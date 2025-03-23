Λογαριασμός
Mariah Carey: Το All I want for Christmas is you παραμένει δικό της τραγούδι - Η μεγάλη της νίκη στο δικαστήριο

Θα συνεχίζει να πλουτίζει από all time classic τραγούδι της

Μαράια Κάρει

Μια μεγάλη νίκη για το τραγούδι που κυριολεκτικά την έχει κάνει εκατομμυριούχο πέτυχε η Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey). Ο λόγος φυσικά για τη διαχρονική της επιτυχία, All I Want for Christmas Is You.

Η Carey πέτυχε μια σημαντική νίκη στην αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που κατέθεσε εναντίον της, ο τραγουδιστής της κάντρι Vince Vance του συγκροτήματος Vince Vance & the Valiants (πραγματικό όνομα Andy Stone) ο οποίος ισχυριζόταν ότι η σταρ έκλεψε στοιχεία από το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της μπάντας που κυκλοφόρησε το 1988 και είχε το ίδιο όνομα.

Πηγή: skai.gr

