Πώς να βάλεις περισσότερη χαρά στην καθημερινότητά σου

Η ζωή τρέχει γρήγορα. Το ξέρουμε. Υποχρεώσεις, δουλειά, deadlines, social media – όλα μαζί μπορούν να σε κάνουν να ξεχνάς να απολαμβάνεις τις μικρές, όμορφες στιγμές της μέρας. Όμως, η χαρά δεν είναι κάτι μεγάλο ή άπιαστο. Δεν χρειάζεσαι διακοπές στις Μαλδίβες –καλοδεχούμενες φυσικά- ή μια τεράστια αλλαγή για να νιώσεις καλύτερα. Είναι οι απλές συνήθειες, οι μικρές στιγμές και οι καθημερινές απολαύσεις που κάνουν τη διαφορά.

Αν νιώθεις ότι η καθημερινότητα έχει γίνει λίγο βαρετή ή ο ρυθμοί σου ιδιαίτερα πιεστικοί, δες πώς μπορείς να βάλεις περισσότερη χαρά στη μέρα σου!

Ξεκίνα τη μέρα με κάτι που αγαπάς

Αν το πρώτο πράγμα που κάνεις το πρωί είναι να ελέγχεις emails ή social media, άλλαξέ το! Βάλε μια αγαπημένη μουσική, πιες τον καφέ ή το τσάι σου χωρίς βιασύνη, διάβασε ένα κεφάλαιο από ένα καλό βιβλίο ή απλά πάρε μια βαθιά ανάσα πριν ξεκινήσεις τη μέρα. Λίγα λεπτά αφιερωμένα σε σένα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Βάλε μουσική που σε ανεβάζει

Η μουσική έχει μαγική δύναμη! Δημιούργησε μια playlist με τραγούδια που σου φτιάχνουν τη διάθεση και παίξε την όταν ετοιμάζεσαι, οδηγείς ή ακόμα και όταν δουλεύεις. Μπορεί να είναι feel-good pop, jazz, ελληνικά ή ό,τι άλλο σε κάνει να θες να χορέψεις! Αν είσαι μόνη στο αυτοκίνητο δε, τραγούδα δυνατά… Απόλαυσέ το!

Βγες στον ήλιο ακόμα και για 10 λεπτά

Αν περνάς πολλές ώρες μέσα, προσπάθησε να βγαίνεις λίγο στον καθαρό αέρα. Λίγος ήλιος και λίγη κίνηση κάνουν θαύματα! Κάνε μια βόλτα στο τετράγωνο, κάθισε στο μπαλκόνι σου με τον καφέ σου ή πήγαινε στο πάρκο. Θα νιώσεις κατευθείαν πιο ανάλαφρη και ήρεμη.

Πρόσθεσε μικρές χαρούμενες ιεροτελεστίες

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις όλη σου τη ζωή για να νιώσεις πιο χαρούμενη. Μικρές, αγαπημένες συνήθειες μπορούν να κάνουν κάθε μέρα ξεχωριστή:

Ένα αρωματικό κερί όταν χαλαρώνεις

Μια ωραία κούπα καφέ ή τσαγιού που σε κάνει να χαμογελάς

Ένα βραδινό αφρόλουτρο που σε ηρεμεί

Ένα σημειωματάριο όπου γράφεις 3 καλά πράγματα που σου συνέβησαν μέσα στη μέρα

Κάνε κάτι δημιουργικό (ακόμα κι αν δεν «πιάνουν τα χέρια σου»)

Μήπως έχεις ξεχάσει πόσο όμορφο είναι να δημιουργείς κάτι; Ζωγράφισε, γράψε, δοκίμασε μια νέα συνταγή, φτιάξε DIY διακοσμητικά ή απλά δούλεψε σε κάτι που σε εμπνέει. Όταν βάζουμε τη δημιουργικότητα στη ζωή μας, νιώθουμε πιο γεμάτοι και χαρούμενοι.

Περισσότεροι άνθρωποι που σε κάνουν να γελάς, λιγότερο δράμα!

Οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν επηρεάζουν πολύ τη διάθεσή μας. Πέρνα χρόνο με φίλους που σε κάνουν να γελάς και σε γεμίζουν θετική ενέργεια. Αν κάποιος γύρω σου είναι τοξικός, προσπαθεί να σε φορτώσει με τα προβλήματά του ή έχει πάντα κάτι αρνητικό να πει, δώσε στον εαυτό σου την άδεια να κρατήσει απόσταση.

Αποσυνδέσου λίγο από το κινητό σου

Δεν χρειάζεται να εξαφανιστείς από τον ψηφιακό κόσμο, αλλά μπορείς να δοκιμάσεις να περνάς λιγότερο χρόνο μπροστά σε οθόνες. Κλείσε τα social media για λίγο, μην τσεκάρεις emails εκτός δουλειάς και απόλαυσε τον πραγματικό κόσμο γύρω σου.

Κάνε μια καλή πράξη χωρίς λόγο

Ένα μικρό κομπλιμέντο, ένα μήνυμα αγάπης σε κάποιον που έχεις να δεις καιρό, μια μικρή κίνηση καλοσύνης. Το να κάνουμε κάτι όμορφο για τους άλλους μας γεμίζει και εμάς με χαρά!

