεκινάτε νέα εργασία θα έχετε την ευκαιρία να λειτουργήσετε δυναμικά, καθώς ο Δίας συνεχίζει να διατρέχει το ζώδιό σας.

Λέων

Προς το τέλος της εβδομάδας συνωστίζονται πολλοί και πολλά στη ζωή σας, και θα πρέπει να τακτοποιήσετε κάποια θέματα που κρίνονται σαν βιαστικά. Φροντίστε ό,τι υποδεικνύει το συμφέρον σας και μην παρασύρεστε από κολακείες ή διαθέσεις της στιγμής. Προνοήστε για κάποιες δύσκολες συναντήσεις ή ασφυκτικές υποχρεώσεις για να πάψουν να σας ταλαιπωρούν, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν κινήστε σε περιβάλλον που δεν σας παρέχει ασφάλεια όσον αφορά την υγεία σας. Τα παιδιά, ή οι νεότεροι συνεργάτες σας θα σας απασχολήσουν με κοινά κατά τα άλλα ζητήματα.

Παρθένος

Το απρόοπτο θα παίξει και πάλι τον ρόλο του και γι αυτό ας έχετε σαν οδηγό το ένστικτό σας, το οποίο σας προστατεύει από το να εκτίθεστε άσκοπα, ιδιαίτερα σε θέματα υγείας και κοινωνικής συμπεριφοράς. Αισθηματικά μην πιέζετε τις καταστάσεις. Αντίθετα, αφήστε τις εξελίξεις να ωριμάσουν και μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα, αποκλείοντας τον παράγοντα της τύχης που καραδοκεί στο πλευρό σας! Όσοι έχετε αναλάβει πρόσθετες ευθύνες σε τομείς όπως η εργασία, ή η φροντίδα μεγαλύτερων συγγενών, θα έχετε την ευκαιρία να ξεφύγετε για λίγο, καθώς κάποια κατάσταση φαίνεται είτε να βελτιώνεται, είτε να περνά σε ευθύνη άλλου για λίγο.

Ζυγός

Η εβδομάδα δοκιμάζει την νοημοσύνη, τις ικανότητες στην επικοινωνία, τις διαθέσεις και τις προθέσεις σας σε όλους σχεδόν τους τομείς. Άρης και Ερμής στον Σκορπιό σημαίνει ότι το απρόοπτο θα παίξει ρόλο και καλό θα είναι να μην αντιδράτε ούτε άμεσα, ούτε αμυντικά. Ένα ταξίδι μπορεί να σας προκύψει ξαφνικά, αλλά αν μπορέσετε να το πραγματοποιήσετε, φροντίστε να έχετε πάρει όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας σας που απαιτούνται. Ασχοληθείτε επίσης πιο ουσιαστικά με ζητήματα που έχετε παραμελήσει, καθώς όσο τα αφήνετε διογκώνονται περισσότερο οι υποχρεώσεις και η πίεση απέναντί σας.

Σκορπιός

Οι πιο υπομονετικοί από εσάς, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε μια οικογενειακή ή προσωπική ανασφάλεια από έκτακτα θέματα υγείας, ώστε να ηρεμήσετε σχετικά. Η περίοδος σας θέλει επιφυλακτικούς όσον αφορά σε συνεργασίες και νομικές υποθέσεις. Ερμής και Άρης στο ζώδιό σας οργανώνουν μεγάλες υποθέσεις για σας, φέρνουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, αλλά απαιτούν να συμπορευτείτε με άλλους, έστω και για ορισμένο χρονικό διάστημα ακόμα. Οικονομικά διατηρήστε τους καλούς λογαριασμούς που σας έδωσαν κάποια ανάσα τελευταία.

Τοξότης

Ο Άρης με τον Ερμή στον Σκορπιό σας αναγκάζουν να κοιτάξετε λίγο πίσω και να ασχοληθείτε με εκκρεμότητες που σας ταλαιπωρούν. Με κάποιους ανθρώπους δεν είναι εύκολο να συνεννοηθείτε και αυτό σας αφαιρεί ενέργεια. Μην προσπαθείτε να τους έχετε όλους ευχαριστημένους και αφιερώστε περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδιαίτερα εκεί που είστε υπερβολικά απρόσεκτοι θα χρειαστείτε χέρι βοήθειας. Οικονομικά μην ξεπερνάτε τα όριά σας, αλλά λειτουργείστε με καλούς υπολογισμούς. Τέλος μην μιλήσετε για τα σχέδιά σας σε ανταγωνιστές ή σε εκείνους που μπορεί να επωφεληθούν από αυτά χωρίς τη δική σας συμμετοχή και γι αυτό φροντίστε να είστε σχολαστικοί με τα μέτρα στις εξόδους και στις κοινωνικές σας συναναστροφές.

Αιγόκερως

Κάποιοι προσπαθείτε να προσαρμοστείτε σε νέες καταστάσεις, γι αυτό φροντίστε να είστε ευέλικτοι και πιο διαλλακτικοί έστω και αν πιστεύετε ότι αυτό σας καθυστερεί από τους στόχους σας. Προσοχή στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον και σε ότι επανέρχεται στη ζωή σας από το παρελθόν. Τα αισθήματά σας για κάποιον άνθρωπο δοκιμάζονται αλλά καλό θα ήταν να μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα, ούτε να κλειστείτε στον εαυτό σας καθώς κάτι τέτοιο θα φέρει τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα. Οικονομικά προβλέπονται κάποια μικρά, έκτακτα έσοδα που θα σας ανακουφίσουν για λίγο.

Υδροχόος

Κάποιοι που ζητούν την συμπαράσταση ή την βοήθειά σας, ας μην απασχολήσουν τη σκέψη σας περισσότερο από όσο χρειάζονται οι άλλες σας υποθέσεις. Φροντίστε περισσότερο τον εαυτό και την υγεία σας με τον τρόπο που ξέρετε ότι σας φέρνει και πάλι στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος εκείνων που σας αφορούν. Προσέξτε λίγο τις συνεργασίες σας και κερδίστε τις εντυπώσεις με τον εύστοχο λόγο και την ευχάριστη συμπεριφορά σας. Τα επαγγελματικά σας σχέδια παίρνουν μια μικρή αναβολή, η οποία θα αποδειχτεί πολύ ωφέλιμη. Αισθηματικά μην ασπάζεστε θεωρίες που δεν ευσταθούν.

Ιχθύς

Ερμής και Άρης στον Σκορπιό δοκιμάζουν τόσο την κρίση όσο και τις αντοχές σας απέναντι σε προκλήσεις της καθημερινότητας. Το διάστημα παρουσιάζεται πιο προκλητικό από την προηγούμενη εβδομάδα γι αυτό φροντίστε να μην είστε απόλυτοι και να κάνετε και εσείς τις απαραίτητες κινήσεις που θα διευκολύνουν τις εξελίξεις. Όσοι αισθάνεστε ανασφαλείς ή ανυπόμονοι με επαγγελματικά θέματα, φροντίστε να είστε τυπικοί με τις υποχρεώσεις σας και να μην προσπαθείτε να ερμηνεύσετε κάποια σημάδια που εντείνουν τις ανησυχίες σας.

