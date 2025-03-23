Τα 4 ζώδια που το φετινό Πάσχα θα κάνουν πρόταση γάμου ή θα αποφασίσουν να δεσμευτούν σοβαρά

Είναι ρομαντική περίοδος το Πάσχα; Γιατί όχι; Η άνοιξη είναι σε όλο της το μεγαλείο και μια απόδραση εκτός των τειχών μπορεί να φέρει ακόμα και προτάσεις γάμου για όσους είναι σε σχέση ή μια πρόταση για σοβαρή δέσμευση.
Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα βρεθούν αυτό το Πάσχα πολύ κοντά στο να ακούσουν τις καμπάνες της εκκλησίας ή να πάρουν σοβαρές αποφάσεις δέσμευσης.
Πηγή: skai.gr
